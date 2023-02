Urs Wildhaber hat Limmattaler Energie-Genossenschaft gegründet

Geroldswil Er will die Energiewende beschleunigen – und sucht deshalb nach Flachdächern im Limmattal Der Geroldswiler Urs Wildhaber hat die Limmattaler Energie-Genossenschaft gegründet. Sie soll dafür sorgen, dass das grosse ungenutzte Solarenergiepotenzial in der Region ausgeschöpft wird. Lukas Elser Jetzt kommentieren 01.02.2023, 14.15 Uhr

Urs Wildhaber hat zusammen mit sechs weiteren Personen die Limmattaler Energie-Genossenschaft mit Sitz in Geroldswil gegründet. Beim Rebberg in Weiningen erklärte er, welches Potenzial für Solaranlagen im Limmattal steckt. Bild: Mathias Förster

Angesichts von Krieg, Klimawandel und gefallenen Preisen für Photovoltaiktechnologie glänzen immer mehr Solarpanels auf den Dächern der Schweizer Wohnhäuser. Gemäss dem Geroldswiler Urs Wildhaber ist aber noch lange nicht alles Potenzial ausgeschöpft. Allein in Geroldswil seien derzeit erst 3 Prozent der Dachflächen mit Solarzellen bestückt.

Um mehr ungenutzte Flächen zu nutzen und damit die Energiewende zu beschleunigen, hat Wildhaber zusammen mit sechs weiteren Freunden der alternativen Energie, darunter auch der Geroldswiler Bäckereiunternehmer Fredy Hiestand, im Dezember die Limmattaler Energie-Genossenschaft gegründet.

Dank ihr soll die gesamthafte Solarzellenfläche im Limmattal wachsen – und zwar möglichst rasch. Die Genossenschafter glauben, dass sie dies nur schaffen, wenn sie Liegenschaftsbesitzer mit besonderen Anreizen locken. Die Genossenschaft hat deshalb das Modell der Rischer Energie-Genossenschaft aus dem Kanton Zug kopiert und macht wie diese den Hauseigentümern ein Angebot: Sie beschafft und bezahlt die Anlage samt Installation und verkauft ihnen den Strom, den die Anlage generiert, durchschnittlich 30 bis 40 Prozent günstiger als die EKZ, wie Wildhaber sagt.

«Der Eigentümer trägt keinerlei Risiken», findet Wildhaber. «Wir unterhalten die Anlage, reparieren sie und deinstallieren sie bei einem irreparablen Schadenfall wieder.» Der Eigentümer müsse der Genossenschaft lediglich sein Dach für 25 Jahre möglichst gratis zur Verfügung stellen. Und er müsse damit leben können, dass die Anlage nicht ihm, sondern der Genossenschaft gehört.

Der Deal hat auch für die Genossenschaft einen Vorteil: Der Vertrag zwischen ihr und dem Eigentümer ist gemäss Wildhaber nämlich so geregelt, dass der überschüssige Strom, den der Eigentümer nicht braucht, der Genossenschaft gehört. Und so kann sie ihn an den Netzbetreiber verkaufen und damit Geld einnehmen.

Wie Wildhaber, der auch im Vorstand der FDP Oetwil und Geroldswil sitzt, betont, erwirtschaftet die Limmattaler Energie-Genossenschaft keinen Gewinn: «Alles Geld, das wir generieren, fliesst direkt wieder in neue Projekte», sagt Wildhaber. Und was die Sitzungsgelder betrifft, die der dreiköpfige Vorstand als einzige Entlöhnung erhält, so würden diese durch die Mitgliederbeiträge der Genossenschafter bezahlt. Letztere sorgen mit ihren Anteilscheinen von 1000 Franken für das nötige Grundkapital. Eine Dividende gibt es für sie nicht. Dafür aber dürfen sie mitbestimmen, wie die Genossenschaft geführt wird – und in welche Projekt diese investiert.

Um mit der Genossenschaft ins Geschäft zu kommen, genügt es allerdings nicht, über ein Dach zu verfügen. Damit die Risiken für die Genossenschaft möglichst gering sind, sollte das Dach kürzlich saniert oder im besten Fall neu sein. Und damit eine Installation nicht zu teuer ausfällt, kommen derzeit auch nur Flachdächer in Frage. Zudem sollte das Dach eine Mindestfläche von 200 Quadratmetern aufweisen, damit sich die Installation für die Genossenschaft finanziell auch lohnt. Und schliesslich sollte das Dach möglichst frei von Lüftungsrohren, Kaminen und anderen Hindernissen sein.

Wildhaber hat derzeit noch keine definitive Zusage für einen Auftrag. Er sagt aber, dass er bereits fortgeschrittene Verhandlungen mit einem Geroldswiler Industrieunternehmer für den Bau einer grösseren Anlage durchgeführt habe. Und mit der Gemeinde Geroldswil kläre er derzeit ab, ob eine Anlage auf dem Neubau Huebegg errichtet werden könnte.

Die erste Mitgliederversammlung der Genossenschaft findet am 23. Mai statt. Bis dann hofft Wildhaber, dass er neben den jetzigen sieben Genossenschaftern auch noch weitere Personen dazu bewegen kann, seiner Genossenschaft beizutreten. Und er ist zuversichtlich, dass er ihnen bis dann auch schon das erste fixe Projekt präsentieren kann.

Der Berufsschullehrer Urs Wildhaber ist überzeugt, dass das Angebot seiner Genossenschaft auf Anklang stossen wird. Bild: Mathias Förster

Der Berufsschullehrer für Allgemeinbildung und Sport ist überzeugt davon, dass das Angebot seiner Genossenschaft Anklang finden wird. «Die Rischer Energie-Genossenschaft hat in den zehn Jahren, die seit ihrer Gründung vergangen sind, sieben Fotovoltaikanlagen gebaut und produziert damit jährlich über 600’000 Kilowattstunden Strom.»

Sicher ist, dass das Potenzial im Limmattal nicht ausgeschöpft ist. Wie ein Blick vom Weininger Rebberg zeigt, warten im Limmattal viele grosse Flachdächer darauf, mit Photovoltaikanlagen bestückt zu werden.

