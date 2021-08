Knatsch um das Hotel Geroldswil zieht sich weiter

Geroldswil Knatsch um Hotel Geroldswil ist noch nicht zu Ende: Pächter bestehen auf Vertrag bis Ende Jahr Wegen ausstehender Zahlungen hat die Gemeinde der Remimag Gastronomie AG im Mai den Vertrag gekündigt. Diese betreibt das Hotel sowie das Restaurant aber bis heute wie gewohnt. Virginia Kamm 25.08.2021, 04.00 Uhr

Seit Februar 2021 bezahlt die Remimag Gastronomie AG keine Pacht mehr. Das Hotel Geroldswil und das Restaurant betreibt sie aber bis heute. Sandra Ardizzone

«Wir werden bis Ende Jahr im Hotel Geroldswil bleiben, wie es im Vertrag steht», sagt Bastian Eltschinger, Geschäftsführer der Remimag Gastronomie AG, auf Anfrage. Dies, obwohl die Gemeinde Geroldswil der Pächterin des Hotels im Dorfkern bereits im Mai vorzeitig den bis Ende Jahr befristeten Pachtvertrag auf Ende Monat gekündigt hat. Grund dafür waren ausstehende Zahlungen der Pacht seit Februar 2021. Die Remimag Gastronomie AG empfängt aber sowohl im Hotel Geroldswil als auch im Restaurant bis heute Gäste, als wäre nichts gewesen. «Wir wollen, dass die Bevölkerung ihren Treffpunkt behalten kann», sagt Eltschinger.

Er ist der Ansicht, dass es nicht sein könne, dass die Gemeinde auch während der Coronapandemie auf den Pachtzahlungen beharre und ihren Willen «knallhart durchdrücke». Damit spricht er vor allem die Zeit zwischen dem 22. Dezember 2020 und dem 31. Mai 2021 an, als Restaurants wegen der behördlichen Anordnungen geschlossen bleiben mussten. «Es ist nicht fair, dass uns eine reiche Gemeinde so ausbeutet», sagt Eltschinger.

Er hätte sich eine Lösung gewünscht, wie sie zum Beispiel die Stadt Zürich umgesetzt hat: Dort konnten Geschäfte, die finanziell unter der Pandemie litten, ein Gesuch einreichen, um nur noch einen Drittel des Mietzinses zahlen zu müssen. Die Gemeinde Geroldswil hingegen hätte ihre Macht ausgenutzt, sagt Eltschinger: «Die Gemeinde ist am längeren Hebel.» Der Betrieb in Geroldswil mache Verluste und wäre ohne Quersubventionierung der Remimag AG schon lange Konkurs. «Und das ist der Vermieterin voll bewusst», sagt Eltschinger.

Eine Schlichtungsverhandlung hat bis heute nicht stattgefunden

«Ob wir noch bis Ende Jahr im Hotel bleiben oder das Hotel schliessen und den Schlüssel abgeben, macht für die Gemeinde keinen Unterschied. Sie hält so oder so an der vollen Miete bis Ende Jahr fest», sagt Eltschinger. Der Umbau des Hotels und der Neubau auf der Technikzentrale des Hallenbads im Zentrum sollen erst im November 2022 beginnen. Am 13. Juni haben die Stimmberechtigten dafür einen Kredit von rund 35 Millionen Franken gutgeheissen. Wie das Hotel zwischen Ende Jahr und dem Baustart genutzt werden soll, ist noch unklar.

Auch wie es zwischen den beiden Parteien weitergeht, steht noch in den Sternen. Eigentlich wäre eine Schlichtungsverhandlung geplant gewesen. Diese habe aber aufgrund von Ferienabwesenheiten bis heute nicht stattfinden können, sagt Eltschinger. «Wir hoffen, dass wir dies im Herbst nachholen und eine Lösung mit der Gemeinde finden können.»

Karl Suter, der momentan stellvertretend das Amt des Geroldswiler Gemeindeschreibers ausführt, bestätigt:

«Wir befinden uns mit den Pächtern des Hotels Geroldswil zurzeit in einer Pattsituation.»

Er geht davon aus, dass die Pächter die juristischen Verhandlungen mit der Gemeinde so lange hinauszögern werden, dass sie das Hotel schliesslich doch bis Ende Jahr betreiben können. Dann läuft der Vertrag endgültig aus, was schon von Anfang an so geplant war. «In der Zeit, in der die Pächter das Hotel nutzen, sollen sie auch bezahlen», sagt Suter. «Da decken sich die Meinungen der Gemeinde und der Remimag einfach nicht.»