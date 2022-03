Die Geroldswiler Orgel wird bald in Frankreich erklingen

Geroldswil «Eine der schönsten, die ich je gesehen habe»: Die Geroldswiler Orgel zieht vom reformierten Kirchenzentrum nach Frankreich Weil im reformierten Kirchenzentrum Geroldswil überwiegend moderne Rejoice-Gottesdienste stattfinden, die von Bandmusik begleitet werden, findet die Orgel bald ein neues Zuhause in Gex. Noch bis Ende Woche dauern die Abbauarbeiten. Virginia Kamm 17.03.2022, 05.00 Uhr

Pfarrer Bernhard Botschen und Gabriel Gully, Rolf Emmenegger und Alain Ott von der Firma Emmenegger Orgelbau vor der Geroldswiler Orgel. Valentin Hehli

«Das ist ein wirklich schönes Instrument aus qualitativ hochwertigem Eichenholz», sagt Rolf Emmenegger, Inhaber der Firma Emmenegger Orgelbau in Muttenz, während er die Orgel im reformierten Kirchenzentrum Geroldswil betrachtet. «So etwas zu zügeln, macht Freude.» Seit Montag sind er und seine Angestellten damit beschäftigt, die Orgel auseinanderzubauen. Das 1987 von der Dietiker Metzler Orgelbau AG erbaute Instrument wird in Zukunft nämlich nicht mehr in Geroldswil, sondern in der Kirche Saint-Pierre im französischen Gex in der Nähe von Genf stehen.

Grund dafür sind vor allem die modernen sogenannten Rejoice-Gottesdienste, die im Geroldswiler Kirchenzentrum, das zur reformierten Kirche Weiningen gehört, seit rund 20 Jahren stattfinden. Diese werden nicht von Orgel-, sondern von Bandmusik begleitet. «Zu Beginn fand nur einmal im Monat ein moderner Gottesdienst statt», sagt Pfarrer Bernhard Botschen, dessen Auftrag es war, die Rejoice-Gottesdienste zu etablieren.

Die Orgel war also immer noch dreimal pro Monat im Einsatz. Heute wird aber nicht mehr jeden Sonntag in Geroldswil Gottesdienst gefeiert und wenn doch, dann handelt es sich meist um moderne Gottesdienste. «Mittlerweile wurde nur noch etwa viermal pro Jahr auf der Orgel gespielt», sagt er.

Im September beginnt die Räumung des Kirchenzentrums

Das Instrument ist ausserdem schon lange renovationsbedürftig. «Eine Sanierung würde schätzungsweise rund 20'000 Franken kosten», sagt Botschen. Zudem verfüge die reformierte Kirche in Weiningen über eine grosse, schöne neue Orgel. «Sowohl in Weiningen als auch in Dietikon und Schlieren finden regelmässig Orgelkonzerte statt», sagt er. «Da ist einfach kein Platz und kein Nutzen mehr für eine weitere Orgel in Geroldswil.» Bereits 2019 beschloss die reformierte Kirche Weiningen aus diesen Gründen, das Instrument zu verkaufen. Botschen sagt:

«Die bevorstehende Totalsanierung des Kirchenzentrums Geroldswil bot uns die ideale Gelegenheit, den Verkauf umzusetzen.»

Die Sanierung soll von Oktober 2022 bis Ende 2023 dauern und umfasst unter anderem Erneuerungen an Wasserleitungen, Fenstern, Böden und der Küche. Im September soll die Räumung des gesamten Kirchenzentrums beginnen.

Auf Gex sei die reformierte Kirche Weiningen nach vergeblicher Suche in osteuropäischen Ländern durch das Orgelbauunternehmen gestossen, sagt Botschen. Die bestehende Orgel im französischen Ort sei von so schlechter Qualität, dass nichts mehr zu retten sei. Beim Verkauf sei nicht der Gewinn im Fokus gestanden, versichert er. «Wir verkaufen die Orgel sehr günstig.» Finanziell lohne sich der Handel für die reformierte Kirche Weiningen nicht. «Wichtiger war uns, dass das Instrument in Zukunft sinnvoll genutzt wird», sagt er. «Mir wurde immer wieder gesagt, was für eine schöne Orgel wir haben. Da ist es doch schade, wenn sie nur herumsteht.»

So sieht es derzeit im reformierten Kirchenzentrum Geroldswil aus. Valentin Hehli Teile der Orgel werden abgepackt... Valentin Hehli ...und zwischengelagert. Valentin Hehli Die gesamte Mechanik wurde bereits aus dem Instrument rausgenommen. Valentin Hehli Schätzungsweise drei Tonnen schwer ist die Geroldswiler Orgel. Valentin Hehli Bis Ende Woche sollen die Abbauarbeiten beendet sein. Valentin Hehli Dann erhält das Instrument ein neues Zuhause in einer Kirche im französischen Gex unweit von Genf. Valentin Hehli Die Orgel stammt von der Dietiker Metzler Orgelbau AG. Valentin Hehli Sie ist aus qualitativ hochwertigem Eichenholz gebaut. Valentin Hehli Am Montag wird die auseinandergebaute Orgel abgeholt und tritt seine Reise nach Frankreich an. Valentin Hehli

Am Montag heisst es: Adieu, Orgel

Der Abbau des Instruments habe bisher reibungslos geklappt, sagt Orgelbauer Rolf Emmenegger, der auch Harmoniumrestaurationen macht. «Zuerst haben wir alle Pfeifen aus der Orgel rausgenommen und in Kisten oder einzeln verpackt. Danach haben wir die ganze Mechanik aus dem Instrument gebaut.» Darauf folgte der Abbau des Gehäuses der schätzungsweise drei Tonnen schweren Orgel.

Eine der anspruchsvollsten Arbeiten steht noch bevor: «Die sogenannte Windlade, wo sich die Ventile befinden, müssen wir zu sechst abbauen, weil sie so schwer ist», sagt er. Bis Ende Woche sollen die Abbauarbeiten beendet sein. Am Montag wird die Orgel Geroldswil schliesslich verlassen und nach einer zwei- bis dreiwöchigen Restaurationszeit von Emmenegger und seinem Team in Gex wieder aufgebaut. «Die dortige Kirche hat eine tolle Akustik», sagt er.

Auch für den erfahrenen Orgelbauer ist ein so grosser Instrumentenumzug etwas Besonderes. Emmenegger sagt:

«So etwas mache ich nur zwei- bis dreimal im Jahr.»

Und einer seiner Mitarbeiter schwärmt: «Diese Orgel ist zwar nicht die grösste, aber eine der schönsten, die ich je gesehen habe.» Das Eichenholz sei bolzengerade gewachsen, kein Ast sei zu finden.

Bei einem solchen Prachtexemplar liegt die Vermutung nahe, dass nicht alle glücklich über dessen Verschwinden sind. «Ich habe bisher von zwei Personen gehört, die den Verkauf der Orgel schade finden», sagt Botschen. «Orgeln haben es so an sich, dass sich die Leute mit ihnen verbunden fühlen. Das trifft vor allem auf Personen zu, die die Orgel schon seit ihrer Erbauung kennen.» Grundsätzlich bestehe aber grosses Verständnis für die Entscheidung.