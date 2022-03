Diese acht Kandidierenden wollen in den Geroldswiler Gemeinderat

Geroldswil Erneuerungswahlen: Diese acht Kandidierenden wollen in den Gemeinderat Am 27. März entscheiden die Stimmberechtigten, wer für die nächsten vier Jahre in die Geroldswiler Exekutive einzieht. Der «Limmattaler Zeitung» sagen die acht Kandidierenden, wo sie die grössten Herausforderungen sehen und wie sie sich für Geroldswil engagieren wollen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 10.03.2022, 16.47 Uhr

Die Geroldswiler Kandidierenden: Michael Deplazes (parteilos, bisher), Martin Furrer (FDP, neu), Andreas Gabi (FDP, bisher), Christoph Müller (SVP, neu), Veronika Neubauer (SVP, bisher), David Ryser (parteilos, bisher), Aline Strub (FDP, neu), Peter Vogel (FDP, bisher). (von links oben nach rechts unten) Limmattaler Zeitung

In Geroldswil sind die sieben Gemeinderatssitze umkämpft. Es kandidieren acht Personen. Zur Wahl stellen sich Michael Deplazes (parteilos, bisher), Martin Furrer (FDP, neu), Andreas Gabi (FDP, bisher), Christoph Müller (SVP, neu), Veronika Neubauer (SVP, bisher), David Ryser (parteilos, bisher), Aline Strub (FDP, neu) und Peter Vogel (FDP, bisher). Fürs Präsidium bewirbt sich einzig der aktuelle Gemeindepräsident Michael Deplazes. 2018 war die Ausgangslage in Geroldswil weniger spannend. Damals kandidierten sieben Personen für die sieben Sitze. Spannend wurde es trotzdem. Denn Markus Hofmann (parteilos, neu) erreichte das absolute Mehr nicht. So kam es zu einem zweiten Wahlgang, für den sich auch Paul Albrecht (parteilos) anmeldete. Albrecht gewann deutlich.

Die Geroldswiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben am 27. März die Qual der Wahl. Um den Leserinnen und Lesern beim Wahlentscheid zu helfen, stellen sich die acht Kandidierenden im Vorfeld der Wahl den Fragen der «Limmattaler Zeitung».

Michael Deplazes (parteilos, bisher)

Michael Deplazes (parteilos, bisher) kandidiert erneut für das Geroldswiler Gemeindepräsidium. Er will das Gemeindegebiet Geroldswil-Fahrweid aufwerten. zvg

Alter: 59

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Verkaufsleiter

Ämter: Gemeinderat (seit 2006), Gemeindepräsident (seit 2014),

im Vorstand Planungsgruppe Limmattal

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Geroldswil zählt mittlerweile knapp 5200 Einwohner. Neben den finanzpolitischen, raumplanerischen und verkehrstechnischen Herausforderungen gilt es Räume zu schaffen, wo sich Jung und Junggebliebene begegnen können. Mit der Umnutzung des Hotels und dem Neubau soll der angrenzende Dorfplatz mit der Bevölkerung entwickelt werden und zur Attraktivität unserer Gemeinde für alle Generationen beitragen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Mit dem neugeformten Gemeinderat werde ich das laufende Projekt in der Zentrumsentwicklung zum Abschluss bringen und ein neues, spannendes Thema aufnehmen. Es gilt nun aber den Fokus auf die Aufwertung des Gemeindegebietes Geroldswil-Fahrweid zu legen. Im Dialog mit der Bevölkerung sollen die Bedürfnisse der Einwohner erkannt und an der Realisierung zur Steigerung der Lebensqualität gearbeitet werden.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Der Gemeinderat hat sich gegen Repressionen entschieden und erhofft sich durch die aufsuchende Jugendarbeit mit der Stiftung Mojuga eine Beruhigung der Situation. Littering wird nicht ausschliesslich von Jugendlichen verursacht, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ergänzend dazu hat die Bevölkerung der Videoüberwachung von öffentlichen Plätzen zugestimmt, um dem Vandalismus vorbeugen zu können.

