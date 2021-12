Geroldswil «Ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden ich investiert habe»: Das Adventsfenster der Grebers ist ein Familienprojekt Schon zum zweiten Mal bringen Margrit und Anton Greber mit ihrem Samichlaushäuschen und der weihnachtlichen Dekoration Licht in die dunkle Jahreszeit. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 18.12.2021, 04.00 Uhr

Margrit und Anton Greber haben im Rahmen der Adventsfenster der Gemeinde Geroldswil ein Samichlaushäuschen aufgebaut. Valentin Hehli Der Inhalt des Samichlaussacks ist bei Kindern sehr beliebt: Immer wieder müssen die Grebers ihn neu auffüllen. Valentin Hehli Die meisten Elemente des Kunstwerks hat Margrit Greber selber angefertigt. Valentin Hehli Vier Tage vor der Eröffnung des Adventsfensters hat sie zusammen mit einer ihrer vier Töchter mit dem Aufbau begonnen. Valentin Hehli Noch bis am Dreikönigstag ist das Kunstwerk an der Welbrigstrasse zu bewundern. Valentin Hehli

Nähert man sich dem Haus von Margrit und Anton Greber an der Welbrigstrasse in Geroldswil, fühlt man sich wie in ein Weihnachtsmärchen versetzt. Neben der Treppe, die zur Haustür hinaufführt, erwartet Besucherinnen und Besucher eine Samichlausfigur vor ihrem reich geschmückten Häuschen. Leuchtende Sterne, Lichterketten, Tannenbäumchen, Christbaumkugeln, Geschenke und ein Sack mit Schokolade und anderen Süssigkeiten – es fehlt an nichts. Das Kunstwerk haben die Grebers im Rahmen der Geroldswiler Adventsfenster aufgebaut, von denen im Dezember bis an Heiligabend wie bei einem Adventskalender jeden Tag ein neues eröffnet.

Letztes Jahr hat die Gemeinde zusammen mit dem Gewerbeverein Geroldswil-Oetwil mit der Aktion «Licht ins Dunkel» erstmals Adventsfenster im Dorf realisiert. Schon damals haben Margrit und Anton Greber, die ehemaligen Inhaber der Bäckerei Greber im Dorfzentrum, teilgenommen. «Vor einem Jahr habe ich zu meinem Mann gesagt, da müssen wir mitmachen», erzählt Margrit Greber. Wie bereits da hat das Paar auch jetzt wieder den 6. Dezember übernommen, womit das Thema des Adventsfensters bereits gesetzt war.

Vier Tage vor der Eröffnung begann der Aufbau

Das Samichlaushäuschen der Familie Greber ist kein klassisches Adventsfenster, sondern befindet sich in einem offenen Containerräumchen. Die meisten Elemente des Kunstwerks hat Margrit Greber selber gemacht. So hat die 68-Jährige zum Beispiel die Christbäumchen eigenhändig aus Tannenzweigen zusammengestellt. Vor einem Jahr musste sie noch ein paar Stunden mehr investieren. Jetzt habe sie alle Elemente übernehmen können und nur noch mit ein paar neuen Ideen ergänzen und neu anordnen müssen, sagt sie.

«Ich kann gar nicht sagen, wie viele Stunden ich in den Aufbau investiert habe», sagt Margrit Greber. Vier Tage vor der Eröffnung hat sie zusammen mit einer ihrer vier Töchter damit begonnen. Für die vielen Stromanschlüsse ist der 73-jährige Anton Greber zuständig und das Häuschen hat der Schwiegersohn selber geschreinert, bevor es die ganze Familie zusammen bemalt hat. Man sieht: Das Adventsfenster an der Welbrigstrasse ist ein Familienprojekt und eine Herzensangelegenheit.

«Die Eröffnung des Adventsfensters war gut besucht», erzählt Margrit Greber. Mit selbst gemachtem Glühwein und Guetzli haben die Grebers ihre Gäste versorgt. Sie erhalte immer wieder begeisterte Rückmeldungen, sagt sie. «Auch für uns ist es schön, wenn das Häuschen am Abend hell erleuchtet ist.» Am meisten Freude hätten die Kinder: Immer wieder müssen die Grebers den Samichlaussack neu auffüllen, weil alle Süssigkeiten stibitzt worden sind. Das sei aber auch erlaubt, sagt sie. Für viele Kinder gehöre die Begrüssung des Samichlauses auf dem Schulweg dazu. Die Freude währt noch bis am Dreikönigstag, bis die Familie Greber ihr Adventsfenster wieder abbaut und den Weihnachtsschmuck im Estrich verstaut.

