Geroldswiler Galerie Anemus wird immer bekannter

Geroldswil Die Galerie Anemus wird immer bekannter – nun laden die Gründer zu ihrer dritten Ausstellung Uschi Huwiler, Renata Hägni und Giuseppe Mele zeigen in der alten Scheune in Geroldswil knapp 50 Gemälde. Die meisten sind innerhalb des letzten Jahres entstanden. Am Wochenende ist Vernissage. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 31.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Giuseppe Mele, Renata Hägni und Uschi Huwiler stellen in der alten Scheune in Geroldswil zum dritten Mal eigene Kunstwerke aus. Claudio Thoma

«Mit was für einer Farbe ich hier gemalt habe, bleibt ein Geheimnis», sagt Giuseppe Mele und zeigt auf ein Gemälde, das eine feine Ästestruktur aufweist. Nur so viel verrät der Urdorfer Künstler, der für seine Bilder auch mal Motorenöl, Jutesäcke oder Metallspäne verwendet: Das weisse Mittel brauche er normalerweise bei seiner Arbeit als Automechaniker.

«Die Flüssigkeit ist mir aus Versehen ausgeleert», sagt er. So habe er die spezielle Struktur bemerkt, die sich dabei gebildet habe. Zusätzlich habe er schwarze Acrylfarbe mithilfe eines Autoreifens auf dem Bild verteilt.

Mit Hilfe eines Autoreifens hat Giuseppe Mele bei diesem Gemälde die schwarze Acrylfarbe aufgetragen. Claudio Thoma

Der 56-Jährige hat die Galerie Anemus in Geroldswil 2020 mitgegründet. Am Wochenende startet in der alten Scheune an der Dorfstrasse die dritte Ausstellung des Gründertrios mit einer Vernissage. Am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr können Interessierte insgesamt knapp 50 Kunstwerke in der Galerie bewundern. Die meisten davon sind seit der letzten Vernissage im Oktober 2021 entstanden. Uschi Huwiler sagt:

«Man könnte sagen, dass ein Jahr Arbeit von uns zu sehen ist.»

Von der Geroldswilerin, die einigen als ehemalige Inhaberin des Oberengstringer Coiffeursalons Löckli bekannt sein dürfte, hängen in der Galerie die meisten Bilder. In den 80er-Jahren hat die 73-Jährige drei Jahre lang in Taiwan gelebt. «Viele meiner Bilder sind von dieser Zeit inspiriert», sagt sie. Auch Ferienfotos ihrer Tochter dienen als Vorlage.

Am liebsten male sie zurzeit Personen und Städte, oft mit Acrylfarben, denen sie mit einem Spachtel Struktur verleihe: So sind auf ihren Bildern unter anderem dünne Figuren mit grossen dreieckigen Hüten vor grossstädtischem Hintergrund zu sehen.

Von Uschi Huwiler hängen zurzeit die meisten Bilder in der Galerie Anemus. Claudio Thoma Auf diesem Gemälde ist Hongkong zu sehen. Claudio Thoma Hier ganz hinten an der Wand zu sehen: Renata Hägnis Lieblingsgemälde mit Freddie Mercury als Hahn. Claudio Thoma Die Wettingerin malt auch gerne Naturmotive. Claudio Thoma Bei diesem Gemälde hat Giuseppe Mele mit Motorenöl gearbeitet. Claudio Thoma Der Automechaniker verwendet für seine Kunstwerke verschiedenste Materialien. Claudio Thoma Bis am 18. September ist die Ausstellung in der alten Scheune geöffnet. Claudio Thoma

Ihr Lieblingsbild zeigt Freddie Mercury als Hahn

Die dritte Künstlerin Renata Hägni verwendet gerne grobe Materialien wie Sand als Hintergrund und malt mit Acryl- oder Ölfarben darüber. «Meine Bilder haben viel Symbolik», sagt die 54-jährige Wettingerin, deren Künstlername Ataren ist.

Besonders gerne drücke sie mit ihrer Kunst zwischenmenschliche Beziehungen und Atmosphären aus oder male Naturmotive. Auch ihr Lieblingsbild mit dem Titel «The Show Must Go ...», das sie bereits 2003 gemalt hat, ist in der Galerie zu sehen: Darauf ist Queen-Sänger Freddie Mercury als Hahn auf einer Bühne umringt von Hühnern zu sehen.

«Ich freue mich, an der Vernissage neuen und bekannten Kunstinteressierten zu begegnen», sagt Mele. «Und hoffentlich auch ein paar Bilder zu verkaufen», fügt Huwiler hinzu. So gäbe es in der Galerie wieder Platz für Neues. Das Künstlertrio, das jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr, wenn die Galerie geöffnet ist, gemeinsam in der alten Scheune malt, hofft auf ein volles Haus: «Unsere Vernissage kann dieses Jahr zum ersten Mal ohne coronabedingte Unsicherheiten stattfinden», sagt Hägni.

Nach einer weiteren Ausstellung beginnt die Winterpause

«Mittlerweile hat sich das Angebot unsere Galerie rumgesprochen», sagt Huwiler. So schauen am Samstag immer wieder Neugierige rein oder fragen die drei Künstler um Rat in Bezug auf eigene Bilder.

Im letzten Jahr hätten verschiedene Künstlerinnen und Künstler in der alten Scheune ausgestellt. 500 Franken kostet dies im Monat. «Ein Vorteil ist, dass so immer wieder neues Publikum zu uns kommt», sagt sie. Auch habe Mele einmal einen Malkurs für Kinder und Eltern veranstalten können. «Wir sind ein gutes Team», zieht Huwiler Bilanz.

Die drei Künstler sind zwar zufrieden mit dem vergangenen Jahr, bekannter werden wollen sie trotzdem. Huwiler sagt:

«Wir hoffen, dass unsere Galerie in Zukunft noch mehr genutzt wird.»

Nach der Ausstellung des Künstlertrios stellen ab dem 25. September bis Ende Oktober drei andere Künstler ihre Bilder und ihren Schmuck aus. Danach geht es bis am 1. April in die Winterpause: Weil die Galerie nicht geheizt sei, können sie sie im Winter nämlich nicht nutzen und müssten jeweils alle Bilder entfernen, sagt Hägni.

Vernissage der Galerie Anemus

Die Vernissage findet am Samstag ab 17 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr statt. Den Gästen wird ein Apéro des Restaurants Grottino 83 aus Zürich Albisrieden offeriert. Danach ist die Ausstellung bis am 18. September jeweils samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen