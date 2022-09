Geroldswil Büffeln für eine bessere Zukunft: Im Geroldswiler Deutschkurs geht es um Kantone, Kulinarik und Geschichte Die Geroldswiler Heilpädagogin Bernadette Vontobel bringt sieben Fremdsprachigen Deutsch und die Schweizer Kultur näher. Dabei lernt die 72-Jährige selbst Neues, wie ein Kursbesuch in der Geroldswiler Bibliothek zeigt. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 21.09.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieben Personen besuchen aktuell den Deutschkurs von Bernadette Vontobel in Geroldswil. Viele erhoffen sich dadurch bessere Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Alex Spichale

«Kann mir jemand den berühmtesten Berg im Wallis nennen?», fragt Bernadette Vontobel ihre Schülerinnen und ihren Schüler. Rasch schnellen die Hände in die Höhe. «Zermatt», heisst es. Dann fällt das Wort «Matterhorn» und Vontobel lächelt nickend. Die Geroldswiler Heilpädagogin steht im Schulzimmer der neuen Bibliothek Geroldswil. Ihre Klasse besteht jedoch nicht aus Kindern, die das nahe Schulhaus Huebwies besuchen, sondern aus fünf Frauen und einem Mann.

Die 72-Jährige leitet den Deutschkurs für Fremdsprachige der Gemeinde Geroldswil. Statt auf professionelle Anbieter und ihre stark ausgebuchten Deutschkurse zu vertrauen, lancierte die Abteilung Soziales und Gesundheit im Herbst 2020 ein gemeindeeigenes Angebot, um so einen Beitrag an eine rasche Integration zu leisten.

Besuch in der Bibliothek Geroldswil: Die Kursteilnehmer machen einen Rundgang in den neuen Räumen. Alex Spichale

Der zweite siebenwöchige Kurs, für den die Teilnehmenden 70 Franken zahlen, konnte nach coronabedingter Pause am 26. August mit sieben Teilnehmenden starten und findet jeden Freitagnachmittag statt. Zunächst büffelte man noch in den Räumen des Geroldswiler und Oetwiler Elternclubs Mikado und nun wird er schon zum zweiten Mal in der frisch eröffneten Schul- und Gemeindebibliothek durchgeführt. Vontobel nutzt den neuen Kursort, um mit ihren Schützlingen einen kurzen Rundgang durch die Bibliothek zu machen, bevor sich die Schülerinnen und der Schüler dem Lernstoff widmen.

Von Mostindien bis zum Matterhorn

Auf dem Programm steht an diesem Kurstag die Schweizer Geografie. Vontobel hat auf einem Flipchart eine Landeskarte angebracht. Während die Heilpädagogin mit der Klasse die 26 Kantone der Schweiz bespricht, geht sie immer wieder auf Besonderheiten der einzelnen Regionen ein. So erklärt sie etwa, wieso der Kanton Thurgau auch Mostindien genannt wird oder dass die blaue Farbe in den Kantonswappen auf die dort vorkommenden Gewässer hinweist.

Die 26 Kantone der Schweiz: Die Teilnehmenden erfahren mehr über das Land und die Regionen. Alex Spichale

«Stimmt es, dass der Kanton Bern mehr Einwohner hat als der Kanton Zürich?», fragt ein Kursteilnehmer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. «Bern ist flächenmässig viel grösser als der Kanton Zürich, doch in Zürich leben viel mehr Menschen. Das stimmt also nicht», sagt Vontobel. Der Mann aus Gambia ist zufrieden mit der Antwort. Er freue sich immer auf den Kurs am Freitag.

«Ich bin aktuell arbeitslos und froh, dass ich so rauskomme und nicht nur zuhause rumsitze.»

Seit 2008 wohnt der 40-Jährige in der Schweiz. Deutsch habe er sich bei verschiedenen Tätigkeiten in der Gastronomie selbst beigebracht. «Doch es gibt noch einiges, dass ich lernen kann», findet er.

Auch Falastine Suleiman will ihre Sprachkenntnisse verbessern. Die Mutter eines dreijährigen Sohnes stammt aus Jordanien. Sie folgte ihrem Mann, der in Zürich an der ETH studiert, 2019 in die Schweiz. Auch sie würde gerne einmal ein Studium absolvieren. Doch ihr Ziel ist zuerst ein anderes. «Ich möchte unbedingt ein Praktikum als Kleinkindererzieherin machen und danach eine Lehre beginnen. Dazu muss ich besser Deutsch sprechen», sagt die 23-Jährige. Aus diesem Grund besucht sie nicht nur den Deutschkurs in ihrer Wohngemeinde, sondern auch einen Kurs in Dietikon und einen in Schlieren.

Zu einer Schülerin hat sie ein besonderes Verhältnis

Vontobel bittet nun ihre Schülerinnen und ihren Schüler, aktiv zu werden. Jedem verteilt sie ein Blatt mit den Umrissen des jeweiligen Heimatlandes. «Bitte zeichnen Sie alle relevanten Details in der Karte ein. Dazu gehören zum Beispiel Ihr früherer Wohnort, die Hauptstadt, die Flüsse oder die Nachbarländer», sagt Vontobel. Dafür zur Hilfe beiziehen können die Kursteilnehmenden Tablets, welche die Gemeinde mit einem Zustupf von Texaid für wohltätige Zwecke angeschafft hat.

Details zum Heimatland: Kursteilnehmerin Duen Sudarak zeichnet wichtige Städte in der Thailand-Karte ein. Sibylle Egloff

Duen Sudarak beginnt damit, ihren Heimatort Buri Ram auf der Karte zu markieren. Die 33-Jährige ist im Nordosten von Thailand aufgewachsen. Seit fünf Jahren lebt Sudarak in Geroldswil. Mit ihrer Lehrerin ist sie auf spezielle Weise verbunden. «Bernadette ist die Mutter meines Partners, die Grossmutter meines Sohns Chris und bald meine Schwiegermutter », sagt sie und lächelt.

Die Kursleiterin setzte sich dafür ein, dass ihre Schwiegertochter in spe am Kurs teilnehmen kann. «Es ist für sie ideal, weil auch noch ein Kinderhütedienst angeboten wird. Mein Enkel ist so gut aufgehoben, während wir hier zusammen im Unterricht sind», erzählt Vontobel. Sie findet es spannend, so auch mehr über andere Länder und Kulturen zu erfahren. Überrascht ist sie, als sie erfährt, dass das westafrikanische Land Gambia nach dem gleichnamigen Fluss benannt ist, der sich durch die Mitte der Nation zieht.

Es soll gekocht werden

Vontobel ist es wichtig, eine Verbindung zu den Kursteilnehmern zu schaffen. «Am besten geht das über das Thema Kulinarik. Im ersten Kurs haben wir begonnen, einander Rezepte aus der jeweiligen Heimat vorzustellen. Und nun, da wir in der Bibliothek eine so tolle, moderne Küche haben, wäre es schön, wenn wir uns gegenseitig bekochen könnten», sagt die Kursleiterin.

Von links: Duen Sudarak und Falastine Suleiman lernen mehr über die Schweizer Kultur. Sibylle Egloff

Ihre Idee stösst auf grossen Anklang. Die Kursteilnehmerinnen Yeldiz Ayas und Shilan Delshad sind gleich Feuer und Flamme. Erstere stammt aus der Türkei, zweitere aus dem Irak. «Unser Essen ist sehr ähnlich, daher wissen wir sofort, wovon wir sprechen», sagt Ayas. Den beiden Frauen schweben gleich diverse Gerichte vor, die sie für Vontobel und ihre Kolleginnen und ihren Kollegen zubereiten könnten. «Sehr wahrscheinlich werden wir einen Bulgur-Salat servieren. Zudem sollen unsere Kollegen auch eine arabische Süssspeise mit Griess probieren», sagt Delshad.

Ihr Sohn hat die gleiche Lehrerin

Die 39-Jährige ist nicht die einzige ihrer Familie, die bei Vontobel die Schulbank drückt. «Normalerweise wäre auch mein Mann dabei, doch er ist heute krank. Besonders ist, dass unser 16-jähriger Sohn ebenfalls von Frau Vontobel unterrichtet wird», sagt Delshad. Die Kursleiterin engagiert sich weit über das Pensionsalter hinaus als Lehrerin an der Oberstufe Weiningen. «Das Unterrichten ist meine Passion und gibt mir viel Kraft. Vor allem als es um meine Gesundheit nicht zum besten stand, munterten mich meine Schülerinnen und Schüler auf», sagt Vontobel.

Yeliz Ayas (rechts) und ihr Kurskollege kommen am Freitag gerne in den Deutschkurs der Gemeinde Geroldswil. Alex Spichale

Lobende Worte hat sie auch für ihre Kursgruppe. «Es macht mir eine Riesenfreude, mit ihnen zu arbeiten. Sie sind sehr neugierig und man kann sich gut mit ihnen unterhalten.» Letzthin habe man über die Lage der Schweiz mitten in Europa diskutiert. «Plötzlich kamen wir dadurch auf den Zweiten Weltkrieg, Hitler und die Konzentrationslager zu sprechen», erinnert sich Vontobel.

Die Freude ist gegenseitig. Vontobels Kursteilnehmer sind zufrieden mit ihrer Lehrerin. «Sie ist eine sehr sehr nette Frau und versucht, uns alles so gut wie möglich zu erklären, ohne dabei die Geduld zu verlieren», sagt Delshad. Sie hofft, dank des Deutschkurses einen Job als Schneiderin zu finden. Und nicht nur das wünscht sie sich:

«Es wäre schön, wenn wir mehr als einmal pro Woche Unterricht bekämen. Die Stunden mit Frau Vontobel gehen immer viel zu schnell zu Ende.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen