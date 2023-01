Geroldswil Nur der FDP-Flyer schaffte es in die offiziellen Wahlunterlagen – ist das überhaupt legal? Das Geroldswiler Volk staunte nicht schlecht, als es seine Wahlcouverts öffnete: Neben den üblichen Wahlunterlagen enthielten die Couverts auch einen Flyer der FDP. Alle anderen Parteien fehlten. Die Gemeinde rechtfertigt sich. David Egger 24.01.2023, 12.05 Uhr

Das ist das Corpus delicti: In den Geroldswiler Wahlunterlage steckten FDP-Flyer. Die anderen Limmattaler Parteien gingen hingegen leer aus. zvg

Für die SVP Bezirk Dietikon ist der Fall bereits jetzt schon klar. «Wahlverfälschung in Geroldswil» steht über ihrer Mitteilung. Die Partei ärgert sich darüber, dass die Gemeinde Geroldswil in den Wahlunterlagen für die Kantonsratswahl vom 12. Februar jeweils einen FDP-Flyer beigelegt hat. Alle anderen Parteien fehlen hingegen. «Abgesehen davon, dass eine solche Einseitigkeit politisch zu verurteilen ist, ist dies aus unserer Sicht rechtlich gemäss Paragraf 60 des Gesetzes über die politischen Rechte nicht zulässig», schreibt Jennifer Fischer. Die Oetwilerin ist Vizepräsidentin der SVP Bezirk Dietikon.

Sie und auch die kantonale SVP verurteilten die Geroldswiler Aktion, heisst es weiter. Und: «Die betroffene Gemeinde nimmt durch die Verteilung der Wahlunterlagen direkten Einfluss auf das Wahlergebnis. Nebst der Tatsache, dass dies eine Ungleichbehandlung darstellt, ist es den Gemeinden im Kanton grundsätzlich untersagt, Wahlwerbung direkt mit den Stimmunterlagen zu versenden. Diese direkte Einflussnahme kann gerade bei den knappen Sitzverhältnissen im Bezirk Dietikon schnell Auswirkungen auf die effektive Sitzverteilung und damit die Repräsentation des Bezirks in der nächsten Legislaturperiode haben.»

Verpackt wurden die Wahlunterlagen in Urdorf

Neben der SVP haben sich bei der «Limmattaler Zeitung» auch die Grünen gemeldet. Auch sie sind irritiert. Selber schuld, denken andere. «Lediglich die FDP Bezirk Dietikon hat nach einem Versand von Wahlflyern nachgefragt. Andere Parteien haben sich diesbezüglich nicht gemeldet», heisst es in einer ersten Stellungnahme der Gemeinde Geroldswil. Anders gesagt: Die Stiftung Solvita in Urdorf, wo die Wahlunterlagen verpackt werden, ist für den Flyer-Fall nicht verantwortlich – sie hat lediglich ihre Arbeit so gemacht, wie sie ihr von der Gemeinde aufgetragen wurde.

Im Gesetz steht nichts von Wahlflyern

Aber ist das Versenden von Wahlflyern in den Wahlunterlagen überhaupt legal? Ein Blick in den Paragraf 60 des Gesetzes über die politischen Rechte zeigt: Von Wahlwerbung ist dort nicht die Rede. Der erwähnte Paragraf definiert, was Wahlunterlagen sind und was somit ins Wahlcouvert gehört. Namentlich sind das der Wahlzettel, der Stimmrechtsausweis, die Wahlanleitung, das Beiblatt, das verschliessbare Stimmzettelcouvert und das portofreie Antwortcouvert für die briefliche Stimmabgabe. Bei Abstimmungsunterlagen kommt jeweils noch die Abstimmungsvorlage mit dem Beleuchtenden Bericht hinzu und statt eines Wahlzettels ist der jeweilige Stimmzettel enthalten. Fazit: Von Wahlwerbungsflyern ist hier definitiv nicht die Rede.

Die Gemeinde Geroldswil ist aber der Auffassung, dass die genannte Definition von Wahlunterlagen nur eine Minimaldefinition ist, dass sie also nur die Mindestanforderungen an das Wahlcouvert festlegt. Wenn man noch etwas Zusätzliches beilegen will, soll das also nicht illegal sein.

Ganz so sicher ist sich die Gemeinde nun aber offenbar nicht mehr nach all den kritischen Rückmeldungen aus dem Volk und der Politik. Denn sie befindet sich nun «in rechtlicher Detailabklärung» mit dem kantonalen Gemeindeamt, wie es in der Stellungnahme der Gemeinde weiter heisst.

Die Gemeinde Geroldswil sieht sich im Recht

Diese Abklärungen sollen sich noch bis Dienstagnachmittag hinziehen. In einer ersten Zwischeninfo an die Medien schreibt die Gemeinde, dass es «durchaus üblich sei, dass Wahlflyer von Parteien von den Gemeinden und Städten versandt werden». Als Beispiel werden Dietikon und Schlieren sowie Gemeinden im Bezirk Dielsdorf genannt. Allerdings gibt es einen kleinen Unterschied: In den Gemeinden, die als Beispiel herhalten müssen, werden die Wahlflyer in separaten Couverts versandt.

Auf dem Wahlflyer der FDP, der in Geroldswil beiliegt, lächeln vier der elf Limmattaler FDP-Kandidaten die Wählerinnen und Wähler an: André Müller (Uitikon, bisher), Yiea Wey Te (Unterengstringen, bisher), Michèle Rüegg Hormes (Uitikon, neu) und Philipp Müller (Dietikon, neu). Ihren bürgerlichen Kollegen von der SVP und auch den anderen Parteien bleibt derweil das Lachen im Halse stecken. Nun heisst es: Warten darauf, was der Kanton sagt.