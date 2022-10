Die zweite Generation gibt bei Hemmi Kaffee den Ton an

Geroldswil Neue Verpackung und Barista-Schulungen: Sie unterziehen Hemmi Kaffee einer Verjüngungskur Siro und Mario Schläpfer bringen sich immer mehr in den Geroldswiler Familienbetrieb ein. Die neue Generation erzählt anlässlich des Tages des Kaffees von ihren Plänen und ihrer Passion. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Die Brüder Mario und Siro Schläpfer sind leidenschaftliche Kaffeetrinker. Ins Familienunternehmer stiegen die beiden aus verschiedenen Gründen ein. Andrea Zahler

Der Duft von gerösteten Kaffeebohnen liegt in der Luft. Siro Schläpfer entfernt mit einem Pinsel das bereits gebrauchte Kaffeepulver aus dem Kolben, mahlt frischen Kaffee und drückt ihn mit dem Tamper auf das Sieb. «Wenn Rückstände vom alten Kaffeepulver drin bleiben und nochmals mitbrühen, erhält der Kaffee einen bitteren Geschmack. Es ist wichtig, dass man die Abläufe und die Maschine kennt, um einen guten Kaffee zu machen. Meist ist die Bohne nämlich nicht daran schuld, wenn das Getränk nicht schmeckt», sagt der 35-Jährige.

Von links: Mario und Siro Schläpfer in der Produktionshalle der Hemmi Kaffee AG. Andrea Zahler Eine Stichprobe: Siro Schläpfer prüft die rohen Bohnen aus Mexiko. Andrea Zahler 350 bis 400 Tonnen Kaffeebohnen werden jährlich in Geroldswil geröstet. Andrea Zahler So sehen die Bohnen im frischen Zustand aus. Brauchbar für den Kaffee sind nur die roten Exemplare. Andrea Zahler Verpackung im Vintage-Look: Die Kaffee-Raritäten werden in Papierbeuteln präsentiert und von Hand mit einem passenden Motiv gestempelt. Andrea Zahler Die Schläpfers setzen zudem neu auf Verpackungen ohne Aluminium. Um die Bohnen trotzdem vor Licht zu schützen, verwenden sie Hüllen aus Kunststoff, in denen eine Faserung mit Lichtbarriere eingearbeitet wurde. Andrea Zahler Hier werden die Bohnen in die Verpackungen abgefüllt. Andrea Zahler Im betriebseigenen Museum sind zahlreiche antike Kaffeemaschinen und Handmühlen ausgestellt. Andrea Zahler Geben seit ein paar Jahren im Familienbetrieb den Ton an: der 29-jährige Mario Schläpfer und sein 35-jähriger Bruder Siro Schläpfer (rechts). Andrea Zahler

Er steht mit seinem Bruder Mario im Degustationsraum der Hemmi Kaffee AG in Geroldswil. Die beiden Uitiker sind in der familieneigenen Kaffeerösterei gross geworden. Ihre Eltern, Fiamma und René Schläpfer, kauften die Firma 2003 und zügelten den Standort 2012 von Zürich nach Geroldswil. Bereits 1997 stiegen die Schläpfers ins Kaffeegeschäft ein, als sie die Tessiner Moresi Kaffee AG übernahmen. Gegründet wurde das Unternehmen von Fiamma Schläpfers Cousin Remo Moresi, der zuvor Generalimporteur der bekannten italienischen «La Cimbali»-Kaffeemaschine war.

Die Selbstständigkeit reizte ihn

«Ich fand es als Kind immer cool, dass wir eine eigene Kaffeefirma haben und nie Kaffee kaufen müssen», sagt der 29-jährige Mario Schläpfer mit einem Schmunzeln. Was ihn 2017 schliesslich dazu bewogen hat, im Familienunternehmen einzusteigen und neben seinem Marketing- und Kommunikationsstudium in der Kaffeerösterei zu arbeiten, war jedoch die Selbstständigkeit.

«Ich sah, mit wie viel Elan mein Vater das Unternehmen führt, weil er es eben für sich und nicht für jemanden anderen tut. Das hat mich gereizt.»

Während seines Aufenthalts in Zürich stand Siro Schläpfer immer wieder im Einsatz für den Familienbetrieb. In der Tessiner Heimat wiederum arbeitete er als Landschaftsgärtner. «Weil ich handwerklich begabt bin, fragte mich mein Vater 2011, ob ich ihn beim Umzug von Zürich nach Geroldswil unterstützen könnte. Mit einem Freund zusammen habe ich dann die Produktions- und Büroräume gebaut.»

Wenn Personalmangel herrschte, sei er am neuen Standort als Chauffeur oder in der Produktion eingesprungen. «Irgendwann bin ich hängen geblieben», sagt Siro Schläpfer und lacht.