Martin Furrer (FDP, neu)

Martin Furrer (FDP, neu) bewirbt sich zum ersten Mal um einen Sitz im Geroldswiler Gemeinderat. Er will seine Erfahrung als Bauführer beim Bau von Wohn- und Gewerbebauten in Geroldswil einsetzen. zvg

Alter: 64

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Bauführer/Geschäftsführer

Ämter: Mitglied Rechnungsprüfungskommission (seit 2018), Baukommission Zentrum Ost

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Ziel ist es, in den nächsten vier Jahren die Bevölkerung vermehrt für das Gemeinde- und Vereinsleben zu gewinnen. Die Gemeinde Geroldswil verfügt über eine sehr gute Infrastruktur. Sie deckt mit Kleingewerbe und Einkaufsmöglichkeiten alle Bedürfnisse ab, dies sollte auch mit den neu geplanten Bauten erhalten bleiben, damit das Dorfleben attraktiv bleibt.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die Gemeinde Geroldswil wird in den nächsten Jahren neuen Wohn- und Gewerberaum schaffen. Mit meiner langjährigen Erfahrung im Bauwesen möchte ich mein Wissen in der Umsetzung dieser Bauten zum Wohle der Bevölkerung realisieren.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

In der Gemeinde Geroldswil wurde neu das Reglement der Video-Überwachung genehmigt. Dies gilt es konsequent umzusetzen, um die Verursacher zur Rechenschaft ziehen zu können.

Andreas Gabi (FDP, bisher)

Andreas Gabi (FDP, bisher) kandidiert erneut für den Geroldswiler Gemeinderat. Er strebt an, dass Geroldswil ein Energielabel erhält, um für Investitionen Förderbeiträge zu bekommen. zvg

Alter: 66

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Wirtschaftstechniker

Ämter: Gemeinderat (seit 2018), Präsident Gruppenwasserversorgung (GOW)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Den Steuerfuss auf einem attraktiven Niveau zu halten. Die Zentrumsgestaltung weiter zu entwickeln und die Belebung des Dorfplatzes unter Mitwirkung der Bevölkerung zu gestalten. Die Einführung der Software für die elektronische Geschäftsführung in der Verwaltung und die Reorganisation der Verwaltung.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

In meinem Bereich als Tiefbau- und Werkvorstand liegt mir die Diskussion der CO 2 -neutralen Vorgaben von Bund und Kanton auch am Herzen. So wird angestrebt, in der kommenden Legislaturperiode ein Energielabel zu erhalten, womit dann je nach Investition auch Förderbeiträge beantragt werden können.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Mit dem Gemeindeversammlungsbeschluss vom 6. Dezember 2021 wurde die Verordnung über die Videoüberwachung einstimmig angenommen. Der Gemeinderat wird zur gegebenen Zeit beschliessen, welche Objekte per Video überwacht werden. Ich gehe davon aus, dass sich das Littering- und Vandalismus-Problem entschärfen wird. Sollte das nicht der Fall sein, werden weitere Massnahmen besprochen.

Christoph Müller (SVP, neu)

Christoph Müller (SVP, neu) kandidiert neu für den Geroldswiler Gemeinderat. Ihm sind stabile Finanzen und eine attraktive Steuerpolitik wichtig. zvg

Alter: 54

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Betriebsökonom

Ämter: Mitglied Rechnungsprüfungskommission (seit 2014), 6 Jahre lang im Elternforum Geroldswil

