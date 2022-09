Geroldswil: Drogerie Locher schliesst und macht Platz für Kita

Geroldswil Nach 50 Jahren im Dorf: Drogerie Locher verabschiedet sich aus Geroldswil und macht Platz für Kinder Evelyne und Philipp Locher schliessen ihr Geschäft altershalber am 20. September. Die Mitarbeiterinnen und das Sortiment kommen in der Pill-Apotheke in der Zentrumsüberbauung Huebegg unter. Und in das leer werdende Lokal zieht bald Michael Hunziker mit seiner Kindertagesstätte Stärneland. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Seit 2018 in Geroldswil: Evelyne und Philipp Locher schalten altershalber einen Gang runter und helfen noch in der Drogerie Locher in Dietikon aus. Dort leitet ihre Tochter Jessica in dritter Generation den Familienbetrieb. Severin Bigler

Schachteln mit Windrädern und Säcke mit Muscheln stehen vor dem Eingang der Drogerie Locher in Geroldswil. «Das Dekorationsmaterial kann man zum Basteln brauchen. Es wäre schade, wenn wir es wegwerfen müssten», sagt Philipp Locher. Der Drogist ist am Ausräumen. Am 20. September schliesst er das Geschäft, in dem er und seine Frau Evelyne sich seit 2018 um die Kundschaft kümmern und das seit 50 Jahren von der Familie Locher betrieben wird.

«Ich bin 69 Jahre alt, auch wenn mir das die Leute kaum glauben», sagt der Drogist und lacht. Er sei immer wieder in die Verlängerung gegangen. «Nun wird es altershalber wirklich Zeit, aufzuhören.» Im Familienbetrieb, der in dritter Generation geführt wird, werde er aber am Standort in Dietikon noch mit einem 20-Prozent-Pensum zugegen sein.

Die Lochers werden in Dietikon aushelfen

«Meine Frau wird unsere Tochter Jessica, welche die Drogerie in Dietikon leitet, bis zu ihrer Pensionierung nächstes Jahr noch etwas mehr unterstützen als ich», erzählt Locher. Der ehemalige Politiker und Limmattaler des Jahres 2012 freut sich, mehr Zeit für seine vier Enkelkinder und seine Hobbys wie etwa das Curling zu haben. «Und samstags nicht mehr arbeiten zu müssen, ist eine Erleichterung.»

Prägt seit 1972 das Geroldswiler Zentrum: Die Drogerie Locher an der Huebwiesenstrasse bei der alten Buswendeschlaufe. Severin Bigler

Nichtsdestotrotz ist der Urdorfer auch etwas wehmütig. Er sei ein «Hardcore-Drogist», also einer, der eben nicht auf Wellness und Schönheit in seiner Drogerie setze, sondern auf die althergebrachten Mittel. «Bei uns kriegt man Putz- und Fleckenmittel, Färbemittel für Kleider, Säuren und vieles, von dem andere Drogistinnen und Drogisten keine Ahnung mehr haben.» Es sei schon schade, dass dieses Wissen und Angebot mit der Zeit verloren gehe. Und auch die Kundschaft bedauere den Schritt. «Manche Kundinnen und Kunden sind traurig, wenn wir ihnen sagen, dass wir Schluss machen. Doch wenn sie hören, wie alt wir sind, zeigen sie Verständnis», sagt Locher.

Spezialsortiment geht nicht verloren

Froh ist er, dass seine Mitarbeiterinnen Elsi Wanner, Marianna Ventre und Susanne Haug in der benachbarten Pill-Apotheke in der Zentrumsüberbauung Huebegg unterkommen werden. Und auch das Spezialsortiment der Drogerie, wozu homöopathische Produkte, aber eben auch die chemischen Mittel gehören, wird von der Apotheke übernommen. «So muss unsere Kundschaft nicht auf ihre vertrauten Produkte und Ansprechpersonen verzichten.» Die Übernahme ist laut Locher sogar so freundschaftlich, dass das Ehepaar seine alten Mitarbeiterinnen als Ferienablösung bei der Apotheke Pill ausleihen darf, wenn es in der Drogerie in Dietikon zu wenig Personal hat.

Mit der Schliessung der Drogerie in Geroldswil verkleinert sich der Familienbetrieb der Lochers erneut. 2018 ging das Hauptgeschäft in Schlieren, das Evelyne und Philipp Locher seit 1983 führten, infolge der Bautätigkeit der Limmattalbahn und der damit verbundenen schlechten Erreichbarkeit, zu.

