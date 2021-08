Buebenaustrasse: In Geroldswil gibt es Knatsch um das Parkregime

Geroldswil Parkieren die Kleinlastwagen zu lange in der Buebenaustrasse? Nun wehrt sich ein Anwohner bei der Gemeinde Stephan Lerf stört sich am Parkregime in seiner Strasse. Er wünscht sich eine Parkzeitbeschränkung von 10 Stunden. Zudem soll die Zufahrt nur noch für Zubringer gestattet sein. Die Gemeinde will nun mit ihm zusammensitzen. Virginia Kamm 26.08.2021, 12.53 Uhr

Anwohner Stephan Lerf stört sich an Kleinlastwagen, die häufig diese weissen Parkplätze in der Geroldswiler Buebenaustrasse besetzen sollen. Virginia Kamm Auf der Höhe des Grenzwegs befindet sich eine Bodenschwelle, wo die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h in Oetwil auf 50 km/h in Geroldswil wechselt. Virginia Kamm Anwohner Stephan Lerf findet die Situation gefährlich und unübersichtlich: Wegen der parkierenden Fahrzeuge sei die Ausfahrt aus der Buebenaustrasse 17 schwierig. Virginia Kamm

«Seit Juni 2020 parkieren jeden Abend, jede Nacht und jeweils das ganze Wochenende lang Kleinlastwagen in unserer Strasse», sagt Stephan Lerf, der seit 18 Monaten in der Geroldswiler Buebenaustrasse nahe der Oetwiler Grenze wohnt. Er wehrt sich seit Herbst 2020 bei der Gemeinde gegen das Parkregime in der Strasse, die auf der Oetwiler Seite Haldenstrasse heisst. Nun fordert er einen Dialog mit der Gemeinde. «Die Handwerker haben auch schon die Seitentüren geöffnet und in ihren Fahrzeugen grilliert», erzählt er.

Für die weissen Parkplätze in der Buebenaustrasse gilt eine Parkzeitbeschränkung von 72 Stunden. Laut Lerf wird diese häufig überschritten oder die Fahrzeuge stehen teilweise nicht vollständig im Parkfeld. Die Fahrer würden nicht konsequent gebüsst, sagt Lerf. «Ein LKW stand einmal bereits über 72 Stunden in der Strasse. Kurz nachdem ich die Polizei informiert habe, hat er sich zehn Parkplätze nach vorne bewegt», so Lerf. Der Polizist habe anschliessend angeregt mit einem anderen Kleinlastwagen-Fahrer gesprochen. Darauf habe der Fahrer Lerf und weitere Anwohner angeschaut und den Kopf geschüttelt.

Badegäste sollen Privatgrundstücke als Durchgänge benutzen

«Nachbarn, die seit Jahren in der Strasse wohnen, haben schon beobachtet, wie Leute mit Gepäck in der Haldenstrasse aus ihrem Auto gestiegen und erst zwei Wochen später wieder zurückgekehrt sind», sagt Lerf. «Selbst wenn man eine Busse erhält, ist das immer noch günstiger als der Flughafenparkplatz.» Für ihn ist klar: Das Parkregime in seiner Strasse hat sich herumgesprochen. Seine Oetwiler Nachbarn sollen begonnen haben, die weissen Parkplätze mit ihren eigenen Fahrzeugen zu besetzen.

Auch dass Leute die Parkplätze in der Buebenaustrasse nutzen, um in der Limmat baden zu gehen, findet Lerf nicht in Ordnung. «Die Parkplätze sind für Anwohner und ihre Besucher gedacht», sagt er. Einige Badegäste nutzten Privatgrundstücke als Durchgänge, erzählt Lerf weiter. Das ständige Zuschlagen von Autotüren sei zudem besonders an einem Sonntag störend.

Auch in Oetwil ist die Situation bekannt

Lerf wirft der Gemeinde Geroldswil Untätigkeit vor. Als die Stadtpolizei Dietikon einmal stellvertretend Parkbussen verteilt habe, habe es besser funktioniert. Die «Limmattaler Zeitung» weiss: Der Polizei rechtes Limmattal, die unter anderem für Oetwil zuständig ist, ist die Situation auch in der Haldenstrasse seit Längerem bekannt. Sie hat es mit einer Parkzeitbeschränkung von 15 Stunden in den Griff bekommen.

«Die Gemeinde Geroldswil nimmt ihre Bürger nicht ernst und interessiert sich nicht für deren Anliegen», findet Lerf, der mit der Gemeindepolizei Geroldswil nicht zufrieden ist. Er will nun einige Nachbarn finden, die sich ihm anschliessen. Zudem möchte er einige Unterschriften sammeln und diese der Gemeinde vorlegen. Er ist überzeugt:

«Wenn alle, die sich an der Situation stören, etwas sagen würden, könnten wir auch etwas erreichen.»

Konkret fordert Lerf, dass für die Geroldswiler Buebenau- sowie für die benachbarte Stettenstrasse eine maximale Parkdauer von zehn Stunden eingeführt wird. Zudem soll die Zufahrt nur für Zubringer gestattet sein. Er wünscht sich auch, dass die Gemeinden Geroldswil und Oetwil zusammenarbeiten und einheitliche Regelungen für die Buebenau- und die Haldenstrasse erlassen. «Ich fordere ja nichts Spektakuläres, nur eine Maximalparkdauer von zehn Stunden, wie sie in den anderen Anwohnerstrassen schon vorhanden ist», sagt er.

Doch das Parkregime ist Lerf in der Buebenaustrasse nicht der einzige Dorn im Auge: Er bezweifelt auch die Sicherheit von Fussgängern auf der Höhe des Grenzwegs, wo sich eine Bodenschwelle befindet und die Höchtsgeschwindigkeit von 30 auf 50 km/h wechselt. «Von Oetwil her kommende Autos beschleunigen direkt nach der Schwelle», sagt er. «Das macht Lärm und ist gefährlich für Leute, die beim Grenzweg die Strasse überqueren wollen.» Die parkierenden Fahrzeuge würden die Situation noch unübersichtlicher machen – auch für Lenker, die aus der Buebenaustrasse 17 in die Strasse einbiegen wollen. «Wegen der Neubauten sind zahlreiche kleine Kinder in die Strasse gezogen», gibt er zu bedenken.

So weit die persönliche Sicht von Lerf. Die Gemeinde Geroldswil will sich zur Situation nicht ausführlich in der Zeitung äussern. Stattdessen wünsche sie sich einen Dialog, sagt Gemeindeschreiber Gregor Jurt auf Anfrage. Er sagt:

«Natürlich nehmen wir alle Bürgeranliegen ernst. Wir haben Herrn Lerf einen zeitnahen Termin angeboten, um sein Anliegen gemeinsam zu besprechen, allerdings hat er diesen auf den Oktober verschoben.»

Dies laut Lerf wegen Ferienabwesenheiten von Mitstreitern, und um Unterschriften zu sammeln. Ein Termin im Oktober, den Lerf mit drei Mitstreitern wahrnehmen wird, steht nun fest. Gut möglich, dass aus dem Dialog eine Lösung entstehen wird.