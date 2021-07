Kampf gegen Abfallsünder: Geroldswil setzt auf Litteringkonzept

Geroldswil Neues Mittel gegen Abfallsünder: Gemeinde entwirft Litteringkonzept Eine Steuerungsgruppe Littering ist neu für die Bekämpfung des Abfallproblems in Geroldswil zuständig. Diese setzt auf mobile Jugendarbeit und Videokameras. Sibylle Egloff 15.07.2021, 17.05 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weggeworfene Dosen und Plastikverpackungen gehören in Geroldswil vermehrt zum Dorfbild. Die Gemeinde will nun mit einem Litteringkonzept Abhilfe schaffen. Severin Bigler

Unrat auf dem Boden der Sport- und Freizeitanlage Werd und auf dem Dorfplatz, Sprayereien in der Tiefgarage der Überbauung Huebegg, illegal entsorgter Müll bei der Abfallsammelstelle Giessacker. Diese Vorkommnisse sollen in Geroldswil bald der Vergangenheit angehören.

Möglich soll das ein neues Litteringkonzept machen, das von der Abteilung Bau und Infrastruktur der Gemeinde Geroldswil gemeinsam mit Veronika Neubauer (SVP), Gemeinderätin und Ressortvorständin Abfallwesen, und der Abteilung Bevölkerungsdienste erarbeitet wurde. «Das stark erhöhte Littering und wiederkehrender Vandalismus haben den Gemeinderat dazu bewogen, gezielt Massnahmen zu ergreifen, um das Problem kurz-, mittel- und langfristig markant einzuschränken», sagt Gemeindeschreiber Gregor Jurt.

Verkohlte Klo-Brille: Vandalen verwüsteten vergangenen Oktober das WC in der frisch eröffneten Huebegg. zvg

Im neuen Litteringkonzept sind Massnahmen, Erfahrungen sowie weitere Vorgehensweisen festgehalten. Darin wird zudem definiert, wer die Massnahmen umsetzt. Es ist dies die Steuerungsgruppe Littering. Sie besteht aus Gemeinderätin Veronika Neubauer, der Abteilungsleitung und Sachbearbeitung Bau und Infrastruktur, der Gemeindepolizei Geroldswil, dem Bereichsleiter Betriebsunterhalt sowie beratenden Drittorganisationen. «Dank dieser breit abgestützten Gruppe und der dadurch möglichen Koordination werden einzelne Bereiche wie etwa die Gemeindepolizei etwas entlastet», hebt Jurt die Vorteile hervor.

Das Vertrauen von Jugendlichen gewinnen

Die Steuerungsgruppe verfüge während zweier Jahre über eigene Kompetenzen und entscheide über erforderliche Massnahmen. Es erfolge ein jährlicher Bericht an den Gemeinderat, erklärt Jurt. Das zentrale Element des Litteringkonzepts bildet die mobile Jugendarbeit. «Das Ziel ist, mit Hilfe ausgewiesener Fachpersonen in der offenen Jugendarbeit das Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen.» Dies solle in verschiedenen Situationen, an verschiedenen Orten und Anlässen erfolgen. «Den Jugendlichen sollen so ihre Grenzen und die folgenden Konsequenzen aufgezeigt werden», so der Gemeindeschreiber. Zudem erhoffe sich die Gemeinde dadurch auch, die Sicherheit in Geroldswil zu erhöhen.

Das Littering im Werd in Geroldswil hat ebenso zugenommen. zvg

Jurt betont aber auch: «Wir wollen nicht mit dem Finger auf Jugendliche zeigen. Littering und Vandalismus sind ein gesellschaftliches Problem.» Das offenbare sich beispielsweise anhand des Hauskehrichts, der in öffentlichen Abfalleimern entsorgt werde oder zeige sich bei der Abfallsammelstelle Giessacker, wo Erwachsene ihre Wertstoffe abladen und dann einfach davonfahren würden. Ende Juli wird das Thema «Mobile Jugendarbeit» vom Gemeinderat behandelt und gegebenenfalls ein Beschluss gefasst. Dann könne man zu den weiteren Massnahmen und Vorgehensweisen in diesem Zusammenhang mehr Auskunft geben, sagt Jurt.

Videokameras sollen Hotspots überwachen

Um das Littering und die Zerstörungswut einzudämmen, erarbeitet der Gemeinderat überdies aktuell ein Videoreglement zur Überwachung der Sammelstelle Giessacker und anderer Hotspots in Geroldswil. Dieses solle voraussichtlich im Dezember der Gemeindeversammlung unterbreitet werden, sagt Jurt.

Graffiti und Schmierereien in der Tiefgarage Huebegg in Geroldswil. zvg

Mittlerweile ist zudem das audienzrichterliche Verbot, welches der Gemeinderat beim Bezirksgericht Dietikon beantragt hatte, in Kraft getreten. Dieses untersagt Unberechtigten im Parkhaus, den Hauszugängen und Treppenhäusern der Zentrumsüberbauung Huebegg den Aufenthalt. Diese Massnahme ergriff der Gemeinderat, nachdem die Huebegg vergangenes und dieses Jahr wiederholt von Vandalen heimgesucht wurde. Zudem wurde im Frühling ein Rollgittertor installiert, das Unbefugte nachts davon abhalten soll, sich in die Tiefgarage zu begeben.