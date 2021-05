Geroldswil Neue Heizzentrale, sanierte Küchen und Badezimmer: Die Asylunterkunft in der Fahrweid ist wieder wohnlich 21 Asylsuchende und Flüchtlinge leben seit Ende März im renovierten Haus an der Fahrweidstrasse 49. Sozialvorständin Veronika Neubauer (SVP), Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) und AOZ-Mitarbeiter Hubert Steiner zeigen bei einem Rundgang vor Ort, wie die rund 250'000 Franken Baukredit eingesetzt wurden. Sibylle Egloff 10.05.2021, 04.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

AOZ-Mitarbeiter Hubert Steiner, Liegenschaftenvorstand Peter Christen und Sozialvorständin Veronika Neubauer präsentieren die sanierte Asylunterkunft in der Geroldswiler Fahrweid. Britta Gut

Über der Badewanne hängt ein schwarz-weisser Duschvorhang, der graue Teppich vor der Toilette liegt auf matt dunklen Fliesen. «Ganz früher stand hier ein Münzautomat. Nur wer ihn mit Geld fütterte, konnte mit warmem Wasser duschen», sagt Peter Christen (FDP), als er einen Blick ins Badezimmer wirft. Der Geroldswiler Liegenschaftenvorstand führt gemeinsam mit Gemeinderatskollegin und Sozialvorständin Veronika Neubauer (SVP) durch die frisch renovierte Asylunterkunft an der Fahrweidstrasse 49 in der Geroldswiler Fahrweid. Begleitet werden die beiden von Hubert Steiner. Er ist für die Asyl-Organisation Zürich (AOZ) für den Unterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaft zuständig.

Die Zimmer in den Wohnungen wurden neu möbliert. Britta Gut Die Gemeinschaftsküchen wurden mit neuen Schränken ausgestattet. Britta Gut Zudem baute man einen neuen PVC-Boden ein. Britta Gut Die Sanitär- und WC-Anlagen wurden erneuert. Britta Gut Insgesamt bietet die Asylunterkunft Platz für 24 Bewohnerinnen und Bewohner. Derzeit leben 21 Personen im Haus an der Fahrweidstrasse 49. Britta Gut Dieses Kellerzimmer könnte künftig als Aufenthaltsraum genutzt werden. Britta Gut Die neue Heizzentrale wird mit Fernwärme von der Kehrichtverwertungsanlage der Limeco in Dietikon betrieben. Britta Gut Ein neuer Tumbler und eine Waschmaschine wurden ebenso angeschafft. Britta Gut

Im Haus mit drei Stöcken und einer Kelleretage, um das sich wegen der Entwässerungs-Baustelle der Fahrweid der Verkehr durch das Quartier schlängelt, hat sich einiges getan. Die Gemeinde unterzog die Unterkunft, die seit rund 15 Jahren in ihrem Besitz ist, einer Verjüngungskur.

250'000 Franken standen ihr dazu zur Verfügung. Die Geroldswiler Stimmberechtigten bewilligten den Baukredit an der Gemeindeversammlung im Dezember 2020, als sie das Budget 2021 guthiessen. «Wir werden den Kredit sicherlich nicht ganz ausschöpfen», verrät Liegenschaftenvorstand Christen gleich zu Beginn der Begehung. Die Arbeiten seien zwar noch nicht alle abgerechnet, doch es zeichne sich ab, dass die Kosten darunter liegen werden.

Geheizt wird neu mit Limeco-Fernwärme

Christen steht in einem von drei Kellerräumen. Er zeigt auf einen metallfarbenen, turmförmigen Behälter. «Das ist die neue Heizzentrale», sagt er. Sie wird mit Fernwärme der Limeco-Kehrichtverwertungsanlage betrieben. «Der Gemeinderat hat sich entschieden, eine Vorreiterrolle in der Fahrweid einzunehmen und auf Fernwärme aus nächster Nähe zu setzen», sagt Christen.

