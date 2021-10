Die Galerie Anemus veranstaltet ihre zweite Vernissage

Geroldswil Gemälde aus Corona-Schutzmasken und eine Bergziege: Die Galerie Anemus startet ihre zweite Vernissage Uschi Huwiler, Renata Hägni und Giuseppe Mele haben vor rund einem Jahr eine Galerie in der alten Scheune in Geroldswil gegründet. Für diese Ausstellung erhalten sie Unterstützung vom Oetwiler Metallkünstler Jürg Schiess. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 06.10.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Giuseppe Mele, Renata Hägni, Uschi Huwiler und Jürg Schiess veranstalten am 9. und 10. Oktober eine Vernissage in der alten Scheune in Geroldswil. Valentin Hehli Vor rund einem Jahr haben Huwiler, Hägni und Mele die Galerie Anemus an der Dorfstrasse gegründet. Für die zweite Vernissage ist der Metallkünstler Schiess zu Gast. Valentin Hehli Mit ihrer Galerie wollen sie junge Amateurkünstler fördern.

Valentin Hehli «Wir wollen Leben in die Galerie bringen», sagt Hägni. «Es gibt so viele Leute, deren Kunstwerke einfach im Keller verstauben. Die Leute trauen sich nicht oder wollen ihre Kunst nicht ausstellen.»

Valentin Hehli Auch Malkurse für Kinder wollen sie in Zukunft anbieten. «Die Kinder sind die Zukunft der Kunst. Deshalb wollen wir Kontakt mit Eltern und mit den Schulen aufnehmen», sagt Huwiler.

Valentin Hehli Durch Jürg Schiess erhoffen sie sich eine Kettenreaktion, sodass immer mehr Künstler bei ihnen in der Galerie ausstellen wollen. Valentin Hehli Weil die erste Vernissage vor rund einem Jahr gut gelaufen ist, haben die Veranstalter hohe Erwartungen an die zweite Runde. Valentin Hehli Die Ausstellungen in der Galerie Anemus orientieren sich meist nicht an einem bestimmten Thema.

Valentin Hehli Auch die Informationstafeln vor der Galerie sehen kunstvoll aus.



Valentin Hehli

Ein bunter Kunst-Blumenstrauss erwartet die Gäste in der Geroldswiler Galerie Anemus, die ihre zweite Vernissage in der alten Scheune an der Dorfstrasse veranstaltet. Interessierte können die neuen Werke am Samstag, 9. Oktober, und am Sonntag, 10. Oktober, anschauen und dabei den Apéro vom Restaurant Grottino 83 aus Albisrieden geniessen. Vor rund einem Jahr haben Uschi Huwiler, Renata Hägni und Giuseppe Mele die Galerie ins Leben gerufen. Dieses Mal präsentiert ein weiterer Künstler aus der Region seine Arbeiten: Der Oetwiler Jürg Schiess stellt Skulpturen aus Metall her. «Wir hoffen, dass in Zukunft viele weitere Künstler unsere Galerie nutzen werden», sagt Mele. Ein Ziel des Projekts ist nämlich die Förderung junger Amateurkünstler.

Die 42 Ausstellungsobjekte der Galerie Anemus sind sehr unterschiedlich. Gründerin Hägni sagt:

«Unsere Galerie basiert nicht darauf, dass die Ausstellungen ein bestimmtes Thema haben.»

Die Wettingerin malt gerne ausdrucksstarke Gesichter und stellt zwischenmenschliche Beziehungen oder Schicksale dar. Dabei orientiert sie sich am Neo-Impressionismus mit Elementen des Symbolismus. Die Gemälde ihrer Gründerkollegin Huwiler hingegen zeigen Landschaften, Tiere oder abstrakte Formen. Eines ihrer Bilder hat eine besondere Bedeutung für die ehemalige Inhaberin des Coiffeursalons Löckli in Oberengstringen: «Beim Wandern in den Bergen ist eine Ziege auf mich zugekommen», erzählt die Geroldswilerin. «Ich habe sofort die Kamera gezückt und sie fotografiert, um sie später abmalen zu können.»

Prominent sind in der Galerie auch drei blaue Gemälde von Gründer Mele, die eine Art Collage aus je 50 Corona-Schutzmasken darstellen. Für eine Abwechslung zwischen den flachen Bildern sollen die Skulpturen von Metallkünstler Schiess sorgen. «Ich habe schon seit längerem nichts mehr ausgestellt», sagt er. Über Hägni sei er nun als Gast zur Galerie gestossen.

Erstes Jahr der Galerie verlief etwas harzig

Auf ihr erstes Jahr blickt das Gründungsteam der Galerie mit gemischten Gefühlen zurück: «Der Start war etwas harzig», sagt Huwiler. «Zu den gewohnten Öffnungszeiten an den Samstagnachmittagen kamen jeweils wenige Besucher und wir haben die Galerie dann auch als Atelier benutzt.» Das habe wohl an der Pandemie gelegen. Dafür sei die erste Vernissage vor rund einem Jahr gut gelaufen und die alte Scheune «rappelvoll» gewesen. «Wir haben hohe Erwartungen an unsere zweite Vernissage», sagt Huwiler deshalb.

Die Galerie an der Dorfstrasse kann man für 500 Franken im Monat mieten. «Das ist viel günstiger als in Zürich», sagt Mele. Bisher hätten schon einige Künstler davon profitiert. Hägni sagt:

«Wir wollen Leben in die Galerie bringen. Es gibt so viele Leute, deren Kunstwerke einfach im Keller verstauben. Die Leute trauen sich nicht oder wollen ihre Kunst nicht ausstellen.»

Gerade in der heutigen digitalen Welt sei es wichtig, dass Handarbeit wie das Malen nicht verloren gehe. Von der Zusammenarbeit mit Jürg Schiess erhoffen sich die Künstler eine Kettenreaktion: «Er bringt neue Leute in die Galerie, die dann wiederum neue Künstler anstecken», sagt Huwiler.

Ein weiteres Ziel seien Malkurse für Kinder, erzählt Huwiler. «Die Kinder sind die Zukunft der Kunst. Deshalb wollen wir Kontakt mit Eltern und mit den Schulen aufnehmen.» Für Mele ist die Kunst während seiner Schulzeit oftmals zu kurz gekommen: «Anstelle vom Turnen könnten wir drei ja mal einen Malkurs anbieten», schlägt der Urdorfer vor. Hägni, die sich als Künstlerin «Ataren» nennt, träumt davon, auch internationale Künstler nach Geroldswil in die Galerie zu locken. Dabei könnte sie sich auf ihre tschechischen und Mele sich auf seine italienischen Wurzeln stützen, sagt sie.

«Wir freuen uns, an der Vernissage viele verschiedene Leute und hoffentlich viele Künstler zu sehen», sagt Mele. Im November, wenn die Galerie offiziell ihr Einjähriges feiert, steht zudem eine weitere Ausstellung an: Drei Künstler zeigen Schmuck, Ölgemälde und Bilder in der Technik der Seidenmalerei.

Vernissage in der Galerie Anemus

Die Vernissage findet am Samstag, 9. Oktober, ab 17 Uhr und am Sonntag, 10. Oktober, ab 14 Uhr an der Dorfstrasse 85 statt. Die Galerie ist zudem jeweils samstags von 14 bis 17 Uhr oder nach Absprache offen.