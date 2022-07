Geroldswil: Zweiter Deutschkurs für Fremdsprachige startet

Geroldswil Nach langer Coronapause: Zweiter Deutschkurs für Fremdsprachige startet bald Ab Ende August bietet die Gemeinde Geroldswil wieder einen Sprachkurs für Asylbewerbende und Sozialhilfebeziehende an. Sibylle Egloff 13.07.2022, 22.41 Uhr

Gleisten das Projekt auf: Die ehemalige Sozialvorständin Veronika Neubauer (SVP, links), Deutschlehrerin Bernadette Vontobel und Gemeindemitarbeiterin Denise Feusi. Auch mit auf dem Bild ist Shilan Delshad (ganz rechts). Sie besuchte den ersten Kurs. Sandra Ardizzone

Nach einer langen Corona bedingten Pause geht der Deutschkurs der Gemeinde Geroldswil für fremdsprachige Personen nun in die zweite Runde. Das Angebot beginnt am 26. August und dauert bis am 7. Oktober, wie die Gemeinde mitteilt.