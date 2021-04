Geroldswil Nach erfolgreicher Verhandlung: Bibliothek kann doch in alte Coop-Filiale ziehen Der Geroldswiler Gemeinderat hat einen Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Hochwacht unterschrieben. Die Unstimmigkeiten zum Ausbau der Räume, die zur Kündigung des Vorvertrags führten, sind ausgeräumt. Sibylle Egloff 24.04.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach Lebensmitteln bald Bücher: Die Gewerbefläche der Baugenossenschaft Hochwacht (links im Bild), in der sich die Coop-Filiale bis im Sommer 2020 befand, kann ab März 2022 tatsächlich von der Gemeinde- und Schulbibliothek genutzt werden. Severin Bigler

Gute Nachrichten für alle Leseratten in Geroldswil: Die Gemeinde- und Schulbibliothek wird im Dorfzentrum bleiben. Der Gemeinderat hat die Baugenossenschaft Hochwacht doch noch umstimmen können und Anfang April einen Mietvertrag für 20 Jahre mit ihr unterzeichnet.

Die Bibliothek wird, wie ursprünglich geplant, in die Räume der ehemaligen Coop-Filiale am Dorfplatz ziehen. Seitdem die Detailhändlerin den neuen Standort im Erdgeschoss der Überbauung Huebegg Ende August 2020 eröffnete, steht die Gewerbefläche der Baugenossenschaft Hochwacht leer. Für die Bibliothek eine gute Alternative an zentraler Lage. Aktuell befindet sie sich in den Räumen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen an der Poststrasse 7b am hinteren Teil des Dorfplatzes. Der Mietvertrag läuft jedoch Ende Jahr aus. Im Rahmen der Umgestaltung des Geroldswiler Zentrums sollen die Räumlichkeiten der Kirche umgebaut werden. Die Bibliothek kann jedoch auch über das Vertragsende hinaus bis zum Start des Bauprojekts der Kirche die Räume nutzen, damit ein reibungsloser Übergang vom alten zum neuen Standort möglich ist.

Nach der überraschenden Kündigung des Vorvertrags durch die Baugenossenschaft Hochwacht im November 2020 schienen diese Pläne beerdigt. Doch nun wendet sich noch alles zum Guten. Der Gemeinderat hatte sich zwischenzeitlich nach anderen Standorten für die Bibliothek umgesehen. Auf die Schnelle eine Bleibe für sie zu finden, wäre jedoch zu einer Herausforderung geworden. Daher ist man seitens Gemeinderat erleichtert, dass die Verhandlungen im zweiten Anlauf geglückt sind. «Wir haben eine Lösung gefunden, die für beide Parteien gewinnbringend ist», sagt Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos). Man freue sich auf ein verlässliches und langjähriges Engagement.

Die Finanzierung des Ausbaus sorgte für Unstimmigkeiten

Die strittigen Punkte, die damals zum Rückzug der Baugenossenschaft Hochwacht führten, habe die Finanzierung des Ausbaus der Räume betroffen, so Deplazes. «Die Fragen drehten sich darum, wer dafür zuständig ist und wer welche Kosten zu tragen hat», sagt der Geroldswiler Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP). Der Gemeinderat und die Baugenossenschaft haben nun im Vertrag festgelegt, dass die Kosten für den Ausbau der Liegenschaft von 717'000 Franken geteilt werden. Das bedeutet, dass jede Partei je 358'500 Franken zahlt.

Ab dem 1. März 2022 sollen der Gemeinde- und Schulbibliothek am neuen Ort 480 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Zum Vergleich: Derzeit muss sie sich mit 225 Quadratmetern begnügen. «Die aktuellen Flächen entsprechen nicht mehr den heutigen Anforderungen für eine Bibliothek einer Gemeinde mit rund 5000 Einwohnern und rund 800 Schülern», sagt Christen. Die Vergrösserung durch den Umzug sei daher ideal. Die Bibliothek könne ihren Bestand von heute zirka 12'000 auf etwa 18'000 Medien zu erweitern.

Selbstausleihe, Game-Zone und Schulbereich wird eingerichtet

Der Standortwechsel wird zudem genutzt, um ein Selbstausleihsystem für 37'000 Franken einzuführen. «Das Personal wird entlastet und der personalintensive Ausleihdienst sowie die Wartezeiten werden reduziert. So haben die Mitarbeitenden Kapazität für andere Aufgaben, zum Beispiel für die Beratung der Bibliotheksgäste», sagt Deplazes. Geplant ist überdies eine Game-Zone mit Spielkonsolen und einem Flachbildschirm sowie eine Kinder-Ecke.

Ein Anliegen ist dem Gemeinderat auch, dass Platz für Schulklassen geschaffen wird. «Unsere Bibliothek ist eine Schulbibliothek und wird von Kindern aus Geroldswil und Oetwil genutzt. Daher wollen wir diesen Bereich ausbauen», sagt Liegenschaftenvorstand Christen. Es sei vorgesehen, dass jeden Schultag eine Halbklasse in der Bibliothek arbeite. Dazu sollen in einem speziell dafür markierten Bereich Beamer, Lautsprecher, eine Leinwand, ein Drucker, WLAN und eine Docking-Station eingerichtet sowie Schulzimmertische und Laptops bereitgestellt werden.

Gemeindeversammlung entscheidet über Mietvertrag und Ausbau

«Wir freuen uns, dass wir der Bevölkerung und den Schülerinnen und Schülern eine neue und zukunftsorientierte Bibliothek bereitstellen können», sagt Deplazes. Zudem dienten der Umzug und der Ausbau einem anderen wichtigen Ziel des Gemeinderats: der Belebung des Dorfplatzes.

Das letzte Wort in Sachen Bibliothek haben die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni. Bevor das Projekt starten kann, müssen sie dem Mietvertrag mit einem jährlichen Mietzins von 129'000 Franken zustimmen. Nach zehn Jahren, der Hälfte der Laufzeit, reduziert sich dieser jedoch auf rund 80'000 Franken infolge der Amortisation des Ausbaus. Überdies muss das Stimmvolk auch die Ausbaukosten von 358'500 Franken, welche die Gemeinde trägt, und die Kosten für die Möblierung, den technischen Ausbau und für den Umzug von insgesamt 271'000 Franken gutheissen.