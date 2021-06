Geroldswil Littering auf dem Sportplatz: Gemeinde kämpft weiter gegen Unrat und Vandalismus Das Abfallproblem in Geroldswil nimmt kein Ende. Jüngst war die Sport- und Freizeitanlage Werd betroffen. Die Gemeinde bittet um Rücksichtnahme und droht Fehlbaren mit Anzeige. Sibylle Egloff 02.06.2021, 15.10 Uhr

Die neuesten Littering-Vorfälle ereigneten sich bei der Sport- und Freizeitanlage Werd. zvg

Die Überbauung Huebegg im Zentrum von Geroldswil gilt als Hotspot für Littering und Vandalismus. Seit der Eröffnung des Parkhauses und dem Einzug der Mieterinnen und Mieter im Oktober 2020 wird die Liegenschaft von Vandalen heimgesucht. Motorradrennen in der Tiefgarage, Graffiti in der Parkhauseinfahrt und ein WC-Brand sind die bisherigen Höhepunkte der zahlreichen Vorkommnisse. Die Gemeinde ergriff Massnahmen im Kampf gegen die Zerstörung, brachte unter anderem ein Rollgittertor in der Tiefgarage an.