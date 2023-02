Geroldswil 15 neue Wohnungen im Zentrum: Nun können die Bagger auffahren Am Mittwoch ist der Spatenstich für das neueste Projekt im Geroldswiler Zentrum erfolgt. Die Gemeinde hofft, dass die 15 neuen Wohnungen per Ende 2024 bezugsbereit sein werden. Lukas Elser Jetzt kommentieren 09.02.2023, 05.00 Uhr

Peter Christen (FDP), Veronika Neubauer (SVP), Martin Furrer (FDP), Peter Baumberger, Mirko Schlemminger und Aline Strub (FDP) vollführen den Spatenstich auf dem Baufeld Hotel im Zentrum Geroldswil. Lukas Elser

(8. Februar 2023)

Nun hat die Gemeinde Geroldswil auch das letzte Teilstück ihres Grossbauprojekts angepackt. Der Spatenstich für den Neubau auf dem Baufeld Hotel im Zentrum ist am Mittwoch erfolgt. Liegenschaftenvorstand und Baukommissionspräsident Martin Furrer (FDP) hat zusammen mit den ehemaligen Gemeinderats- und Baukommissionsmitgliedern Veronika Neubauer (SVP) und Peter Christen (FDP) sowie dem Architekten Peter Baumberger und dem Projektleiter Mirko Schlemminger von der Baumberger Stegmeier AG den Baustart offiziell gemacht.

Die Spaten warten auf ihren Einsatz. Natacha Schmassmann (08. Februar 2023)

Das Geroldswiler Stimmvolk hat am 13. Juni 2021 einen Baukredit von 35,6 Millionen Franken für das Baufeld Hotel bewilligt. Das gleichnamige Projekt sieht die Sanierung des Hotel Geroldswil mitsamt Gemeindesaal und den Bau eines neuen Gebäudes auf der Technikzentrale des Hallenbads vor. Insgesamt sollen so 44 neue Wohnungen entstehen, 15 davon im Neubau, für den jetzt der Spatenstich erfolgte. Das Projekt Baufeld Hotel ist der zweite grosse Teil eines mehrjährigen Grossprojekts, das die Erneuerung des Geroldswiler Zentrumsgebiets vorsieht. Der erste Teil wurde mit der Fertigstellung der Überbauung Huebegg im Sommer 2020 auf dem einstigen Kiesplatz bereits abgeschlossen.

Peter Christen (FDP), Veronika Neubauer (SVP), Martin Furrer (FDP), Peter Baumberger, Mirko Schlemminger, Aline Strub (FDP) freuen sich, dass das Projekt nun in die Umsetzungsphase geht. Lukas Elser

(8. Februar 2023)

Am Festakt vom Mittwoch nahmen etwa 15 Personen teil. Darunter befanden sich auch der parteilose Gemeindepräsident Michael Deplazes, die Sozial- und Gesundheitsvorsteherin Aline Strub (FDP), Tiefbau- und Werkvorstand Andreas Gabi (FDP), Sicherheitsvorstand Christoph Müller (SVP) und der Bauleiter Marco Denoth von der Bauton AG.

Anstoss für Gesamtzentrumsentwicklung gab Gubrist-Röhre

Gemeinderat Furrer sagte in einer kurzen Ansprache, dass der Baustart «den Beginn von etwas Neuem» markiere. Den Anstoss für die Entwicklung des Geroldswiler Zentrums habe der Bau der noch nicht eröffneten, neuen dritten Gubrist-Röhre gegeben. Die Zentrumsentwicklung stelle einen Teil der flankierenden Massnahmen zum Tunnelprojekt dar. Er sagte auch, dass das Grossvorhaben im Kern von Geroldswil eine lange Planung vorausgesetzt und bereits mit seinem Vorgänger und per 2022 zurückgetretenen alt Gemeinderat Christen begonnen habe. Nun hofft Furrer auf ein «unfallfreies Bauen» und einen termingerechten Abschluss des Projekts Baufeld Hotel per Ende 2024.

Auch Architekt Baumberger richtete ein paar Worte an die Anwesenden. Er unterstrich, dass es sich beim aktuellen Projekt um etwas Besonderes handle. Schliesslich sei der Gebäudekomplex denkmalgeschützt. Das Zentrum Geroldswil könnte zum prägendsten Zeugen der Baukunst des Architekten Jakob Schilling werden. In diesem Zusammenhang lobte Baumberger den verantwortungsbewussten Umgang der Gemeinde mit dem Bauwerk.

Gemeindeschreiber Karl Suter freute sich, dass nun für die Bevölkerung sichtbar wird, was die Mehrheit der Abstimmenden bewilligt habe. Der Ja-Anteil bei der damaligen Abstimmung über den 35,6-Millionen-Kredit betrug knapp 60 Prozent. Auch wies Suter auf die weiteren Schritte bei der Projektumsetzung hin. So würde demnächst der Aushub für den Neubau beginnen. Und am Donnerstag, 16. Februar, soll dann auch das Haus an der Gemeindehausstrasse 3 abgerissen werden, um Platz für weitere Baugeräte zu schaffen. Im Hotel selbst hätten die eigentlichen Bauarbeiten schon begonnen: «Es werden bereits die ersten Wände für die Erstellung des neuen Grundrisses herausgebrochen.»

