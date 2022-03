Geroldswil Nach Wolf und Wallaby: Gemeinde unterstützt neu einen kleinen Panda im Zoo Zürich Die Gemeinde Geroldswil geht zum dritten Mal eine Patenschaft mit dem Zoo Zürich ein. Zudem bietet sie der Bevölkerung weiterhin vergünstigte Zoo-Eintritte an. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 04.03.2022, 14.20 Uhr

Die Gemeinde Geroldswil sponsert eine jährliche Futterration im Wert von 1000 Franken für den kleinen Panda, der im Zoo Zürich zu Hause ist. zvg

Die tierische Unterstützung in Geroldswil geht weiter. Die Gemeinde hat bekanntgegeben, dass sie neu eine einjährige Patenschaft für einen kleinen Panda im Zoo Zürich übernimmt. Sie spendet dem Tier, das im Himalaja und im Südwesten Chinas heimisch ist, eine Futterration im Wert von 1000 Franken. «Ab dem 10. Januar 2022 wechselte die Tierpatenschaft im Zoo Zürich von einem Bennett-Wallaby zu einem kleinen Panda», heisst es auf der Gemeindewebsite. Das Tier aus der Familie der Kängurus, das in der freien Wildbahn vornehmlich in Australien beheimatet ist, war jedoch nicht das erste, dessen Futterkosten die Gemeinde übernahm.