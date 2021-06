Geroldswil: Gemeindepolizei ist bald wieder komplett

Geroldswil Neuer Polizist startet im August: Die Gemeinde setzt weiterhin auf eine Dorfpolizei Der Geroldswiler Gemeindepolizist Martin Küng erhält Verstärkung. Bis im August wird er aber noch von der Stadtpolizei Dietikon unterstützt. Sibylle Egloff 09.06.2021, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald wieder zu zweit im Polizeiauto: Die Gemeindepolizei wird im August mit Jürg Kieliger komplettiert.

Sibylle Egloff

Seit der Kündigung von Eric Müller sorgt Dorfpolizist Martin Küng alleine für Recht und Ordnung in Geroldswil. Unterstützt wird er dabei von der Stadtpolizei Dietikon, bis die vakante Stelle wieder besetzt ist (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Sicherheitsvorstand Martin Conrad (SVP) gab nun an der Geroldswiler Gemeindeversammlung am Montagabend bekannt, dass eine geeignete Person gefunden werden konnte.