2018 schloss das Hauptgeschäft in Schlieren

Das Drogerieimperium gründete 1944 Philipp Lochers Vater Thedy. Er machte sich mit 24 Jahren selbstständig, als er die Drogerie seines Lehrmeisters an der Sternenstrasse in Zürich übernahm. Im April 1947 erfolgte die Züglete des Unternehmens an einen provisorischen Standort in Schlieren. 1951 wurde das Locher-Haus in Schlieren erbaut, das mit seinem Schriftzug auf dem Dach zu einem bekannten Stück Schlieren wurde. Es folgten weitere Filialen: 1959 im Zürcher Seefeld (bis 1982), 1969 in Würenlos (bis 1981), 1972 in Geroldswil und 2012 in Dietikon.

Das Geschäftslokal in Geroldswil wird nach dem Auszug der Drogerie Locher jedoch nicht leer stehen. Michael Hunziker übernimmt die Räume und verlagert einen Standort seiner Kindertagesstätte Stärneland vom Geroldswiler Industriegebiet an der Steinhaldenstrasse ins Dorfzentrum. «Ich habe schon lange nach einem geeigneteren Ort für unsere Kita gesucht. Es ist ein Glücksfall, dass wir in die Liegenschaft ziehen können. Gleichzeitig konnte ich es kaum glauben, dass die Lochers aufhören. Ich bin in Geroldswil aufgewachsen und mit der Drogerie gross geworden», sagt der 33-Jährige.

Michael Hunziker mit seinen Kindern Laurin und Liina. Der 33-jährige Kleinkindererzieher eröffnet in den Räumen der Drogerie Locher Anfang 2023 den zweiten Standort der Kindertagesstätte Stärneland. Severin Bigler

2013 eröffnete der gelernte Kleinkindererzieher seine Kita in der Pfarrwohnung der Reformierten Kirche Weiningen im Geroldswiler Zentrum. Da das Angebot sehr gefragt war, vergrösserte sich Hunziker 2016 und zog in ein grosses Bauernhaus an der Dorfstrasse in Geroldswil. 2018 kam aufgrund der steigenden Anfragen nach Betreuungsplätzen der Standort im Industriegebiet hinzu.

Kinder müssen nicht mehr Limmattalstrasse queren

Dort befinden sich aktuell der Hort für schulpflichtige Kinder und die Gruppe für Säuglinge. «In der Industrie haben wir keinen Aussenbereich und unser Personal muss die Hortkinder vom Kindergarten oder der Schule Huebwies hin und zurück immer begleiten, damit sie die Limmattalstrasse nicht alleine überqueren müssen», sagt Hunziker, dessen drei Kinder ebenfalls in der Kita betreut werden. Am neuen Standort, der so nahe bei der Schule Huebwies liegt, entfalle diese Aufgabe. Und auch für die Eltern sei die Lage ein Vorteil. «Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist ideal. Zudem können sie im Zentrum bequem noch schnell das Abend- oder Mittagessen einkaufen, wenn sie die Kinder abholen.»

Besonders freut sich Hunziker auf den 200 Quadratmeter grossen Aussenbereich vor der Liegenschaft. «Wir klären nun ab, welche Spielgeräte wir dort installieren können, um Kindern jeden Alters gerecht zu werden und um die Nachbarn möglichst wenig zu stören.» Aktuell bietet die Kita Stärneland mit 18 Mitarbeitenden 60 Ganztagesplätze. «Doch auch das reicht nicht. Wir haben eine Warteliste bis 2023.» Vergrössern werde sich der Betrieb aktuell aber nicht. «Wir lassen uns aber alles offen und werden uns Gedanken darüber machen.»

Anfang 2023 geht der neue Kita-Standort auf

Hunziker übernimmt die Räume am 1. Oktober. Dann starten die Sanierung und der Umbau. «Es braucht eine andere Raumaufteilung und Beleuchtung, einen neuen Boden sowie Anstrich.» Überdies müssen Sanitäranlagen installiert werden und Schreinerarbeiten vorgenommen werden. Hunziker sagt: «Unser Ziel ist, dass wir im Januar 2023 unseren neuen Standort eröffnen können.»