Vater bleibt bis zum Lebensende Geschäftsinhaber

Schon seit einigen Jahren geben die Brüder den Ton in der Firma an – Siro Schläpfer als Geschäftsleiter und Mario Schläpfer als Assistent der Geschäftsleitung. «Unser Vater wird bis ans Lebensende Inhaber des Betriebs bleiben und sich als Verwaltungsratspräsident einbringen, doch er hat vor, sich bald aus dem operativen Geschäft zurückziehen», sagt Siro Schläpfer. Bei finanziellen Entscheiden werde man aber auch künftig auf seinen Rat zählen.

An der traditionellen Kaffeeproduktion halten die Brüder fest. 350 bis 400 Tonnen Kaffeebohnen aus aller Welt werden pro Jahr in Geroldswil geröstet. 30 verschiedene Mischungen entstehen daraus. Die Abnehmer sind neben Restaurants auch die Hirslanden-Gruppe, die Fifa oder der Zürcher Frauenverein, der den Hemmi Kaffee im Bundeshaus-Restaurant anbietet. «Und auch Roger Federer soll vor vielen Jahren einmal in unserem ehemaligen Laden an der Bärengasse in Zürich Kaffee gekauft haben», erinnert sich Siro Schläpfer.

Raritätenkaffee kostet bis zu 200 Franken pro Kilo

Neben den Mischungen bietet Hemmi Kaffee auch Raritäten an. Dazu gehört etwa die Kaffeesorte Blue Mountain aus Jamaika. «Die Kaffeeplantagen befinden sich auf 1900 Metern Höhe, was das Pflücken erschwert. Deshalb kostet dieser Kaffee auch 200 Franken pro Kilo», sagt Siro Schläpfer, der selbst drei Monate lang auf einer Plantage in Costa Rica verschiedene Kaffeebauern bei der Ernte unterstützte.

«Ich habe so mehr Respekt vor dem Produkt bekommen, weil ich gesehen habe, was es alles braucht und wie lange es dauert, bis die Pflanzen Früchte tragen. Sie müssen bis zu fünf Jahre wachsen, bis sie in Handarbeit gepflückt werden können.»

Gleichzeitig bringen die Brüder frischen Wind in die Firma. So haben sie dieses Jahr etwa ein neues Verpackungsdesign eingeführt. «Unsere Raritätenkaffeebohnen präsentieren wir nun nicht mehr in einem goldenen, sondern in einem braunen Papierbeutel, den ich von Hand mit einem für das jeweilige Land typischen Symbol stemple», sagt Siro Schläpfer. So zeigt etwa die Verpackung mit kubanischen Kaffeebohnen das Gesicht des Revolutionärs Che Guevara.

Sie sparen zehn Tonnen Aluminium im Jahr

Zudem setzen die Schläpfers bei den normalen Kaffeemischungen nicht mehr auf Aluminiumverpackungen. «Wir gehören zu den ersten in der Schweiz, die einen Kunststoff verwenden, in den eine Faserung als Lichtbarriere eingearbeitet wurde. So bleiben die Bohnen vor dem Licht geschützt. Degustationen haben ergeben, dass die neue Hülle keinen Einfluss auf den Geschmack hat», sagt Mario Schläpfer. Der Vorteil: Man spare zehn Tonnen Aluminium pro Jahr.

Die Ideen gehen den Brüdern nicht aus. Aktuell führen die beiden bei ihrer Kundschaft wie Hotels oder Gastronomiebetrieben Barista-Schulungen durch. «Wir wollen nicht nur die Bohnen liefern, sondern dass die Kunden in die Erlebniswelt des Kaffees eintauchen und wissen, wie sie unser Produkt am besten zubereiten können. Damit am Schluss die Gäste als Endkunden zufrieden sind mit dem Kaffee, den sie trinken», sagt Mario Schläpfer.

So erhofft man sich auch, mehr private Kundinnen und Kunden von Hemmi Kaffee zu überzeugen und auch die Kaffeekultur wiederzubeleben. «Es gibt einige, die sich von Kaffeekapseln abwenden und wieder frischen Bohnenkaffee trinken wollen. Das ist auch eine preisliche und ökologische Frage, wenn man bedenkt, dass man für ein Kilo Kaffeebohnen 20 Franken und für ein Kilo Kaffeekapseln rund 100 Franken zahlt», sagt Siro Schläpfer.

Das Sortiment aus Kaffeebohnen, Kaffeepulver, Tee und Zubehör soll erweitert werden. «Ich denke zum Beispiel an Kaffeelikör», sagt Mario Schläpfer. Wichtig ist ihm und seinem Bruder, den Genuss des Kaffeetrinkens weiterzugeben. Ob die Kaffeeproduktion Familiensache bleibt, wird sich in den nächsten zehn bis 20 Jahren zeigen. Siro Schläpfer sagt: «Meine Tochter ist sieben Jahre alt und will Meeresbiologin werden. Mein Sohn ist fünf Jahre alt und träumt davon, Fussballprofi zu sein. Wir werden sehen, ob sie ihre Meinung ändern.»

