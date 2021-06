Geroldswil Kaputte Kralle und eitrige Haut: Sie machen Frauchen und Herrchens Lieblinge wieder heil Tierärztin Denise Hindermann leitet neu die Kleintierpraxis Steinhalden mit Kollegin Vera Majewsky. Die beiden treten in die Fussstapfen von Carmen Müller, die sich 25 Jahre lang um die tierischen Patienten im Limmattal kümmerte. Sibylle Egloff 08.06.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tierärztin Denise Hindermann (zweite von rechts) hat die Leitung der Kleintierpraxis Steinhalden im Februar übernommen. Sie wird unterstützt von der Tiermedizinischen Praxisassistentin Lara Alcala (von links), Tierärztin Vera Majewsky und der Tiermedizinischen Praxisassistentin Adriana Guizzardi. Auf dem Bild zu sehen ist zudem Praxishund Timi. Sandra Ardizzone

Apollo lässt sich ohne Murren ins Maul schauen. Ein paar Zähne musste die zehnjährige Perserkatze beim letzten Besuch in der Kleintierpraxis Steinhalden in Geroldswil entfernen lassen. «Es sieht schön aus, alles ist gut verheilt», sagt Tierärztin Denise Hindermann zu Apollos Besitzer Alfredo Giovannini aus Wettingen. Zuvor vertraute er seine Katzen stets Carmen Müller an. Sie führte die Kleintierpraxis 25 Jahre lang und übergab den Betrieb Anfang 2021 an die Bessy's Kleintierklinik in Watt. Die Praxis arbeitet seither als enger Partner mit der Klinik zusammen. Seit Februar hat Hindermann die Leitung inne. Komplettiert wird ihr Team von Tierärztin Vera Majewsky und den Tiermedizinischen Praxisassistentinnen Adriana Guizzardi und Lara Alcala.

Perserkatze Apollo kommt nach dem Zähne ziehen zur Kontrolle. Sandra Ardizzone

«Die Haustierbesitzerinnen und -besitzer mussten sich an den Wechsel gewöhnen. Carmen Müller hat jahrelange Kundenbeziehungen gehabt und viel Erfahrung mitgebracht», sagt Hindermann. Da mithalten zu können, sei eine Herausforderung. «Ich wurde herzlich aufgenommen und habe mich mittlerweile gut eingelebt. Die Stammkunden kennen mich bereits», sagt die 32-Jährige.

Zuvor arbeitete die gebürtige Baselbieterin in einer Kleintierpraxis in Zürich. Ihr Ziel ist es, die Geroldswiler Praxis so weiterzuführen wie ihre Vorgängerin. Hindermann will künftig zusätzlich aber auch auf alternative Medizin setzen. «Meine Kollegin Vera ist spezialisiert in Kleintier-Osteopathie und ich bilde mich zurzeit in der Homöopathie weiter», erzählt sie.

Sich beim Gassigehen verletzt

Die Behandlungszimmer und auch der Operationsraum sind an diesem Morgen nach Pfingsten alle besetzt. Kater Milo wird gerade von Kollegin Majewsky seiner Männlichkeit entledigt, als Hindermann bereits den nächsten Patienten begrüsst. Pudel Coco hat sich beim Gassigehen auf dem harten Untergrund die Daumenkralle verletzt. «Es hat stark geblutet, daher wollte ich auf Nummer sicher gehen und vorbeikommen», sagt Besitzerin Joy Schlatter aus Oetwil. Schmerzen scheint der vierjährige Hund mit dem rot gefärbten Schwanz nicht mehr zu haben. Coco springt vom Behandlungstisch rauf und runter. Hindermann muss die eingerissene Kralle entfernen. Damit der Eingriff nicht wehtut, wird Coco mit einem Narkotikum, das in den Schultermuskel verabreicht wird, sediert.

Pudel Coco hat sich die Kralle eingerissen. Tierärztin Denise Hindermann und die Tiermedizinische Praxisassistentin Lara Alcala müssen sie entfernen.

Sandra Ardizzone

Die Liebe zu den Tieren teilt Hindermann mit ihren Kundinnen und Kunden. «Ich bin mit Katzen, Kaninchen, Wellensittichen und Schildkröten gross geworden», erinnert sich die Tierärztin. Doch auch das Interesse für die Medizin bewog sie dazu, ein Studium in Veterinärmedizin abzuschliessen. Früher war sie im Nutztierbereich tätig. «Auch das ist sehr spannend, doch man kann medizinisch nicht so aus dem Vollen schöpfen wie bei Kleintieren, da etwa bei Kühen oftmals der wirtschaftliche Aspekt im Vordergrund steht», sagt Hindermann.