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Mit den Bauaktivitäten rund um das Zentrum von Geroldswil sowie den noch folgenden Neu- und Umbauten soll die Wohnattraktivität und Lebensqualität in der Gemeinde weiter gesteigert werden. Mit dem Wachstum sollen auch neue Firmen sowie gute Steuerzahler angezogen werden. Dies erfolgreich umzusetzen, ist eine reizvolle Herausforderung.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ich stehe für eine nachhaltige, stabile Finanz- sowie für eine attraktive Steuerpolitik ein. Dies speziell im aktuellen Umfeld mit den links beschriebenen Aktivitäten.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Vorab mal die Resultate der neuen Jugendarbeit beobachten. Werden flankierende Massnahmen notwendig, müssen durch Aufklärung und vermehrte Kontrollen die Leute ausfindig gemacht und begleitet werden. Kosten sowie nötigenfalls Bussen sollen nach dem Verursacherprinzip überwälzt werden.

Veronika Neubauer (SVP, bisher)

Veronika Neubauer (SVP, bisher) kandidiert erneut für den Geroldswiler Gemeinderat. Sie will Projekte wie die mobile JUgendarbeit oder die Alterskonferenz begleiten und abschliessen. zvg

Alter: 75

Familie: verheiratet, kinderlos

Beruf: Kauffrau

Ämter: Gemeinderätin (seit 1998), Verwaltungsrätin Spital Limmattal, Stiftungsrätin Stiftung Solvita in Urdorf

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Eine grosse Herausforderung wird die finanzielle Situation sein mit dem Anspruch, den Steuerfuss wieder Richtung 100 Prozent zu bewegen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Ein Fokus liegt auf dem Umbau des Hotels in Wohnungen, der Ende 2022 gestartet wird. Damit wird der Gemeinderat sein Versprechen einlösen, der Bevölkerung, egal ob jung oder alt, unter anderem Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Ein anderer liegt darin, die begonnen Projekte, wie die mobile Jugendarbeit oder die Alterskonferenz, weiter zu begleiten und erfolgreich abzuschliessen.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Mit der mobilen Jugendarbeit alleine werden wir das Problem Littering nicht lösen können. Es braucht eine umfassende Sensibilisierung der gesamten Bevölkerung. Um einen nachhaltigen Effekt zu erwirken, werden verschiedene Aktionen und Kampagnen, über die Monate verteilt, nötig sein.

David Ryser (parteilos, bisher)

David Ryser (parteilos, bisher ) kandidiert erneut für den Geroldswiler Gemeinderat. Er will den Steuerfuss stabil halten oder sogar tiefer ansetzen. zvg

Alter: 63

Familie: verheiratet, zwei Söhne

Beruf: Rechtsanwalt/Steuerexperte

Ämter: Gemeinderat (seit 2021)

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Das Bauprojekt Hotel stellt in der nächsten Legislatur eine grosse Herausforderung sowohl aus zeitlicher wie auch aus finanzieller und qualitativer Sicht dar. Herausfordernd ist auch die Überarbeitung der BZO und die Weiterführung der Nutzungsplanung für das Gebiet Werd. Im Hinblick auf die höheren Mittelbedürfnisse der Schulgemeinden sind die Ausgabendisziplin und die Verbesserung der Finanzen ein Dauerthema.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

In meiner aktuellen Funktion als Finanzvorstand der Gemeinde werde ich versuchen, die Attraktivität der Gemeinde insbesondere durch Einflussnahme auf die Ausgabenpolitik und die Baukostenkontrolle für das grosse, anstehende Bauprojekt zu steigern und als Resultat den Steuerfuss möglichst stabil zu halten oder noch tiefer anzusetzen.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Ich verspreche mir von der neu eingesetzten mobilen Jugendarbeit mehr Fakten und ein besseres Verständnis der aktuellen Probleme. Mein Ziel ist es, ein harmonisches Zusammenleben aller Altersgruppen durch kooperative Massnahmen und nicht Repression zu erreichen. Eine massvolle Verwendung der neu zur Verfügung stehenden Videoüberwachungsmöglichkeiten schliesse ich aber nicht aus.

Aline Strub (FDP, neu)

Aline Strub (FDP, neu) bewirbt sich neu um einen Sitz im Geroldswiler Gemeinderat. Sie will frischen Wind und neue Perspektiven in den Gemeinderat bringen. zvg

Alter: 38

Familie: verheiratet, zwei Kinder

Beruf: Leiterin Finanzen

Ämter: im Vorstand der FDP Oetwil-Geroldswil, Mitglied im Elternforum

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Die grössten Herausforderungen für Geroldswil sind, die Lebensqualität für die Einwohner und Familien auf hohem Niveau beizubehalten, den Steuerfuss wieder nachhaltig auf einen attraktiven Satz zu führen, die Sozialkosten auf ein verträgliches Niveau zu senken sowie die Zentrumsentwicklung weiter voranzutreiben und den angestrebten Plan zu unterstützen.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die Ressorts werden nach den Wahlen den Gemeinderäten zugeteilt. Daher ist es momentan schwierig zu sagen, wo ich am meisten Akzente setzen kann. Egal welches Ressort ich übernehmen darf, ich werde überall motiviert und mit Elan agieren. Als berufstätige Frau und Mutter werde ich frischen Wind und eine weitere Perspektive in den Gemeinderat bringen. Sei es auf sozialer, finanzieller oder wirtschaftlicher Ebene.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Leider gibt es in Geroldswil auf öffentlichen Plätzen immer wieder unnötige Abfälle, Verunreinigungen und teils auch Vandalismus. Mit der mobilen Jugendarbeit wird bereits der Dialog mit den Jugendlichen gesucht, was ich begrüsse und zu 100 Prozent unterstütze. Weiter würde ich als Gemeinderätin direkt mit den Jugendlichen in Kontakt treten und weitere Rückzugsorte oder spezielle Events in Betracht ziehen.

Peter Vogel (FDP, bisher)

Peter Vogel (FDP, bisher) kandidiert erneut für den Geroldswiler Gemeinderat. Ihm liegt die Förderung von öffentlichen Räumen als attraktive Orte der Begegnung am Herzen. zvg

Alter: 71

Familie: verheiratet, zwei Söhne

Beruf: Facility Manager

Ämter: Gemeinderat (seit 2013), Präsident Baukommission Baufeld Ost/Huebegg

Wo sehen Sie die grössten Herausforderungen für Geroldswil in den nächsten vier Jahren?

Die Bevölkerung ist aufgrund der Bautätigkeiten in den letzten Jahren erfreulich gewachsen. Aufgrund der vielen Zuzüge verändert sich die Zusammensetzung unserer Gesellschaft. Die Mobilität nimmt zu, wir benötigen immer mehr Raum, der Energieverbrauch steigt. Die Herausforderungen betreffen die verschiedensten Bereiche, unter anderem die räumliche Entwicklung, die Finanzen, die Bildung oder das Zusammenleben.

In welchen Bereichen wollen Sie als Gemeinderätin oder Gemeinderat politisch Akzente setzen?

Die Zentrumsentwicklung mit dem Umbau des Hotels in Wohnungen und dem Punktneubau startet diesen Herbst in die nächste Phase. Die Förderung von öffentlichen Räumen, Wegen und Plätzen ist wichtig als attraktive Orte der Begegnung. Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung erfolgt in mehreren Schritten. Gestartet wird im 2022 mit der Teilrevision der BZO betreffend des kommunalen Mehrwertausgleichs.

Wie wollen Sie das Littering- und Vandalismus-Problem in Geroldswil in den Griff zu bekommen?

Das Littering- und Vandalismus-Problem betrifft alle. Die Einführung von Videoüberwachung an neuralgischen Orten ist bereits in der Umsetzungsphase. Weitere Möglichkeiten sind besseres Ausleuchten von bestimmten Orten und Plätzen, das Angebot von Kübeln und deren Leerungsintervalle in den Problemzonen zu überprüfen sowie Abfall- und Vandalismus-Sünder mittels Bussen zur Rechenschaft ziehen.

