Geroldswil Gemeinde sucht neuen Pächter für das ehemalige Hotel-Restaurant – dieser darf beim Innenausbau mitreden Im Rahmen des Projekts Baufeld Hotel wird auch das zum Hotel Geroldswil gehörende Restaurant umgebaut. So soll das Lokal wieder zu einem Begegnungsort werden.

Für das Restaurant im Hotel Geroldswil wird per Ende 2024 ein neuer Pächter gesucht. Bild: Muriel Daasch

Ein neuer Restaurantbetreiber soll wieder frischen Wind ins Geroldswiler Zentrum bringen. Während das Hotel Geroldswil im Rahmen des Projekts «Baufeld Hotel» in altersgerechte Wohnungen umgebaut wird, wird auch das dazugehörige Restaurant samt Bar am gleichen Standort neu erstellt. Ebenfalls Teil des Projekts ist die Errichtung eines Neubaus mit insgesamt 44 Mietwohnungen auf der Technikzentrale des Hallenbads sowie die Totalsanierung des Kirchenzentrums der Reformierten Kirche Weiningen, das ebenfalls zum fast 50-jährigen Dorfzentrum gehört. Der offizielle Baubeginn erfolgt mit dem Spatenstich am Mittwoch, 8. Februar.

Angesichts der geplanten Wiedereröffnung des Restaurants Ende 2024 sucht die Firma Thomann Hospitality Management AG mit Sitz in Cham ZG für die Gemeinde Geroldswil nun einen neuen Pächter. «Ziel ist es, noch in der ersten Jahreshälfte einen geeigneten Pächter zu finden. So kann das Restaurant im Edelrohbau an den künftigen Betreiber übergeben werden, damit dieser den Innenausbau passend zum Restaurantkonzept mitgestalten kann», sagt Barbara Thomann von der Thomann Hospitality Management AG.

Restaurantfläche wird künftig in drei Zonen aufgeteilt

Das entstehende Lokal soll die Bedürfnisse möglichst vieler Zielgruppen abdecken. «Sowohl für die Geroldswilerinnen und Geroldswiler als auch für die Bewohner der umliegenden Gemeinden soll das Restaurant ein Ort zum Wohlfühlen und Verweilen werden», sagt Thomann.

Um den verschiedenen Altersgruppen gerecht zu werden, wird die Restaurantfläche künftig in drei Zonen aufgeteilt. Diese bestehen aus einem Café-Bereich für morgens und nachmittags, einem Gastrobereich für Mittags- und Abendmenus sowie einem Bar- und Loungebereich für den Abend. Damit sich das Restaurant wieder zu einem Begegnungsort für die Geroldswiler Bevölkerung entwickeln kann, soll es planmässig auch an mindestens sechs Tagen pro Woche geöffnet sein.

Die ersten Bauarbeiten haben bereits begonnen. Bild: Muriel Daasch

«Mit dem vorgesehenen Konzept soll sich das Lokal vom ‹Suzana's›, der bereits im Gemeindezentrum bestehenden Pizzeria, unterscheiden», sagt Thomann. Seit dem 1. November 2022 wird die Pizzeria von Suzana Ftaqi und ihrem Partner Mani Zuta betrieben. Davor hatte das Paar für knapp ein Jahr den Betrieb des zum Projekt «Baufeld Hotel» gehörenden Restaurants übernommen. Der Vertrag mit den vorherigen Pächtern und ihren ehemaligen Arbeitgebern, der Remimag Gastronomie AG, lief im Dezember 2021 aus. Seit der Errichtung des Geroldswiler Zentrums in den 1970er-Jahren war das Gasthaus stets ein wichtiger Treffpunkt im Dorf und das soll es nun auch in Zukunft wieder werden.

Geschäftsführer soll vor Ort präsent sein

Thomann sagt: «Wir suchen für die Führung des Betriebs eine Einzelperson oder ein Gastronomieunternehmen mit viel Ambition und Unternehmergeist.» Dabei sei es der Gemeinde wichtig, dass die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer vor Ort präsent sei und den Kontakt zu den Gästen und der Gemeinde pflege.

Weiter soll der künftige Pächter qualitätsbewusst, belastbar und sehr engagiert sein sowie eine Ausbildung und mehrjährige Erfahrung in der Gastronomiebranche mitbringen. «Weitere unumgängliche Kompetenzen wie Planungs- und Organisationsfähigkeit oder die Zusammenarbeit im Team werden der neuen Gastgeberin oder dem neuen Gastgeber helfen, das Restaurant erfolgreich zu eröffnen und in eine nachhaltige Zukunft zu führen», sagt Thomann.

Kontaktperson Interessierte Personen können sich für weitere Informationen bei Barbara Thomann unter der E-Mail-Adresse geroldswil@hospitality-management.ch melden.

