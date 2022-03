Geroldswil Grundeigentümer sollen künftig bei Auf- und Umzonungen 30 Prozent des Mehrwerts abgeben Der Geroldswiler Gemeinderat hat eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung genehmigt und öffentlich aufgelegt. Darin ist der Mehrwertausgleich bei Auf- und Umzonungen geregelt. Celia Büchi Jetzt kommentieren 16.03.2022, 11.42 Uhr

Geroldswil setzt mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz um. Damit sollen planerische Vor- und Nachteile ausgeglichen werden, die durch Anpassungen von Bauzonen entstehen. Sandra Ardizzone

Vor kurzem hat der Geroldswiler Gemeinderat eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung zuhanden der öffentlichen Auflage verabschiedet. Sie regelt den Mehrwertausgleich bei Auf- oder Umzonungen in der Gemeinde. Das heisst: Wenn künftig ein Grundstück in eine andere Bauzone überführt wird und dadurch an Wert gewinnt, muss die Besitzerin oder der Besitzer einen Teil des Mehrwerts an die Gemeinde abgeben. Zusätzlich wurde eine Verordnung erlassen, die regelt, wofür das Geld der Mehrwertabgaben verwendet werden soll.

Die Dokumente sind noch bis am 13. Mai auf der Gemeindeverwaltung Geroldswil öffentlich einsehbar. Gleichzeitig werden sie dem Kanton zur Vorprüfung unterbreitet. Am 5. Dezember wird die Gemeindeversammlung darüber abstimmen.

Bei Einzonungen kassiert der Kanton

Die Mehrwertabgabe bei Auf- und Umzonungen soll 30 Prozent des um 100’000 Franken gekürzten Mehrwerts betragen. Die Abgaben werden im Mehrwertausgleichsfond der Gemeinde gesammelt. Wird Land eingezont, zum Beispiel wenn Landwirtschaftsland zu einer Bauzone wird, erhebt der Kanton Abgaben von 20 Prozent des Mehrwerts.

Von der Mehrwertabgabe ausgeschlossen, ist jeweils eine Freifläche von 1200 Quadratmetern. Es muss also beispielsweise für einen kleinen Anbau, der sich auf diese Fläche beschränkt, keine Abgabe geleistet werden.

Die Erträge werden eingeholt, sobald der Mehrwert des Grundstücks ausgeschöpft wird. Das heisst: Erst wenn das auf- oder umgezonte Grundstück bebaut wird und so eine Mehrnutzung oder ertragsstärkere Nutzung ermöglicht wird, muss eine Abgabe geleistet werden.

Der öffentlichen Raum profitiert vom Mehrwertausgleich

Das Geld, das in den Mehrwertausgleichsfond fliesst, soll ausschliesslich für Planungsmassnahmen der Gemeinde eingesetzt werden. Damit können beispielsweise Spielplätze gebaut, Bäume gepflanzt oder soziale Treffpunkte geschaffen werden. Ausserdem soll der Fond einen Teil der Kosten decken, die durch die Administration der Mehrwertabgabe anfallen. Die administrativen Kosten seien im Vergleich zu den eingehenden Erträgen aber gering, heisst es in der Vorlage.

Bund und Kanton geben vor

Mit der Teilrevision der Bau- und Zonenordnung setzt Geroldswil das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) und die zugehörige Mehrwertausgleichsverordnung (MAV) um. Sie wurden Ende 2019 erlassen und traten Anfang 2021 in Kraft. Sie orientieren sich wiederum am 2014 in Kraft getretenen revidierten nationalen Raumplanungsgesetz.

Der Kanton Zürich lässt seinen Gemeinden einen Spielraum von null bis 40 Prozent für die kommunale Mehrwertabgabe. Ausserdem gibt er eine Freifläche zwischen 1200 und 2000 Quadratmetern vor. «Die zuständige Planungsgruppe orientierte sich an anderen Gemeinden in der Region, als sie dem Gemeinderat eine Mehrwertabgabe von 30 Prozent und eine Freifläche von 1200 Quadratmetern empfahl», sagt Gregor Jurt, Gemeindeschreiber von Geroldswil.

Momentan sind keine Auf- und Umzonungen vorgesehen

«Die Einführung des Mehrwertausgleichs ist das erste von drei Teilprojekten der aktuell laufenden Revision der Nutzungsplanung», sagt Jurt. Die Mehrwertabgabe werde aber vermutlich in nächster Zukunft kaum zum Zuge kommen. Denn für Geroldswil sei eine gemässigte Verdichtung vorgesehen, wofür momentan keine Anpassungen der bestehenden Bauzonen angezeigt seien, sagt Jurt. Obwohl das Dorf bereits stark überbaut sei, gebe es nämlich vielerorts noch Reserven. «Einzig im Gebiet Werd könnte es bei der nächsten Vollrevision der Bau- und Zonenordnung noch grössere Veränderungen geben.» In diesem Falle würden die dadurch entstehenden Planungsvorteile durch die nun vorliegende Teilrevision der Bau- und Zonenordnung ausgeglichen.

