Impfmobil kommt erneut nach Geroldswil

Geroldswil Nach verspätetem Start und Panne mit Zweitterminen: Das Impfmobil kommt zurück ins Dorf Am Sonntag, 26. September, können sich Impfwillige beim Zentrum Huebegg piksen lassen – mit der ersten oder zweiten Dosis. Virginia Kamm 04.09.2021, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kehrt am 26. September nach Geroldswil zurück: das Impfmobil der Zürcher Gesundheitsdirektion. Severin Bigler

Der Impfbus der Zürcher Gesundheitsdirektion kommt erneut nach Geroldswil. Wie die Gemeinde mitteilt, können sich Impfbereite am Sonntag, 26. September, zwischen 10 und 15 Uhr auf dem Platz im Zentrum Huebegg piksen lassen. Bereits Ende August machte das Impfmobil in Geroldswil halt. Der erste der beiden Impftage verlief damals allerdings nicht ganz wie gewünscht: Zuerst erfolgte die erste der fast 200 Impfungen mit rund 35 Minuten Verspätung. Dann stellte sich heraus, dass die Pill-Apotheke, die die Zweitimpfung hätte durchführen sollen, wegen eines Fehlers des Kantons von nichts wusste und daher nur 45 Termine vergeben konnte. Zudem steht ihr nur der Impfstoff von Moderna zur Verfügung. Kinder unter 16 Jahren haben bei der Erstimpfung aber eine Dosis Pfizer-Biontech erhalten und können die Termine daher nicht wahrnehmen.

Die Panne mit den Zweitimpfungen sei nicht von der Gemeinde verursacht worden, sagt der Verantwortliche Karl Suter, Abteilungsleiter Soziales und Gesundheit der Gemeinde Geroldswil, auf Anfrage. «Der Teil, für den die Gemeinde zuständig war, hat gut funktioniert.» Um den Leuten die Zweitimpfung zu ermöglichen, habe die Gemeinde das Impfmobil erneut beim Kanton angefordert. «Es kann nicht sein, dass sich 150 Leute einen Termin ausserhalb der Gemeinde suchen müssen», sagt er. «Wir haben auch eine Alternative gefordert, hätte das Mobil keine Kapazität mehr gehabt.» Einer der Vorschläge der Gemeinde sei die Gewährleistung einer Zweitimpfung in der Pill-Apotheke gewesen.

Die kantonalen Impfbusse sind nämlich begehrt und daher grösstenteils ausgebucht. In 52 Zürcher Gemeinden sind sie bereits vorbeigekommen oder werden es in den kommenden Wochen tun. «Es war ein Zufall, dass uns die Gesundheitsdirektion den Abstimmungssonntag vom 26. September zugeteilt hat», sagt Suter. Die Öffnungszeiten des Impfmobils habe die Gemeinde aber bewusst auf die Urnenöffnungszeiten im Gemeindehaus von 9.45 bis 11 Uhr abgestimmt.

Ungeimpfte erhalten ebenfalls ihre erste Dosis

Auch Personen, die bisher noch keine Dosis erhalten haben, können sich am 26. September in Geroldswil erstmals impfen lassen. Diese müssen sich allerdings selber um den Zweittermin kümmern. «Ich glaube nicht, dass das ein Problem ist», sagt Suter. «Schliesslich kann man sich auch in vielen Apotheken impfen lassen.» Er rechne nicht damit, dass sich nochmals 200 Personen zum ersten Mal impfen lassen werden. Das Ziel der Gemeinde sei primär die Zweitimpfung der Personen, die Ende August schon beim Impfbus vorbeigekommen sind. Das Mobil ist dieses Mal nur einen Tag lang in Geroldswil präsent. Daher ruft Suter alle, die einen Zweittermin in der Pill-Apotheke erhalten haben, dazu auf, diesen wahrzunehmen, um die Kapazität des Impfmobils nicht zu gefährden.

Suter ist froh, dass sich die Geimpften nun nicht auswärts einen Zweittermin suchen müssen. Er geht davon aus, dass der dritte Impftag in der Gemeinde reibungslos ablaufen wird:

«Schon am zweiten Tag, an dem der Impfbus in Geroldswil war, hat alles bestens geklappt und die Impfungen wurden pünktlich vergeben.»

Auch am 26. September werden Kinder von 12 bis 16 Jahren den Impfstoff von Pfizer erhalten, Personen über 16 Jahren den von Pfizer oder Moderna.

Geroldswil ist nicht die einzige Limmattaler Gemeinde, die Besuch des kantonalen Impfmobils erhält: In Oetwil kann man sich am 7. September und am 7. Oktober jeweils von 16 bis 20 Uhr auf dem Gemeindehausplatz gegen Covid-19 impfen lassen. In Urdorf ist dies am 18. September sowie am 16. Oktober von 8 bis 16 Uhr auf dem Zwischenbächen-Mehrzweckplatz möglich. Zum Dorfplatz im Zentrum Oberengstringen kommt der Impfbus am 3. und am 31. Oktober zwischen 12 und 17 Uhr. Und in Birmensdorf erfolgt der Piks am 16. Oktober und am 13. November zwischen 10 und 14 Uhr. Der Durchführungsort steht noch nicht fest. Voranmeldungen sind nicht nötig. Wichtig ist, das Impfbüchlein, einen Ausweis und die Krankenkassenkarte mitzubringen.