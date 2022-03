So feiern die Katholiken in Geroldswil ihr 50-Jahr-Jubiläum

Geroldswil Poplieder, visuelle Chronik, Benefizkonzert: So feiert die katholische Kirchgemeinde ihr Jubiläum Das Jahr 2022 steht für die katholische Pfarrei St. Johannes in Geroldswil im Zeichen ihres 50-jährigen Bestehens. Die Kirchgemeinde veranstaltet dazu diverse Anlässe und Feste. Sibylle Egloff 18.03.2022, 10.31 Uhr

Dieses Jahr wird gefeiert: Die katholische Pfarrei St. Johannes veranstaltet 2022 fünf Anlässe, um ihr 50-Jahr-Jubiläum zu begehen. Severin Bigler

Die katholische Kirchgemeinde St. Johannes hat dieses Jahr allen Grund zum Jubeln. Die Pfarrei feiert das 50-jährige Bestehen ihrer Kirche. Am 3. September 1972 wurde das Gotteshaus eingeweiht. Bis im September will man jedoch mit dem Fest nicht warten. Über das ganze Jahr verteilt finden Anlässe statt. Der erste wird am Sonntag, 20. März, um 15.30 Uhr durchgeführt. Im Zentrum stehen Songtexte verschiedener Rock- und Poplieder aus diversen Epochen, darunter finden sich etwa Stücke von Udo Jürgens und Cat Stevens. In einem Live-Lyrics-Konzert werden diese gelesen, interpretiert und dann live von Sängerinnen und Sänger in der Kirche gesungen.

Zeitzeugen erinnern sich zurück

Der nächste Event folgt am 15. Mai um 18.30 Uhr. Eingetaucht wird dabei in die Geschichte der Kirche. Zeitzeugen geben anhand einer visuellen Chronik einen historischen Rückblick auf die letzten 50 Jahre. Dazu gehört der Geroldswiler alt Gemeindepräsident Theo Quinter, welcher die Planung und den Bau des Gemeindezentrums massgeblich begleitete. Eingeladen ist überdies Architekt Walter Moser, der das katholische Kirchenzentrum erbaute. Ebenso dabei sein wird Ernst Bauer. Er leitete als Liegenschaftenvorstand der Kirchenpflege die Renovation der Kirche 2007. Für musikalische Unterhaltung sorgt Anna Buczek-Merz an der Orgel.

Am 12. Juni steht um 18.30 Uhr ein Benefizkonzert mit einem Apéro riche auf dem Programm. Der Kirchenmusiker Dieter Hubov aus Arbon und das Gabrieli Quartett, bestehend aus Claude Rippas, Xaver Sonderegger, Werner Keller und Dominique Trösch, spielen aus ihrem vielseitigen Konzert-Repertoire, das von der Renaissance bis hin zu jazzigen Stücken reicht. An diesem Anlass sind zudem Pfarrer aus dem Limmattal und Gemeindevertreter aus Oetwil, Geroldswil und Weiningen eingeladen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte zugunsten der Freien Katholischen Schulen Zürich.

Ein spezieller Tag für Fünft- und Sechstklässler ist geplant

Feiern sollen auch die Kinder. Deshalb veranstaltet die katholische Kirchgemeinde am 18. Juni von 14 bis 19 Uhr einen Special-Day zum Pfarreifest für Fünft- und Sechstklässler. An diesem Nachmittag gestalten die Kinder im Pfarreizentrum kreative Elemente für das bevorstehende Pfarreifest am 25. September. Geplant sind zudem verschiedene Aktionen und ein Gottesdienst. Das Thema des Special-Day-Anlasses bleibt ein Geheimnis.

Das Jubiläumsjahr gipfelt im traditionellen Pfarreifest. Am 25. September um 10.15 Uhr wird ein Festgottesdienst mit musikalischer Begleitung von Organist Wolfgang Rothfahl-Bruderer gehalten. Mit dabei sein wird auch Generalvikar Luis Varandas, der für die Bistumsregion Zürich-Glarus zuständig ist. Anschliessend gibt es ein Mittagessen und Unterhaltung für Jung und Alt.