Für Besitzer ist es schwer, loszulassen

Alles zu tun, um das Leben der vierbeinigen Zeitgenossen zu erhalten, sei aber auch im Kleintierbereich nicht angebracht. Hindermann sagt:

«Wenn eine Katze 18 Jahre alt und unheilbar krank ist, dann bin ich dafür, sie zu erlösen.»

Sie verstehe aber, dass Besitzerinnen und Besitzern das Loslassen schwerfalle. «Man verabschiedet sich von einem Tier, mit dem man viele Jahre verbracht und etliche Rituale geteilt hat. Wenn es dann plötzlich nicht mehr um 5 Uhr morgens neben dem Bett steht, ist das schmerzhaft», sagt Hindermann.

Sie bemerkt, dass in den vergangenen Jahren der Stellenwert für Haustiere gewachsen ist. Die Pandemie habe diesen Trend zudem noch verstärkt. «Den Leuten geht es finanziell besser als noch vor 60, 70 Jahren. Man hat mehr Geld und Zeit, um sich um ein Haustier zu kümmern. Für einige ist das Tier sogar ein Kinderersatz. Viele Kundinnen und Kunden sprechen das offen an», erzählt Hindermann. Auch die Verfügbarkeit spiele eine Rolle. «Heute kann man Tiere überall kaufen, auch im Internet. Früher erhielt man sie teilweise gratis, wenn man zum Tierzüchter oder auf den Bauernhof ging.»

Tiere werden älter und kränker

Auch die Krankheiten haben sich bei Haustieren verändert. Neben den gängigen Altersbeschwerden wie Arthrose nehmen diverse Allergien und Parasitenbefall zu. «Das hat zum einen mit der Klimaerwärmung zu tun. Das wärmere Wetter begünstigt die Pollenproduktion und die Ausbreitung von Mücken, welche diese Parasiten übertragen. Zum anderen gibt es viele überzüchtete Rassen, die neben anatomisch bedingten Beschwerden anfälliger für Allergien sind», erklärt Hindermann. Dass die Tiere wie auch die Menschen immer älter werden, zeigt sich auch an den immer häufiger auftretenden Tumorerkrankungen.

Edith Bruhin (links) betreibt die Tierstation Esperanza in Würenlos und platziert Tiere aus dem Ausland. Hund Idefix aus Ungarn leidet an einem Milbenbefall, den Tierärztin Vera Majewsky mit desinfizierender Seife bekämpft. Sandra Ardizzone

Doch an diesem Tag werden solche Diagnosen glücklicherweise nicht gestellt. Vera Majewskys nächster Patient leidet an einem Milbenbefall, der zu einer eitrigen Hautentzündung und Juckreiz führt. Von einer Tierschutzorganisation wurde Terrier-Mischling Idefix schon in Ungarn vorbehandelt. Vor kurzem wurde er zur Vermittlung in die Schweiz gebracht. «Der Stress hat wohl sein Immunsystem geschwächt. Diese Milben kann man in geringer Anzahl auch bei gesunden Hunden finden, sogar bei Menschen könnte man sie nachweisen», sagt Majewsky. Nachdem die 45-Jährige Idefix am Hals rasiert hat, wäscht sie die eitrigen Stellen mit desinfizierender Seife.

Nach einem Leckerli geht es dem Hund wieder gut

«Rasieren Sie nicht zu viel ab, ich muss ihn heute noch jemandem vorstellen», sagt Edith Bruhin aus Würenlos und fügt an: «Wenn künftige Besitzer nur aufs Äussere schauen, sind sie aber vermutlich sowieso nicht die richtigen.» Bruhin betreibt seit 20 Jahren die Tierstation Esperanza und sucht für Hunde und Katzen vornehmlich aus Spanien ein Schweizer Zuhause. So krank wie Idefix seien ihre Schützlinge normalerweise nicht, sagt sie. Der dreijährige Hund scheint das Schlimmste überstanden zu haben. Nach der Behandlung und einem Leckerli macht er einen munteren Eindruck.

Für Majewsky und Hindermann ist das der schönste Teil ihres Berufes. «Wir freuen uns, wenn wir den Tieren und damit indirekt auch ihren Besitzern helfen können», sagt Hindermann. Diese Mission wollen sie nun möglichst lange in der Kleintierpraxis Steinhalden verfolgen.