Geroldswil: Gemeinderat lädt Bevölkerung zum Gespräch ein

Geroldswil Hundegebell, Tempo 30 und ein Pub: Der neu zusammengesetzte Gemeinderat lud die Bevölkerung zum Gespräch aufs Sofa Am ersten Kennenlern-Apéro am Montagabend auf dem Geroldswiler Dorfplatz konnten Einwohnerinnen und Einwohnern dem Gemeinderat ihr Herz ausschütten.

Auf dem Sofa mit dem Gemeindepräsidenten: Michael Deplazes (parteilos, in der Mitte) nahm sich Zeit, um sich mit Einwohnerinnen und Einwohnern auszutauschen. Zur Sprache kamen Themen wie Fahrgeschwindigkeit und Ruhestörungen. Valentin Hehli

Plaudern und Diskutieren stand am Montagabend auf dem Dorfplatz in Geroldswil auf dem Programm. Der neu konstituierte Gemeinderat lud die Bevölkerung nach seiner ersten Gemeinderatssitzung zu einem Kennenlern-Apéro ein. «Unser wichtigstes Anliegen ist es, Distanzen abzubauen. Wir wollen für die Bürgerinnen und Bürger von Geroldswil nahbar sein», sagte Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) zur Begrüssung und stellte sogleich seine Ratskolleginnen und -kollegen vor.

Der am 30. Mai neu zusammengesetzte Geroldswiler Gemeinderat besteht neben Deplazes aus Finanzvorstand David Ryser (parteilos, bisher), Hochbauvorstand Peter Vogel (FDP, bisher), Tiefbau- und Werkbauvorstand Andreas Gabi (FDP, bisher) sowie den neu gewählten Mitgliedern Liegenschaftenvorstand Martin Furrer (FDP), Sozial- und Gesundheitsvorständin Aline Strub (FDP) sowie Sicherheitsvorstand Christoph Müller (SVP).

Lob, Kritik und Anliegen deponieren

Um mit der Bevölkerung besser ins Gespräch zu kommen, wurde vor dem Brunnen unter dem Sonnensegel auf dem Dorfplatz eine Loungelandschaft mit vier Sofas und Teppichen eingerichtet. «Kommen Sie mit uns aufs Sofa und reden Sie mit uns», forderte der Gemeindepräsident die Anwesenden auf. Dieses neue Format biete die Gelegenheit, persönlich und offen miteinander zu sprechen sowie Lob, Kritik und Anliegen zu deponieren.

Und so mischten sich die Gemeinderäte mit einem Gläschen Weisswein oder Orangensaft unter die Menge. Es dauerte nicht lange, bis Gemeindepräsident Deplazes mit vier Geroldswilern auf dem Sofa Platz nahm. Die Themen: Tempo 30 auf der Dorfstrasse und störendes Hundegebell in der Nachbarschaft.

«Ich erhalte spannende Inputs von Bürgerinnen und Bürgern. Die Leute schätzen, dass sie die Möglichkeit haben, sich mit uns auszutauschen», sagte der Gemeindepräsident. Besonders freue er sich natürlich über Lob. Und mit dem ging die erschienene Bevölkerung nicht sparsam um. «Mach weiter so», sagte etwa Hans Litschi. Er wohne seit 45 Jahren in Geroldswil und erlebe so eine Veranstaltung zum ersten Mal.

«Ich bin an jedem Gemeindeanlass mit dabei und kann nur sagen, dass der Gemeinderat einen guten Job macht.»

Positive Rückmeldungen erhielt auch Finanzvorstand David Ryser. «Die Leute fühlen sich wohl in Geroldswil und sind zufrieden mit den Einkaufsmöglichkeiten und der Verkehrsanbindung im Dorf», sagte er. Über Verkehr unterhielt sich auch der neue Sicherheitsvorstand Christoph Müller. Einige Geroldswiler stören sich an der Tempo-30-Testphase auf der Engstringerstrasse zwischen Schlieren und Unterengstringen. «Ich halte nicht viel davon, den Verkehr künstlich zu verlangsamen. Man muss auch an die Vernunft der Bürger appellieren», fand Müller.

Zweifel, ob das Geld für Hotelumbau reicht

Der neue Liegenschaftenvorstand Martin Furrer beantwortete Fragen zum Bauprojekt Baufeld Hotel. Der Umbau der Liegenschaft und die Errichtung des Neubaus sollen im Oktober starten. «Einige wollen wissen, ob der für das Projekt gesprochene Kredit aufgrund der aktuellen Teuerung reichen wird», erzählte Furrer. Er zeigte sich wenig besorgt. «Der Preisanstieg ist eine Momentaufnahme. Ein Pendel, das nach oben geht, wird auch wieder runterkommen.» Es gelte jetzt einmal die Arbeitsausschreibungen und Offerten abzuwarten und dann könne man schauen, ob der Kredit ausreiche oder nicht.

Tiefbau- und Werkvorstand Andreas Gabi gab Auskunft über die Arbeit als Gemeinderat. «Die Leute erkundigen sich, wie es in unserem Gremium abläuft und wie Entscheide gefällt werden», verriet er.

Den Gesichtern auf dem Plakat gegenüberstehen

Sozial- und Gesundheitsvorständin Aline Strub erreichten viele positive Rückmeldungen. «Die Leute finden es gut, dass sie einmal die Personen hinter den Gesichtern auf den Wahlplakaten sehen und kennen lernen. Und auch für mich ist es ein schöner Austausch», sagte sie. Ihr gefalle es, dass das Dorfleben nach der schwierigen Pandemiezeit zurückkehre.

Hochbauvorstand Peter Vogel erzählte interessierten Bürgerinnen und Bürgern von den bevorstehenden Bauprojekten. Einige blickten aber schon viel weiter in die Zukunft und fragten nach einem neuen Standort für die Feuerwehr. Vogel verwies auf das Bauland der Gemeinde bei der Entsorgungsstelle Giessacker. «Wenn sich ein grosszügiger Investor findet, könnte dort etwas entstehen», sagte er scherzend. Doch zuerst wolle man das Baufeld Hotel anpacken.

«Die aktuelle Wirtin Suzana Ftaqi im Hotel Geroldswil wird im Herbst in die Pizzeria in den Dorfplatz ziehen. Wenn das Hotel umgebaut ist, soll es auch dort wieder ein Restaurant geben. Ziel ist, dass wir künftig zwei Lokale im Zentrum haben. Vielleicht gibt es ja sogar ein Pub», so Vogel. Von dieser Idee zeigten sich Priska und Patrick Zaugg angetan. Sie sagten: «Das wäre natürlich der Hammer. Wir leben gerne in Geroldswil, unsere Kinder sind hier gross geworden. Die Gemeinde bietet alles. Aber ein Pub, das fehlt noch.»