Im Raum daneben rumpelt es im neuen Tumbler, der zusammen mit einer Waschmaschine angeschafft wurde. «Dieses Zimmer könnte man umgestalten und als Aufenthaltsraum mit Töggelikasten nutzen», sagt Sozialvorständin Neubauer beim Betreten des dritten Zimmers im Untergeschoss. Der Kellerraum ist noch etwas kahl. Derzeit wird er als Abstellfläche für Möbel gebraucht.

Haus war während Entwässerungs-Baustelle unbewohnbar

Im ersten Stock geben die frisch aus einem kantonalen Durchgangszentrum hierher gezogenen Asylbewerber Einblick in ihre Wohnung. Auf jeder Etage befindet sich eine Wohnung mit vier Zimmern. «Insgesamt haben wir Platz für 24 Bewohnende, im Moment leben 21 Personen hier», sagt Steiner von der AOZ. Darunter sind elf Männer, die erst seit kurzem hier zu Hause sind und zehn, die vor der Sanierung bereits in der Asylunterkunft wohnten. «Wir sind dankbar, dass sie während der Renovationszeit und der Baustelle in der Fahrweid in der Weininger Kollektivunterkunft an der Dietikonerstrasse 12 unterkommen konnten», sagt Neubauer.

Gut drei Monate, von Anfang Jahr bis Mitte März, dauerten die Sanierungsarbeiten im Haus an der Fahrweidstrasse 49. Die Liegenschaft war insgesamt sogar fast eineinhalb Jahre lang unbewohnt. «Das Gebäude liegt direkt neben dem Bauinstallationsplatz und dem Hauptschacht, der für das Microtunneling für das Entwässerungsprojekt Fahrweid eingesetzt wurde. Die Bewohner hätten wegen des Lärms und aus Sicherheitsgründen während der Baustelle nicht hier leben können», erklärt Neubauer. Man habe daher die Gelegenheit genutzt, um das leerstehende Haus auf Vordermann zu bringen.

Die Wände in der Wohnung der Asylsuchenden aus der Türkei, Afghanistan und Syrien sind frisch gestrichen. Die Betten sind schön hergerichtet. Ins Auge stechen die weiss-orangen Deckenbezüge und die grünen Leintücher. «Die Schlafzimmer sind allesamt neu eingerichtet, die meisten Möbel stammen von Aktionsangeboten aus Möbelhäusern», sagt AOZ-Mitarbeiter Steiner.

Sozialvorständin Neubauer zeigt sich zufrieden:

«Ich finde, dass die Räume sehr ansprechend, hell, freundlich und sauber daherkommen.»

Es sei kein Vergleich zu vorher. Die uralten Bodenplatten im Gang seien zerbrochen gewesen und die kleinen teilweise undichten Ölofen in jedem Zimmer hätten einen unangenehmen Geruch verbreitet. An ihrer Stelle befinden sich nun Radiatoren in den Räumen, die über Rohre mit der Heizzentrale im Keller verbunden sind. Der Boden im Korridor und der Küche ist neu mit PVC-Bodenbelag ausgelegt.

Den Zustand möglichst lange erhalten

Ersetzt wurden zudem die Schränke und Tablare in der Gemeinschaftsküche. «Die alten fielen fast auseinander», sagt Steiner. Die Chromstahlabdeckung und die Gussplatten des Herds habe man so belassen, weil sie noch intakt gewesen seien, ergänzt Christen. Erneuert wurden überdies die WCs und Sanitäranlagen.

Auch der Liegenschaftenvorstand hat Freude am Ergebnis der sanften Sanierung. «Die Asylunterkunft ist für die kommenden zehn Jahre gerüstet. So lange wollen wir das Gebäude sicher noch den Asylsuchenden zur Verfügung stellen», sagt Christen. Der Wunsch des Gemeinderats sei es nun, dass der Zustand der Wohnungen möglichst lange so erhalten werden könne.