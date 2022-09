Geroldswil Künstlertrio aus Würenlos und Wettingen stellt in der Galerie Anemus aus Während des ganzen Oktobers sind in der alten Scheune in Geroldswil Gemälde, Holzskulpturen und Keramik-Kunstwerke zu bewundern. Am Samstag findet die Vernissage statt. Virginia Kamm 27.09.2022, 14.23 Uhr

In der Galerie Anemus in der alten Scheune in Geroldswil sind bald neue Kunstwerke zu sehen. Valentin Hehli

In der Galerie Anemus an der Dorfstrasse in Geroldswil startet schon bald die nächste Ausstellung: Vom 1. bis 30. Oktober zeigen zwei Künstlerinnen und ein Künstler ihre Werke. Noch bis vor Kurzem waren in der Galerie Gemälde des Gründertrios zu sehen.