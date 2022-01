Geroldswil Nach 14 Jahren als Liegenschaftenvorstand: Peter Christen tritt nicht mehr zu den Erneuerungswahlen an Neben Sicherheitsvorstand Martin Conrad (parteilos) wird auch der Geroldswiler FDP-Liegenschaftenvorstand sein Amt ablegen. Insgesamt stellen sich acht Kandidatinnen und Kandidaten für die sieben Gemeinderatssitze zur Verfügung. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 12.01.2022, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konnte die Entwicklung des Geroldswiler Zentrums mit seinem Fachwissen als Architekt vorantreiben: Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) in der Mitte des Bildes neben dem sitzenden Gemeindeschreiber Gregor Jurt und Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos). Sandra Ardizzone

Die Gesamterneuerungswahlen für den Geroldswiler Gemeinderat am 27. März versprechen spannend zu werden. Es kommt zur Kampfwahl. Acht Kandidatinnen und Kandidaten haben sich innerhalb der Nominationsfrist vom 2. bis zum 20. Dezember gemeldet. Zu besetzen gibt es sieben Gemeinderatssitze inklusive das Präsidium. Aus den definitiven Wahlvorschlägen der Gemeinde Geroldswil geht nun hervor, dass neben Sicherheitsvorstand Martin Conrad (parteilos) auch Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) nicht mehr antreten wird.

Peter Christen (FDP) engagiert sich seit 14 Jahren als Liegenschaftenvorstand für Geroldswil. Sandra Ardizzone

Christen will sich altershalber aus der Kommunalpolitik zurückziehen. «Ich habe mich 14 Jahre lang als Liegenschaftenvorstand für Geroldswil eingesetzt. Ich werde im Sommer 68 Jahre alt und habe nicht das Gefühl, dass ich nochmals antreten muss», sagt Christen. Gerne habe er sein fachliches Wissen als Architekt im Gemeinderat weitergegeben. Zeitlich habe das Amt ein grosses Engagement gefordert. Er sei mit seinem Ressort vor allem im Rahmen der Zentrumsentwicklung stark gefordert gewesen.

Jemand neues soll die Ausführung des Baufeld Hotel übernehmen

«Ich möchte mich wieder anderen Interessen widmen können», sagt Christen. Zudem erscheint ihm der Zeitpunkt passend. «Der Baukredit für das Baufeld Hotel ist gesprochen. Das Projekt ist fertig. Die Ausführung des Um- und Neubaus im Zentrum kann nun jemand neues übernehmen», findet Christen. Es sei gut, dass es einen Wechsel gebe und frische Ideen ins Gremium kämen.

Sicherheitsvorstand Martin Conrad (parteilos) setzt sich seit 24 Jahren für Geroldswil ein. Britta Gut

Aus dem gleichen Grund tritt auch sein Kollege, Sicherheitsvorstand Martin Conrad (parteilos), nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen an. «Ich bin zwar einer der jüngeren im Gemeinderat, aber nach 24 Jahren als Sicherheitsvorsteher ist es an der Zeit, Jüngeren Platz zu machen», sagte er der «Limmattaler Zeitung» im November, als er bei einer Feuerwehrübung seinen Rückzug aus der Politik bekannt machte.

Alle anderen bisherigen Gemeinderatsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Es sind dies Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos), Tiefbau- und Werkvorstand Andreas Gabi (FDP), Sozial- und Gesundheitsvorständin Veronika Neubauer (SVP), Finanzvorstand David Ryser (parteilos) und Hochbauvorstand Peter Vogel (FDP). Neu antreten werden Martin Furrer (FDP), Christoph Müller (SVP) sowie Aline Strub (FDP).

Zwei Gemeinderats-Kandidaten kommen aus der RPK

Nicht so umkämpft wie der Gemeinderat ist die Rechnungsprüfungskommission (RPK). Für die fünf Sitze in der Behörde meldeten sich innert Frist fünf Personen. Wieder zur Verfügung stellen sich Präsidentin Renata Tanner (FDP), Susanne Bauer (FDP) und Andreas Brüschweiler (SVP). Neu wollen sich Marcel Meier (FDP) und Cyrill van Altena (SVP) in der RPK engagieren. Nicht mehr antreten werden Martin Furrer (FDP) und Christoph Müller (SVP), beide kandidieren für den Gemeinderat.

Neu gewählt wird auch die Primarschulpflege Oetwil-Geroldswil. Hier kommt es mit sechs Kandidaturen für fünf Sitze ebenso zur Kampfwahl. Aktuell zählt die Behörde sieben Mitglieder. Mit der revidierten Schulgemeindeordnung, die im Herbst 2021 an der Urne angenommen wurde, wird das Gremium jedoch auf fünf Personen reduziert. Für eine weitere Amtsperiode stellen sich Präsidentin Daniela Kugler (FDP, Geroldswil), Andreas Brüschweiler (SVP, Geroldswil) und Manuela Burkart (SVP, Oetwil) zur Wahl. Sonja Bütikofer (parteilos, Oetwil), Eva Gericke (FDP, Oetwil) und Carmen Rainone-Albrecht (parteilos, Geroldswil) sind neu nominiert. Nicht zur Wiederwahl antreten werden Christine Sieber (FDP, Geroldswil), Nathalie Merian (parteilos, Oetwil), Marcel Dousse (Die Mitte, Geroldswil) und Marcel Meier (FDP, Geroldswil). Letzterer bewirbt sich jedoch für die RPK.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen