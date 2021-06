Gemeindeordnung: Geroldswiler Gemeinderat kriegt mehr Kompetenzen

Geroldswil «Das ist ein sehr schönes Kompliment» – Gemeinderat erhält mehr Finanzkompetenzen Die Geroldswiler Stimmberechtigten bewilligen die angepasste Gemeindeordnung und geben dem Gemeinderat so die Möglichkeit, Aufgaben an die Verwaltung zu übertragen. Sibylle Egloff 13.06.2021, 20.10 Uhr

Der Gemeinderat kann ab dem 1. Januar 2022 gewisse Aufgaben an die Gemeindeverwaltung übertragen. Bild: Severin Bigler

Der Gemeinderat erhält mehr Finanzkompetenzen. Das haben die Geroldswiler Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Urnenabstimmung am Sonntag entschieden. Sie genehmigten die neue Gemeindeordnung, in der unter anderem diese Anpassung festgesetzt ist, mit 987 Ja- zu 375 Nein-Stimmen. Das entspricht einem Ja-Stimmen-Anteil von 72,5 Prozent. Die Stimmbeteiligung beträgt 48,4 Prozent.