Geroldswilerin hat sich ihren Traum vom eigenen Dekoladen erfüllt

Geroldswil «Ich platze fast vor Ideen»: Mit 50 Jahren hat sich Colette Beer den Traum eines eigenen Ladens erfüllt Colette Beer hat in Geroldswil ihr eigenes Geschäft mit Dekorationsartikeln eröffnet. Im Laden an der Huebwiesenstrasse lebt sie ihre Kreativität und ihr Flair für Gestaltung aus. Soraya Sägesser 16.12.2022, 05.00 Uhr

Colette Beer eröffnete in Geroldswil ihren eigenen Laden mit Dekoartikeln. Mathias Förster

An einem Dezembernachmittag eröffnete kürzlich der neue Dekorationsladen ColeDesign an der Huebwiesenstrasse 24 in Geroldswil. An der Strassenecke begrüsste ein geschweisster Oktopus aus Metall die Gäste. Drinnen putzte Colette Beer, 50, noch die letzte Ablagefläche, bevor die Türen am 7. Dezember um 13 Uhr erstmals öffneten.

In dem Laden gibt es viele Kränze, Trocken- und Kunstblumengestecke in allen Variationen, Arrangements mit Frischblumen und Edelstahlskulpturen. Die vielfältigen Objekte haben zwei Gemeinsamkeiten: Sie teilen sich die Farbpalette mit Gold, Silber sowie Bronze und wurden mit Herzblut von Beer selbst hergestellt. Dabei arbeitet sie mit Holz, Blumen und Edelstahl. «In der Nacht habe ich noch die letzten Gestecke gemacht», sagt sie.

Zuckende Finger beim Nichtstun

Nervosität habe sie ein wenig gespürt vor der Eröffnung, sagt Beer. Sie sei auch nervös, wenn sie nichts mache, fügt sie hinzu: «Es zuckt mir dann jeweils in den Fingern.» Sie habe gar Entzugserscheinungen, wenn sie sich nicht kreativ betätige.

Am Mittwoch, 7. Dezember, ging ihr langersehnter Traum vom eigenen Laden in Erfüllung. Mathias Förster

Bevor sie sich selbstständig machte, führte Beer knapp 30 Jahre eine Sportanlage mit Erlebnisgastronomie. «Auch in meiner bisherigen beruflichen Tätigkeit durfte ich meine Kreativität ausleben. Trotzdem blieb ein Teil von mir unterdrückt, und nun darf auch dieser Teil sich entfalten», sagt sie. Wo einst noch ein Büro war, steht sie nun im Herzen ihres Ladens. Sie habe ihren Traum verwirklicht, sagt sie und ergänzt:

«Das hier ist ein Gemeinschaftsprojekt mit all meinen Herzensmenschen.»

Sie habe bei einem Künstlerkollegen geschweisst, sagt sie. So begann ihre Leidenschaft fürs Schweissen. «Dann habe ich mir eine Schweissanlage gekauft.» Seither verbindet sie alles Mögliche aus Metall – von der einen Krake bis zum Herz mit tausend Stücken. Auch stellt sie sämtliche Blumengestecke her. Damit schmückt sie nicht nur gerne ihr eigenes Geschäft, sondern personalisiert auch gerne Gestecke für ihre Kunden.

Kunstwerke werden an die Wohnung angepasst

«Die Leute möchten oft das Gesicht zu der Kunst sehen», sagt sie. Und ihr selbst sei es auch wichtig, sich auf ihre Kunden einzulassen. Das bedeutet für sie: Mache sie etwas für eine Wohnung eines Kunden, wolle sie wissen, wie dieser lebe. «So kann ich mir ein besseres Bild von ihm machen und meine Kunst entsprechend personalisieren.»

Ihre Kunstobjekte sind ein Gemisch zwischen Edelstahl, Holz und Blumen. Mathias Förster

«Ich platze fast vor Ideen», sagt Beer. Manchmal habe sie so viele Ideen in ihrem Kopf, dass sie ganz etwas anderes mache, als sie sich eigentlich vorgenommen hatte. Auch für den Aussenbereich ihres Ladens seien ihr schon Dutzende Ideen durch den Kopf geschwirrt. Sie zeigt mit dem Finger auf die metergrossen Steinblöcke vor dem Gebäude und sagt: «Hier könnte man Kissen hinstellen für gemeinsame Sitzgelegenheiten.» Und in der Mitte könne sie sich einen Tisch mit Stühlen vorstellen.

Ruhig sitzen kann die Künstlerin kaum. «Ich muss immer etwas machen», sagt sie. Deshalb absolviere sie aktuell eine Ausbildung zur Floristin. Obwohl sie bereits heute die Blumen selbst zusammenstellt, sei zusätzliches Wissen immer gut, sagt sie und fügt hinzu: «All diese lateinischen Namen der Blumen faszinieren mich.» Insgesamt sei es ein vielfältiges Handwerk. Deshalb biete sie auch Sträusse und Arrangements auf Vorbestellung an.

Eine Krake trieb sie beinahe in den Wahnsinn

Diese Krake trieb Colette Beer fast in den Wahnsinn. Mathias Förster

Beim Eingang des Ladens steht eine Krake, die sie fast in den Wahnsinn getrieben habe, wie sie lachend erzählt. «Beim Schweissen bin ich mit dem Schweisshelm überall hängen geblieben.» Am Ende habe das Projekt über einen Monat gedauert, aber es sei zu ihrem absoluten Liebling geworden: «Die Krake symbolisiert mich.» Das sage auch ihre Mutter immer. So sei sie halt: vielfältig, abwechslungsreich und immer für eine Überraschung da.

Obwohl sie mit dem eigenen Laden gerade ein riesiges Projekt umgesetzt hat, ist Stillstand für Beer keine Option, wie sie sagt: «Das Coolste finde ich, dass ich immer etwas Neues machen kann.» Aktuell bastle sie an Weihnachtsgeschenken aus Altholz und Blumen.