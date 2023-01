Geroldswil Nach Flyer-Fiasko: Acht Parteien fordern «vollständige Aufklärung», ein Schreiben an das Volk und weitere Massnahmen Am Freitag hat die SVP eine von sieben weiteren Bezirksparteien unterzeichnete Erklärung im Gemeindehaus abgeben – die Gemeinde Geroldswil solle «umgehend » vier überparteiliche Forderungen erfüllen, nachdem sie illegalerweise FDP-Flyer in die Wahlcouverts gesteckt hat. David Egger 27.01.2023, 13.26 Uhr

Wider das Gesetz Flyer verschicken lassen: das Gemeindehaus Geroldswil. Severin Bigler

«Widerrechtlich»: Fett unterstrichen steht das Wort in der «Gemeinsamen Erklärung der Parteien im Bezirk Dietikon», die am Freitagvormittag im Geroldswiler Gemeindehaus abgegeben wurde. «Die Politische Gemeinde Geroldswil hat in den Wahlunterlagen widerrechtlich ein Flugblatt der FDP beigelegt», schreiben die Parteien, damit es nochmals für alle klar ist.