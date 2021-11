Geroldswil: Sanierung des Kirchenzentrums wurde angenommen

Geroldswil Reformierte sagen Ja zur 6,9-Millionen-Sanierung des Kirchenzentrums Das Kirchenzentrum in Geroldswil kann nun erneuert werden. Am grössten war die Zustimmung in Unterengstringen. David Egger Jetzt kommentieren 28.11.2021, 21.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Links befindet sich das Gebäude des Hotels Geroldswil, in der Mitte der Dorfplatz und rechts das reformierte Kirchenzentrum. zvg

Die stimmberechtigten Reformierten der Gemeinden Geroldswil, Oetwil, Weiningen und Unterengstringen haben am Sonntag dem Baukredit über 6,876 Millionen Franken zugestimmt, der für die Totalsanierung des Kirchenzentrums in Geroldswil nötig ist. Der Ja-Anteil betrug in allen vier Gemeinden über 70 Prozent. «Ich bin sehr zufrieden. Vor allem bin ich froh, dass das Resultat so klar ist», freut sich Simon Plüer, Präsident der Kirchenpflege der Kirchgemeinde Weiningen. «Im Vorfeld hörte man kaum etwas und es gab keine Diskussionen, deshalb war ich sehr gespannt auf das Ergebnis», so Plüer.

Am höchsten war der Ja-­Anteil mit 78 Prozent in Unterengstringen. «Von unseren vier Gemeinden ist Unterengstringen am weitesten von Geroldswil entfernt, von daher erstaunt es ein wenig, dass gerade Unterengstringen den höchsten Ja-Anteil hat», sagt Plüer. Auch im direkt betroffenen Geroldswil war der Ja-Anteil mit 75,3 Prozent hoch. In Oetwil sagten 72,4 der Stimmenden Ja und in Weiningen waren es mit 71,2 Prozent etwas weniger.

Während den Bauarbeiten helfen die Katholiken aus

Das Kirchenzentrum in Geroldswil umfasst insbesondere den Kirchenraum, eine Cafeteria, einen Innenhof sowie Wohnungen im Obergeschoss. Vieles muss komplett erneuert werden, denn der Zahn der Zeit hat in den letzten 50 Jahren an der Liegenschaft genagt.

Es sei lässig, so Plüer, dass die Kirche nun die konkrete Detailplanung angehen kann. Hierbei geht es nicht nur um die Bauplanung. «Wir müssen auch anschauen, wann genau wir uns temporär aus dem Kirchenzentrum verabschieden», erklärt Plüer. Ganz aus dem Herzen von Geroldswil wird sich die reformierte Kirche aber nicht verabschieden. Denn bereits ist man in Kontakt mit der katholischen Kirche Geroldswil, um während der Bauarbeiten hin und wieder einen Raum in der katholischen Kirche Geroldswil für den einen oder anderen Anlass zu mieten. Der Plan wird voraussichtlich aufgehen: «Wir haben von den Katholiken bereits positive Signale erhalten», sagt Plüer. Zudem steht natürlich die reformierte Kirche in Weiningen ­bereit.

Mit dem Ja kehrt Ruhe ein in die Liegenschaftspolitik

Mit der nun erfolgten Zustimmung zur Totalsanierung des Kirchenzentrums in Geroldswil für rund 6,9 Millionen Franken hat die Kirche Weiningen ein weiteres grosses Liegenschaftsgeschäft in trockene Tücher gebracht. Zur Erinnerung: Im November 2019 hatte die Kirchgemeindeversammlung bereits dem Plan zugestimmt, das Grundstück mit dem alten Pfarrhaus in Unterengstringen im Baurecht an die Belano Group abzugeben, damit diese dort insbesondere Wohnungen sowie Gemeinschaftsräume bauen kann. Die ersten Mieter sollen 2022 einziehen.

«Wir sind froh, wenn nun das Thema Liegenschaften auch mal wieder etwas in den Hintergrund treten darf», sagt Plüer. Einzig kleinere Unterhaltsarbeiten an der Kirche in Weiningen stünden noch an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen