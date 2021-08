Limmattalstrasse in Geroldswil: Deckbelag wird eingebaut

Geroldswil Limmattalstrasse: Der Deckbelag wird eingebaut Vom 4. September bis zum 6. September in der Früh wird die Limmattalstrasse in Geroldswil komplett gesperrt. Eine Umfahrung wird eingerichtet. Sandro Zimmerli 24.08.2021, 19.13 Uhr

Auf der Limmattalstrasse in Geroldswil wird der Deckbelag eingebaut. Darum wird die Strasse vom 4. September bis zum 6. September um 5 Uhr gesperrt. Symbolbild: Hanspeter Schiess

Damit die Sanierung der Limmattalstrasse in Geroldswil abgeschlossen werden kann, muss im Abschnitt zwischen dem Kreisel Gemeindehausstrasse und der Bushaltestelle Dorfstrasse noch der Deckbelag eingebaut werden. Wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt, muss für diese Belagsarbeiten die Strasse im betroffenen Abschnitt für den Verkehr gesperrt werden.

Die Vollsperrung dauert vom Samstag, 4. September, um 20 Uhr bis am Montag, 6. September, um 5 Uhr. Für den motorisierten Individualverkehr und die Velofahrenden ist eine Umleitung über die Dorfstrasse, die Huebwiesenstrasse und die Gemeindehausstrasse signalisiert. Fussgänger können die Trottoirs im Baubereich normal nutzen.

Die Einfahrt zur Tiefgarage der Zen­trumsüberbauung Huebegg ist am Samstag, 4. September, nur bis 19.55 Uhr möglich. Die Ausfahrt aus der Tiefgarage ist jedoch bis 23.55 Uhr in Richtung Kreisel Gemeindehausstrasse gewährleistet. Die Coop-Tankstelle ist während der Vollsperrung nur vom Kreisel Fahrweid her erreichbar.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ist auch der öffentliche Verkehr von der Vollsperrung tangiert. Die Buslinien 301, 302, 304 und N30 bedienen am Samstag bis Betriebsschluss alle Haltestellen normal. Am Sonntag werden dann auch die Busse über die Dorfstrasse, Huebwiesenstrasse und Zentrumsstrasse umgeleitet. Zusätzlich wird am Sonntag eine provisorische Haltestelle auf dem Vorplatz der Zentrumsüberbauung Richtung Bahnhof Dietikon angefahren. Die Haltestelle Dorfstrasse wird nicht bedient.