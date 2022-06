Geroldswiler Gemeindeversammlung verabschiedete zwei Gemeinderäte

Geroldswil Alle Geschäfte klar angenommen: Die Gemeindeversammlung verabschiedete zwei langjährige Gemeinderatsmitglieder Die Geroldswiler Stimmberechtigten befanden am Montagabend über die Jahresrechnung 2021, eine Kreditabrechnung für das Baufeld Hotel sowie die Anpassung der Gemeindegrenze zu Oetwil. Bei der Wahl für das Wahlbüro kam es wohl zum ersten Mal in der Dorfgeschichte zu einer Kampfwahl. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 14.06.2022, 16.21 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) und Sozial- und Gesundheitsvorständin Veronika Neubauer (SVP) wurden von Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) mit einem Blumenstrauss verabschiedet. Virginia Kamm

Der Geroldswiler Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) freute sich am Montagabend über die 93 Anwesenden an der Gemeindeversammlung und sagte: «Wir befinden uns immer knapp unter der Hundertergrenze. Motivieren Sie doch das nächste Mal Ihren Nachbarn, auch noch zu kommen.»

Es handle sich um eine spezielle Versammlung: Einerseits sei es die letzte der laufenden Legislaturperiode, andererseits komme es wohl zum ersten Mal in der Geschichte Geroldswils zu einer Kampfwahl bei den Wahlbüromitgliedern. Zudem finde die Versammlung letztmals im Gemeindesaal statt, da der Umbau von diesem bereits im Herbst startet.

Der Geroldswiler Gemeindesaal war am Montagabend gut gefüllt. Virginia Kamm

Drei Personen kämpften um einen Sitz im Wahlbüro

Die Versammlung begann mit der Erneuerungswahl der Wahlbüromitglieder bis 2026. Weil sich Annemarie Kacic nicht mehr zur Verfügung stellte, wurde ein Sitz frei, für den Claudia Schirone und Roman Jost als Anwärter bereits bekannt waren. Christian Tschopp hatte seine Kandidatur vor der Versammlung wieder zurückgezogen, dafür kandidierte mit Maria Costantino am Montagabend spontan eine dritte Person. Gewählt wurden schliesslich die Bisherigen Eliane Arnold, Beatrix Deplazes, Hilda Dousse, Agnes Marquart, Cornelia Niederhäuser, Carmer Peyer, Patricia Rossetti, Ruth Saladin und Peter von Gunten. Von den Neuen sicherte sich Schirone den freien Sitz.

Die Jahresrechnung 2021 wurde von den Stimmberechtigten diskussionslos genehmigt. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 3,16 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Plus von 607'000 Franken. Die Differenz kam zum Teil durch eine Spende von 544'000 Franken der 2019 verstorbenen Geroldswilerin Hilda Wilhelmina Castell-Rombach zustande. Zudem generierte die Gemeinde durch die Vergabe von Benützungsrechten an Parkplätzen in der Tiefgarage Zentrum Huebegg Einnahmen und der Zustupf aus dem kantonalen Finanzausgleich fiel höher aus als budgetiert, wie Finanzvorstand David Ryser (parteilos) sagte.

Geroldswil ist bald 93 Quadratmeter grösser

Auch die Kreditabrechnung zum Vorprojekt- und Zusatzkredit für das Baufeld Hotel in der Höhe von 2,6 Millionen Franken genehmigten die Stimmberechtigten mit einer Gegenstimme. Nachdem die Stimmberechtigten 2017 einen Projektierungskredit von 1,95 Millionen Franken und 2020 einen Zusatzkredit von 650'000 Franken bewilligt hatten, schliesst die Abrechnung genau mit den budgetierten 2,6 Millionen Franken ab. Dies, weil mit dem Architekturbüro ein entsprechendes Kostendach vereinbart worden sei, wie Liegenschaftenvorstand Peter Christen (FDP) erklärte.

Zuletzt bewilligten die Stimmberechtigten die Anpassung der Gemeindegrenze zu Oetwil, die nötig wurde wegen des Ausbaus der Limmattalstrasse durch den Kanton und weil Gemeindegrenzen Grundstücke nicht durchschneiden dürfen. Geroldswil soll künftig 93 Quadratmeter grösser sein als heute, womit die Bushaltestelle Schweizeräcker ganz auf Geroldswiler Boden liegen würde. Bereits Ende Mai bewilligte die Oetwiler Gemeindeversammlung die Anpassung. «Wir bleiben aber die zweitkleinste Gemeinde im Kanton», sagte Deplazes und lachte.

Zum Schluss verabschiedete Deplazes Sozial- und Gesundheitsvorständin Veronika Neubauer (SVP) und Peter Christen. Für beide war es die letzte Versammlung als Gemeinderatsmitglieder. Der dritte abtretende Gemeinderat Martin Conrad (parteilos) konnte aus privaten Gründen nicht anwesend sein. Zu Neubauer, die 24 Amtsjahre hinter sich hat, sagte der Gemeindepräsident:

«Du hast dich immer mit viel Herzblut engagiert.»

Zudem hob er Christens architektonisches Fachwissen hervor, von dem der Gemeinderat die letzten 14 Jahre habe profitieren dürfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen