Geroldswil In Blau, Gelb und Rot kommen sie daher: Diese Freiluftmöbel sorgen für mehr Farbe in Geroldswil Schon bald stehen sie in Geroldswil: Die Freiluftmöbel «Enzo» werden noch diesen Monat im Dorf erwartet. In drei strahlenden Farben sollen sie zentrale Plätze der Gemeinde beleben. Angefertigt wurden sie in Italien. Carmen Frei 14.05.2021, 17.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An vier Standorten in Geroldswil werden solche Freiluftmöbel der Marke «Enzo» aufgestellt. zvg

Geroldswil wird farbiger: Neue Freiluftmöbel bereichern bald den öffentlichen Raum. Möglich macht das ein Geldsegen der Zürcher Kantonalbank. Mit deren Jubiläumsdividende setzt die Gemeinde zwei Projekte um. Eines davon sind die Freiluftmöbel der Marke «Enzo», die die Gemeinde nun kauft. Beschlossen hatte sie dies bereits 2020.

Als Standorte ausgesucht wurden laut Gemeindeschreiber Gregor Jurt die attraktivsten Plätze der Gemeinde, die sich auch für die Möbel eignen. «In der Huebegg sorgen die Möbel für einen Farbtupfer», sagt er. Das Dorfzentrum als weiterer Standort werde belebt und das Moos sei eine beliebte Grillstelle und somit ebenfalls ideal. Im Werd befinde sich bereits eine Naherholungszone. «Dort bietet es sich an, dass man verweilen und Platz nehmen kann», meint Jurt.

Insgesamt zwölf Freiluftmöbel hat die Gemeinde Ende Februar bestellt – drei pro Standort. Sie kommen in den Farben Blau, Gelb und Rot daher. «Wir wollten es möglichst farbig gestalten», sagt Jurt. Eigentlich hätten sich dabei die Farben Blau und Weiss für Geroldswil angeboten. Weiss ist aber laut Jurt für solche Freiluftmöbel zu heikel. Also wich die Gemeinde auf Blau und Gelb aus. Jurt erklärt:

«Gelb ist auch in der Fackel im Geroldswiler Wappen vertreten. Das Rot kam noch als Farbtupfer dazu.»

Die Möbel des Modells «Enzo» sind bereits andernorts anzutreffen. So beispielsweise in Wien im Museumsquartier und in Zürich auf dem Campus der ETH Hönggerberg. Die Idee dazu stammte denn auch von Jozefa Zurawlew Vogel, die an der ETH in Zürich arbeitet. Vogel hatte beim Ideenwettbewerb der Gemeinde zwei bis drei Freiluftmöbel gewünscht, nun werden es viermal so viele. Wann genau die Möbel eintreffen, kann Jurt noch nicht sagen. «Wir haben die Mitteilung erhalten, dass sie in Italien verladen werden», sagt er.

Vier Vorschläge trafen bei der Gemeinde ein, zwei werden umgesetzt

Ursprünglich hatte die Gemeinde vier Vorschläge für die Verwendung der Jubiläumsdividende erhalten. Diese zahlte die Zürcher Kantonalbank 2020 zu ihrem 150-jährigen Jubiläum an Kanton und Gemeinden aus. Die Kantonalbank wollte, dass das Geld in Projekte investiert wird, die den Einwohnern der jeweiligen Gemeinden zugutekommen.

Von den 170'000 Franken Dividende stellte die Gemeinde Geroldswil 10'000 als Reserve zurück und 10'000 wurden an die Partnergemeinde Trun für die Sanierung von deren Spielplatz ausgezahlt. Die verbleibenden 150'000 Franken setzte die Gemeinde für zwei der vier eingereichten Ideen aus der Bevölkerung ein, die anderen beiden wurden verworfen.

Der Calisthenics-Park ist aktuell im Bau. Im Park wird das Training mit dem Eigengewicht an verschiedenen Geräten möglich sein. zvg Der Calisthenics-Park entsteht auf der Sportanlage Werd. zvg

Auch fürs Sportliche ist gesorgt

Am zweiten Projekt, das nun verwirklicht wird, beteiligt sich auch das kantonale Sportamt mit 25'000 Franken. Es wird ein Calisthenics-Park auf der Sportanlage Werd erstellt. Bei Calisthenics wird zur Kräftigung mit dem Eigengewicht gearbeitet. Solche Street-Workout-Anlagen bestehen häufig aus Stangen von unterschiedlicher Höhe und unterschiedlichem Aufbau. Neun derartige Fitnessgeräte und ein Klettergerüst werden dieses Jahr von der Firma Urbafit montiert. Laut Gregor Jurt wird demnächst mehr dazu bekannt werden.