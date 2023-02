Geroldswil Entscheid zum Flyer-Fiasko: Justizdirektion heisst Rekurse teilweise gut, verschiebt die Wahl aber nicht Nachdem die Gemeinde Geroldswil den Wahlcouverts für die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen FDP-Flyer beigelegt hatte, reichten mehrere Personen Stimmrechtsrekurse ein. Die Justizdirektion hat nun entschieden, dass die Rekurrenten teilweise recht haben. David Egger 08.02.2023, 09.51 Uhr

Die Gemeinde Geroldswil hatte den Wahlcouverts für die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen 2023 einen FDP-Flyer beigelegt, der für die FDP-Kantonsratskandidierenden und die FDP-Regierungsratskandidierenden warb. Das war unzulässig, wie nun auch die Antwort des Kantons auf den Stimm TeleZüri

«Die Direktion der Justiz und des Innern hat zwei Stimmrechtsrekurse gegen den Versand eines Wahlflyers der FDP mit den amtlichen Wahlunterlagen für die Kantonsratswahl in Geroldswil teilweise gutgeheissen und eine Verletzung der Wahl- und Abstimmungsfreiheit der Stimmberechtigten von Geroldswil festgestellt», schreibt die Justizdirektion in einer Mitteilung vom Mittwochmorgen.

Dennoch habe sie die Rekurse teilweise abgewiesen, «weil die möglichen Auswirkungen des Versands auf das gesamtkantonale Wahlergebnis aus heutiger Sicht wahlarithmetisch unerheblich sein dürften». Sprich: Der Kanton geht nicht davon aus, dass das Flyer-Fiasko die Wahl beeinflusst. Denn: «Die Stimmberechtigten wurden von der Gemeinde Geroldswil und den Medien mehrfach über den unzulässigen Versand informiert.» Entsprechend finden die Kantonsrats- und Regierungsratswahlen wie geplant am 12. Februar statt und werden nicht verschoben.

Mehrere Parteien hatten sich am Rekurs beteiligt

Am 27. Januar hätten die SP Limmattal und sieben Stimmberechtigte bei der Direktion der Justiz und des Innern zwei inhaltlich grösstenteils gleichlautende Stimmrechtsrekurse eingereicht, schreibt die Justizdirektion von Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) in der Mitteilung weiter. Die «Limmattaler Zeitung» weiss: Neben der SP haben sich insbesondere auch die AL, die Grünen und die EVP am Rekurs beteiligt.

Die Rekurrenten verlangten, dass der Kanton feststellt, dass der Versand der FDP-Flyer mit dem Wahlcouvert rechtswidrig war und dass damit die Wahl- und Abstimmungsfreiheit verletzt worden sei. Zudem forderten die Rekurrenten, dass die Kantonsratswahl insgesamt oder zumindest in Geroldswil verschoben wird. Und schliesslich forderten sie auch noch, dass die Gemeinde Geroldswil verpflichtet wird, all ihren Stimmberechtigten ein Informationsschreiben zur Sache plus die Wahlflyer der anderen Parteien schickt.

«Die Wahl- und Abstimmungsfreiheit verletzt»

«Die Direktion hat die beiden Stimmrechtsrekurse teilweise gutgeheissen und festgestellt, dass die Gemeinde Geroldswil mit dem unzulässigen Versand des Wahlflyers die Wahl- und Abstimmungsfreiheit ihrer Stimmberechtigten verletzt hat. Das Gesetz über die politischen Rechte sieht keinen Versand von Werbematerial mit den amtlichen Wahlunterlagen vor. Die Behörden sind bei Wahlen zu einer strikten Neutralität verpflichtet, die Interventionen in den Wahlkampf grundsätzlich ausschliesst», hält nun die Justizdirektion in ihrer Mitteilung fest.

Nur 0,3 Prozent der Stimmberechtigten betroffen

Zudem erklärt die Justizdirektion, dass sie die Rekurse im Übrigen abgewiesen hat,« weil die möglichen Auswirkungen des Versands des Wahlflyers unerheblich sein dürften». Zwar trage jede Stimme wahlarithmetisch zum kantonalen Wahlergebnis bei. «Mit Blick auf die im gesamtkantonalen Vergleich sehr tiefe Anzahl betroffener Stimmberechtigter (0.3 Prozent) würde sich aber selbst ein auffälliges Wahlergebnis in der Gemeinde Geroldswil höchstwahrscheinlich kaum auf die Sitzverteilung auswirken», schreibt die kantonale Justizdirektion weiter.

Hinzu komme, dass die Stimmberechtigten von der Gemeinde Geroldswil und den Medien nach Zustellung der Wahlunterlagen «rasch und auf verschiedenen Kanälen über die Unzulässigkeit des Versands informiert wurden». Insbesondere habe die Gemeinde Geroldswil «am 27. Januar mit einem Informationsschreiben an alle ihre Stimmberechtigten (2975 Exemplare) auf den unzulässigen Versand hingewiesen», hält nun die Justizdirektion weiter fest.

«Verschiebung wäre unverhältnismässig und unzumutbar»

Vor diesem Hintergrund sei nicht davon auszugehen, dass der Versand des Wahlflyers das Wahlverhalten der Stimmberechtigten von Geroldswil beeinflusse. «Eine Verschiebung der Kantonsratswahl wäre deshalb unverhältnismässig sowie für die Parteien und Kandidierenden unzumutbar. Die Kantonsratswahl findet wie geplant am 12. Februar 2023 statt», heisst es abschliessend in der Mitteilung des Kantons.