Neuer Wohnwagen und Jugenarbeiter für die Geroldswiler Jugend

Geroldswil Ein Wohnwagen im Werd: Jugendarbeit schafft einen Rückzugsort für Jugendliche aus dem rechten Limmattal Die Stiftung Mojuga betreibt seit einem Jahr offene Jugendarbeit in Geroldswil. Stiftungsratspräsident Marco Bezjak kommt zum Schluss, dass Orte für Jugendliche fehlen. Nun sorgen ein mobiler Treffpunkt und der neue Jugendarbeiter Edi Cam für frischen Wind. Sibylle Egloff 14.01.2023, 05.00 Uhr

Marco Bezjak und Edi Cam von der Stiftung für Kinder- und Jugendförderung Mojuga kümmern sich um die Jugendlichen in Geroldswil. Seit einer Woche steht ihnen ein Wohnwagen als Treffpunkt bei der Sportanlage Werd zur Verfügung. Mathias Förster

Marco Bezjak und Edi Cam hissen eine weisse Flagge. «Jugendarbeit Geroldswil» steht auf der Fahne. «Wenn sie hochgezogen ist, sehen die Jugendlichen von weitem, dass der Wohnwagen offen ist», sagt Marco Bezjak. Er ist Stiftungsratspräsident der Kinder- und Jugendförderung Mojuga, die sich seit einem Jahr in Geroldswil um die offene Jugendarbeit kümmert.

Diese Woche hat die Stiftung aus Bubikon ihre Zelte neu in einem Wohnwagen auf der Sport- und Freizeitanlage Werd aufgeschlagen. «So wollen wir für Entlastung sorgen. Es ist wichtig, dass die Jugend wieder einen Begegnungsort hat, an dem sie willkommen ist», sagt Bezjak. Der Jugendtreff der Reformierten Kirche Weiningen wurde im Oktober 2022 wegen der Umbauarbeiten des Kirchenzentrums und des Hotels Geroldswil geschlossen. Die vier Kreisgemeinden Oetwil, Geroldswil, Weiningen und Unterengstringen unterstützten das Angebot finanziell. Etwas anders präsentiert sich die Situation in Oberengstringen. Dort steht Jugendlichen ein Jugendhaus zur Verfügung.

Ein neuer Rückzugsort: Den Wohnwagen können die Jugendlichen selbst einrichten. Mathias Förster

Der Wohnwagen erfüllt verschiedene Zwecke. «Er dient als Treffpunkt für Jugendliche und als Ort, an dem an Projekten gearbeitet werden kann. Zusätzlich hat die Jugendarbeit so einen Standort in der Gemeinde», sagt Bezjak.

Der Wohnwagen kann auch in Oetwil Halt machen

Der Vorteil der fahrbaren Anlaufstelle sei zudem, dass man sie beliebig verschieben könne. Die Mojuga wurde nämlich auch vom Oetwiler Gemeinderat damit betraut, sich ab diesem Jahr den Jugendlichen im Dorf anzunehmen. «Der Wohnwagen könnte wochenweise auch in Oetwil eingesetzt werden, wenn die Jugendlichen dies wünschen», sagt Bezjak.

Eine kleine Kochnische steht für die Jugendlichen bereit. Damit sie nicht frieren müssen, verfügt der Wagen auch über eine Heizung. Mathias Förster

Hier sollen es sich die Jugendlichen gemütlich machen. Sie haben die Möglichkeit, das Innere und auch den Aussenplatz zu gestalten. Mathias Förster

Er steht gemeinsam mit Jugendarbeiter Edi Cam im zwölf Quadratmeter grossen Gefährt. Es verfügt über eine Heizung, eine Kochnische und viele Wandschränke. Ansonsten ist der Wagen aber noch kahl. «Die Idee ist, dass sich die Jugendlichen bei der Einrichtung einbringen können. Wenn sie wollen, können sie dem Innern zum Beispiel eine andere Farbe verpassen», sagt Bezjak. Auch die Gestaltung um den Wohnwagen sei ihnen überlassen.

Das Fahrzeug ist nicht die einzige Neuerung. Edi Cam hat diese Woche seine Arbeit in Geroldswil und Oetwil aufgenommen. Er folgt auf Jugendarbeiterin Zoe Bettenmann, die vor einem Jahr in Geroldswil startete, im September jedoch die Kündigung einreichte. Unterstützt wird der 24-Jährige von Jugendarbeiterin Bina Taverna, sodass zwei- bis dreimal pro Woche die aufsuchende Jugendarbeit in beiden Gemeinden sichergestellt werden kann.

Ein Quereinsteiger übernimmt

Edi Cam freut sich, die Jugendlichen aus Geroldswil und Oetwil kennen zu lernen. Mathias Förster

«Ich freue mich, die Jugendlichen kennen zu lernen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen», sagt Cam. Er selbst ging an seinem Wohnort als Jugendlicher im Jugendtreff ein und aus und übernahm dort früh selbst Verantwortung. Nach einer Ausbildung zum Logistiker entschied er, sich als Quereinsteiger der Jugendarbeit zu widmen, und machte diverse Praktika. Aktuell nimmt er an einem internen Ausbildungsprogramm von Mojuga teil, um sein Wissen zu vertiefen. «Ich habe einen guten Draht zu jungen Leuten», sagt Cam. Ihm ist es ein Anliegen, den Jugendlichen Halt zu geben.

«Viele fühlen sich trotz der zahlreichen digitalen und materiellen Möglichkeiten alleine.»

Dass Mojuga in Geroldswil seit einem Jahr offene Jugendarbeit betreibt, hatte mit der damals angespannten Situation im Dorf zwischen Jugendlichen und der restlichen Bevölkerung zu tun. Einigen Einwohnerinnen und Einwohnern bereitete die Anwesenheit grösserer Jugendgruppen ein unangenehmes Gefühl. Um Littering, Vandalismus und Ruhestörungen Einhalt zu gebieten, setzte der Geroldswiler Gemeinderat unter anderem auf die offene Jugendarbeit. Er bewilligte damals für das zweijährige Pilotprojekt mit der Stiftung Mojuga 62'000 Franken.

Aus Sicht von Marco Bezjak hat der Einsatz bereits Früchte getragen. «Pro Woche konnten wir 30 bis 40 Jugendliche treffen. Die aufsuchende Jugendarbeit ist gut angelaufen.» Klagen über Lärm und Ruhestörungen seien zurückgegangen. «Man muss aber auch erwähnen, dass es schade ist, dass wir erst gerufen werden, wenn die Lage eskaliert oder weil man sich an der Anwesenheit von Jugendlichen stört», sagt Bezjak. Er findet, dass junge Menschen generell mehr gefördert werden sollten und mehr Anlaufstellen und Vertrauenspersonen für sie bereitstehen müssten.

Bus bringt mehr Jugendliche ins Geroldswiler Zentrum

Dass sich zeitweise viele Jugendliche im Geroldswiler Zentrum wie etwa beim oberen Dorfplatz, in der dazugehörigen Tiefgarage, vor dem Coop bei der Huebegg, dem Schulhaus Huebwies oder bei der Bushaltestelle Zentrum aufhalten würden, sei auch der Buslinienführung geschuldet. «Sie bewegen sich entlang der Busstrecke. Weil man seit dem Fahrplanwechsel im Dezember neu in Geroldswil umsteigen muss, wenn man nach Oetwil, Dietikon oder Engstringen gelangen will, sind es zahlenmässig sogar noch etwas mehr Jugendliche», sagt Bezjak.

Das grosse Problem sei, dass seit der Schliessung des Jugendtreffs der Reformierten Kirche Weiningen ein wichtiger Zufluchtsort verschwunden ist. Bezjak sieht jedoch auch Chancen, was das Ende des kirchlichen Treffpunkts betrifft.

«Die Gemeinden sind nun in der Pflicht, sich um die offene Jugendarbeit zu kümmern, und können diese Aufgabe nicht mehr der Kirche abgeben. Es ist wichtig, dass die Kirche ein solches Angebot bereitstellt, doch es braucht auch eine Jugendarbeit, die losgelöst von einer bestimmten Weltanschauung und Religion funktioniert», findet Bezjak. Eine Entwirrung erachtet er daher als positiv, obschon es bedauerlich sei, dass den Jugendlichen im rechten Limmattal nicht nahtlos ein neuer Treffpunkt zur Verfügung stehe.

Marco Bezjak, Stiftungsratspräsident von Mojuga, findet, dass mehr räumliche Angebote und Vertrauenspersonen für die Jugendlichen bereitstehen müssten. Mathias Förster

«Die Frage ‹Wo sollen wir hin?› beschäftigt nämlich viele Jugendliche, mit denen wir sprechen. Sie fühlen sich nirgends willkommen. Andere zu nerven, ist nicht ihre Absicht. Sie wünschen sich einen Ort, an dem sie unter sich sein können», so Bezjak. Der öffentliche Raum spiele dabei eine wichtige Rolle. «Wir Erwachsene nutzen ihn nur, um von A nach B zu kommen. Jugendliche müssen sich vom Zuhause lösen und Lebenserfahrung ohne die Eltern sammeln. Dieser Prozess findet mehrheitlich draussen statt.»

Dass es mehr räumliche Angebote braucht, sei unbestritten, sagt Bezjak. 2022 öffnete die Jugendarbeit deshalb in den kalten Monaten die Turnhallen der Schulen Huebwies und Fahrweid an den Wochenenden. Die Anlässe seien mit durchschnittlich 40 Kindern und Jugendlichen sehr gut besucht gewesen. Damit will Edi Cam im neuen Jahr weiterfahren, nun auch beim Schulhaus Letten in Oetwil.

Leistungsdruck in der Schule belastet die Jugendlichen

Der Leistungsdruck in der Schule sei ein weiteres Thema, das in den Gesprächen mit den Jugendlichen oft zu Wort komme, sagt Bezjak. «Das Gefühl, immer abliefern zu müssen, ist für viele belastend.» Drogenkonsum, Ausgrenzung und Diskriminierung bewegten die jungen Leute ebenfalls.

Marco Bezjak und Edi Cam haben ein offenes Ohr für die Jugendlichen aus Geroldswil und Oetwil. Die gehisste Fahne soll von weitem signalisieren, dass der Wohnwagen offen ist. Mathias Förster

Das neue Jahr steht im Zeichen der Beziehungspflege, nicht nur mit den Jugendlichen, sondern auch mit den Vereinen. «Ich möchte mich mit Trainern, Funktionären, Präsidentinnen und Präsidenten sowie Mitgliedern austauschen. Vereine leisten viel für die Jugendförderung. Es macht also Sinn, dass wir zusammenarbeiten», sagt Cam.

Regionale Zusammenarbeit wird angestrebt

Dass er nun die Jugendlichen in Geroldswil und Oetwil betreuen darf, sehen er und Bezjak als einen Schritt in die richtige Richtung. «Die Bereitschaft, regional zu arbeiten, haben wir auch den anderen Gemeinden im rechten Limmattal signalisiert. Die Jugendlichen bewegen sich schliesslich auch ausserhalb ihres Wohnorts», sagt der Stiftungsratspräsident. So könnte der Wohnwagen künftig vielleicht auch weiter östlich zum Einsatz kommen.

