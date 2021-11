Buebenaustrasse: Gemeinde Geroldswil plant keine Anpassungen

Geroldswil «Sehr konstruktiv, aber ernüchternd»: Die Gemeinde plant keine Anpassungen in der Buebenaustrasse Anwohner Stephan Lerf forderte wegen Kleinlastwagen eine Maximalparkdauer von zehn Stunden in der Buebenau- und der Stettenstrasse. Das wird nicht passieren, dafür soll ein Parkplatz gestrichen werden. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 23.11.2021, 04.00 Uhr

Diese Parkplätze sind aus Sicht von Stephan Lerf zu oft von Kleinlastwagen besetzt. Virginia Kamm

«Die Gemeinde Geroldswil nimmt ihre Bürger nicht ernst und interessiert sich nicht für deren Anliegen», sagte der Geroldswiler Stephan Lerf Ende August gegenüber der «Limmattaler Zeitung». Konkret ging es dabei um die Buebenaustrasse, in der er seit bald zwei Jahren wohnhaft ist. Seiner Meinung nach sind die weissen Parkplätze am Strassenrand zu oft von Kleinlastwagen besetzt, nämlich «jeden Abend, jede Nacht und jeweils das ganze Wochenende», wie er sagte. Die Parkzeitbeschränkung von 72 Stunden wird laut Lerf häufig überschritten oder die Fahrzeuge stehen nicht vollständig im Parkfeld. Nun hat er sich mit 69 Unterschriften bepackt mit der Gemeinde Geroldswil zu einem Gespräch getroffen. «Die Zusammenkunft war sehr konstruktiv, aber ernüchternd», sagt Lerf auf Anfrage dazu.

Die Gemeinde sieht laut Lerf keine Anpassungen in der Buebenaustrasse vor. «Weder zeitliche Parkbegrenzungen noch reines Anwohnerparking, noch 30er-Zonen sind in Geroldswil geplant», sagt er. «Die Parkzonen mit Stundenbegrenzungen gelten laut Gemeinde nur für Industriezonen, freies Parkieren wird als Privileg für die Anwohner gesehen.» Konkret hatte Lerf gefordert, dass Fahrzeuge sowohl in der Buebenau- als auch in der benachbarten Stettenstrasse künftig maximal zehn Stunden parkieren dürfen. Ginge es nach ihm, wäre die Zufahrt zudem sowieso nur für Zubringer gestattet.

Zufahrt zur Sportanlage Werd soll über Steinhaldenstrasse erfolgen

Ein weiterer Wunsch Lerfs war eine einheitliche Handhabung in der Buebenau- und der Haldenstrasse. Es handelt sich dabei de facto um die gleiche Strasse, auf Oetwiler Boden heisst sie nur anders. In der Haldenstrasse gilt Tempo 30 und in der Buebenaustrasse Tempo 50, dazwischen befindet sich eine Bodenschwelle. «Von Oetwil her kommende Autos beschleunigen direkt nach der Schwelle», sagte er im August. Das mache Lärm und sei gefährlich für Fussgänger auf Höhe des Grenzwegs, vor allem für Kinder.

Doch Lerf, der mit einem Mitstreiter am Gespräch mit der Gemeinde teilgenommen hat, ist nicht ganz leer ausgegangen: «Es ist bereits durch die Gemeinde angedacht gewesen, das Parkfeld direkt vor unserem Haus von vier auf drei Parkplätze zu reduzieren», sagt er. Dazu müsse die Gemeinde noch einen Termin mit der Kantonspolizei wahrnehmen. Er ergänzt:

«Für diese Massnahme bedanken wir uns.»

Zudem seien die Mitglieder des FC Oetwil-Geroldswil informiert worden, dass die Zufahrt zur Sportanlage Werd über die Steinhalden- und nicht über die Buebenaustrasse erfolgen soll.

Lerf und seinen Mitstreitern wäre nun nur noch eines geblieben, um ihre Ziele erreichen zu können: «Wir hätten eine Initiative lancieren können, die vor die Gemeindeversammlung gegangen wäre», sagt er. Weil die Aussichten «gegen null» gingen, hätten sie sich entschieden, dies nicht weiterzuverfolgen.

Die Gemeinde Geroldswil macht zur Situation keine weiteren Angaben. Selina Brücker, stellvertretende Gemeindeschreiberin und Abteilungsleiterin Bevölkerungsdienste, sagt nur: «Die Angelegenheit hat durch das gemeinsame Gespräch zur Zufriedenheit beider Parteien geführt.»