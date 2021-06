Geroldswil hat jetzt einen eigenem Deutschkurs für Fremdsprachige

Geroldswil Eigener Deutschkurs für Fremdsprachige: So will die Gemeinde Geroldswil einen Beitrag zur Integration leisten Heilpädagogin Bernadette Vontobel bringt Asylbewerbern und Sozialhilfeempfängern aus Geroldswil die deutsche Sprache näher. Für die Gemeinde ist das eine bessere Lösung, als auf Integrationsprogramme und Sprachkursanbieter zu setzen. Sibylle Egloff 26.06.2021, 04.30 Uhr

Diese Frauen machen den Geroldswiler Deutschkurs möglich. Von links: Sozialvorständin Veronika Neubauer, Deutschlehrerin Bernadette Vontobel, Denise Feusi, Abteilung Soziales und Gesundheit, und Kursteilnehmerin Shilan Delshad.

Sandra Ardizzone

Die Gemeinde Geroldswil nimmt die Integration von fremdsprachigen Personen im Dorf selbst in die Hand. Statt auf professionelle Anbieter und Programme zu vertrauen, lancierte die Abteilung Soziales und Gesundheit einen gemeindeeigenen Deutschkurs, der im Herbst 2020 startete. «Deutschkurse bei der AOZ und anderen Organisationen sind stark ausgebucht. Aufgrund der langen Wartezeiten verzögert sich die Integration. Daher kam uns die Idee, selbst aktiv zu werden und so einen Beitrag zur Integration zu leisten», sagt die zuständige Sozialvorständin Veronika Neubauer (SVP).

Wegen der Coronapandemie geriet das neue Angebot der Gemeinde zwischenzeitlich ins Stocken. Ende August soll der Deutschunterricht nun fortgeführt werden. «Meine Schülerinnen und Schüler können es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Vor ein paar Wochen ging das Gerücht um, dass der Kurs bereits wieder stattfindet und so versammelten sie sich voller Vorfreude aber leider vergebens vor dem Kursort», erzählt Bernadette Vontobel.

Eine schöne Abwechslung, mit Erwachsenen zu arbeiten

Die erfahrene Geroldswiler Heilpädagogin wurde von der Gemeinde mit der Aufgabe betraut, Fremdsprachigen im Dorf die deutsche Sprache und die Schweizer Kultur näher zu bringen. «Ich bin als Lehrperson für die Oberstufe Weiningen tätig. Es ist eine schöne Herausforderung und Abwechslung, mit Erwachsenen zu arbeiten», sagt sie zu ihrem Engagement. Für die Jugendlichen sei der Unterricht ein Muss, für die Kursteilnehmenden in Geroldswil ein Segen. «Das spürt man und das macht Freude», sagt Vontobel und zeigt stolz die von oben bis unten vollgeschriebenen Lernjournale ihrer Schützlinge.

Künftig wird sie wieder jeden Freitagnachmittag mit ihren Schülerinnen und Schülern während zweier Lektionen in den Räumen des Elternclubs Mikado Deutsch büffeln. Für die Kinderbetreuung ist ebenso gesorgt, damit sich die teilnehmenden Eltern aufs Lernen konzentrieren können. «Sozialhilfeempfängerinnen und -empfänger kümmern sich um die Kinder und können sich so etwas Kleines dazuverdienen», sagt Denise Feusi von der Abteilung Soziales und Gesundheit. Sie koordiniert das Angebot der Gemeinde. Bis zwölf Personen können den Kurs besuchen. Im Herbst 2020 meldeten sich sechs Interessierte an. «Dieses Mal dürften es sogar noch mehr sein», so Feusi.

Die Kursteilnehmer lernen mit Tablets

Für den Kurs vom 27. August bis 8. Oktober zahlen die Teilnehmenden 70 Franken. Wünschen sie eine Kinderbetreuung, betragen die Kosten 87.50 Franken. «Der Kurs richtet sich vor allem an Asylbewerber und Sozialhilfeempfänger. Wir wissen, dass sie nicht viel Geld zur Verfügung haben, daher sind die Preise tief», erklärt Feusi. Willkommen seien jedoch alle Fremdsprachigen aus Geroldswil. Und sofern Platz vorhanden sei, könnten sich auch Personen aus anderen Gemeinden anmelden. Diese müssen aber mit einem zusätzlichen Unkostenbeitrag von 80 Franken rechnen. «Mit all diesen Einnahmen können wir Bernadette Vontobel entlöhnen und das Kursmaterial bereitstellen», sagt Feusi. Dazu gehören zusätzlich zwölf Tablets, welche die Gemeinde mit einem Zustupf von Texaid für wohltätige Zwecke angeschafft hat.

Begeistert vom Angebot zeigt sich Shilan Delshad. Die 38-Jährige besuchte gemeinsam mit ihrem Mann den ersten Kurs. Sie sagt:

«Ich habe bereits davor verschiedene Deutschkurse absolviert. Dabei lag der Schwerpunkt stets auf der Theorie und der Grammatik. Bei Bernadette Vontobel geht es um den Dialog und das Persönliche, das gefällt mir.»

Sie wolle im neuen Kurs ihre mündlichen Deutschkenntnisse verbessern. «Eine Zeit lang konnte ich Arzttermine ganz ohne Übersetzer wahrnehmen. Doch nun bin ich wieder aus der Übung und brauche Hilfe. Das finde ich schade», sagt die Irakerin, die seit fünf Jahren mit ihrer Familie in Geroldswil lebt. Ihr fehle der Kontakt zu deutschsprachigen Menschen, daher sei sie froh, wenn der Kurs bald wieder beginne.

Teilnehmer haben bereits Freundschaft geschlossen

«Das ist der Vorteil unseres Deutschkurses. Leute, die in Geroldswil leben, treffen sich und tauschen sich aus. Es sind bereits Freundschaften entstanden, man hilft sich beispielsweise beim Zügeln», sagt Vontobel. Sie lege Wert auf Gespräche und darauf, eine Verbindung zwischen den einzelnen Kursteilnehmenden zu schaffen. «Am besten geht das über das Thema Kulinarik. Deshalb haben wir im ersten Kurs begonnen, einander Rezepte aus der jeweiligen Heimat vorzustellen. Das Ziel wäre nun, uns gegenseitig zu bekochen. Ich hoffe, dass das trotz Corona möglich ist», sagt Vontobel. Auch sie freut sich auf den Kurs und den Austausch mit ihren Schülerinnen und Schülern. «Ich finde es spannend und eindrücklich, wenn sie mir von ihrer Heimat erzählen.»

Auch die Gemeinde selbst ist erfreut, dass das Angebot so gut ankommt. «Wir finden die Herangehensweise von Bernadette Vontobel toll und sehen, wie viel es den Kursteilnehmern bringt», sagt Sozialvorständin Neubauer. Sie will weiterhin auf diese gemeindeinterne Lösung setzen – auch weil sie für Geroldswil am unkompliziertesten und günstigsten ist.