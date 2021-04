Geroldswil Ein Gemeinderatssitz, eine Kandidatur: Bisher deutet alles auf eine stille Wahl hin David Ryser (parteilos) will Nachfolger des zurückgetretenen Finanzvorstands Paul Albrecht (parteilos) werden. Bislang ist er der einzige Kandidat. Carmen Frei 09.04.2021, 10.56 Uhr

David Ryser (parteilos) kandidiert für den frei gewordenen Sitz im Geroldswiler Gemeinderat. zvg

Gibt es bis zum Ablauf der zweiten Frist am 12. April keine weiteren Wahlvorschläge, dann wird David Ryser (parteilos) neuer Geroldswiler Gemeinderat. Bislang ist er der einzige Kandidat für die Ersatzwahl für den Rest der Amtsdauer 2018–2022. Diese wurde nötig, weil Finanzvorstand Paul Albrecht (parteilos) aufgrund eines Wohnortswechsels zurückgetreten war.

Ryser wohnt seit 1994 in Geroldswil. «Es war immer schon die Idee, etwas für das Gemeinwesen zu machen», sagt Ryser. Er sei frisch pensioniert und denke, nun genug Zeit für ein solches Amt zu haben. Es sei nun aber alles schneller gegangen als gedacht.

Der Entschluss, zu kandidieren, liege noch nicht so lange zurück. Die erste Kontaktaufnahme habe Ende Februar stattgefunden. «Diese kam aus den Kreisen der FDP», sagt Ryser. Es seien Bekannte von ihm gewesen, die ihn gut kennen. «Sie haben gefunden, das wäre doch etwas für mich», erklärt er.

Wie Albrecht ist auch Ryser parteilos. Er sei bisher politisch auch nicht aktiv gewesen, sagt Ryser. Kann er sich vorstellen, in Zukunft einer Partei beizutreten? «Vielleicht. Ich verschliesse mich dem nicht.»

Die Frist für Kandidaten läuft noch

Noch bis am 12. April haben weitere Interessierte die Möglichkeit, ihre Kandidatur bekanntzugeben. Kommen keine weiteren Kandidaten dazu, dann erfolgt eine stille Wahl, sagt Gemeindeschreiber Gregor Jurt. Dies würde am 20. April festgestellt werden, erklärt Jurt. Dann findet die nächste Gemeinderatssitzung statt. Der neue Gemeinderat werde sich im Falle einer stillen Wahl frühstens am 3. Mai zur ersten gemeinsamen Sitzung treffen.

Ryser sagt, dass er im Falle einer Wahl nicht vorhabe, als Gemeinderat grosse Revolutionen anzustossen. «Es ist eine Gemeinde, die bis jetzt gut verwaltet wurde», findet er. Es gehe darum, das, was geschaffen wurde, zu sichern. «Ich möchte die finanzielle Situation der Gemeinde gut weiterführen», sagt er. Da er beruflich im Finanzbereich tätig war, sei er dafür gut vorbereitet.

Ryser ist Rechtsanwalt, war aber die letzten 30 Jahre in der Steuerberatung tätig. «Ich hatte zusammen mit anderen eine Firma aufgebaut, die sich mit der Steuerberatung von Firmen und Privatpersonen beschäftigte», sagt er. Mit Gemeindefinanzen habe er noch keine Erfahrung. «Ich bin aber zuversichtlich, dass ich mich dort gut einarbeiten kann», meint er.

Eine Neuverteilung ist möglich

Ob Ryser die Finanzen auch übernehmen würde, ist allerdings offen. Die Gemeindeordnung definiere nicht, dass der Nachfolger automatisch das Amt seines Vorgängers übernehme, sagt Gemeindeschreiber Jurt. «Wir suchen nicht einen Finanzvorstand, wir suchen ein Mitglied des Gemeinderats», betont er. «Der Gemeinderat konstituiert sich selbst. Es kann sein, dass er sich im Hinblick auf die Erneuerungswahlen 2022 neu aufstellt.» Normalerweise finde aber eine Übernahme des Amtes und der Aufgaben des Vorgängers statt.