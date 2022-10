Bibliothekentipp aus Geroldswil: Neuer Krimi von Cay Rademacher

Bibliothekentipp aus Geroldswil «Von beiden Frauen wird der linke Schuh am Ufer gefunden»: Dieser Krimi lädt zu einer spannungsgeladenen Reise in die Provence Karin Seitz, Mitarbeiterin der Bibliothek Geroldswil, empfiehlt im Bibliothekentipp den neuen Provence-Krimi «Geheimnisvolle Carrigue» von Cay Rademacher. Marianna Portaluri* Jetzt kommentieren 25.10.2022, 10.47 Uhr

Der Krimi «Geheimnisvolle Carrigue» hat es Karin Seitz angetan. Der Autor erzeuge «einen Mix aus Spannung und Ferien­feeling». zvg

Karin Seitz verstärkt seit dem 1. September 2022 das Team der Bibliothek Geroldswil und ist stolz darauf, in der modernsten Bibliothek des Limmattals zu arbeiten. Zur Erinnerung: Die neue Geroldswiler Bibliothek wurde am 5. September eröffnet. In ihrer Freizeit liest, musiziert und reist Karin Seitz sehr gerne, am liebsten in eine ­warme Gegend.

Warum gerade dieses Buch?

Karin Seitz: Die Provence ist für mich der ideale Ort, um entspannte Ferien zu machen, landschaftlich und auch der Kultur und des guten Essens wegen. Die Orte, in denen die Handlungen des Krimiautors Cay Rademacher spielen, sind vielen Leserinnen und Lesern bekannt. Capitaine Roger Blanc, sein Team, seine Beziehungen, seine Familie und eine sehr spezielle Untersuchungsrichterin stehen jeweils im Zentrum seiner Provence-Krimis, die in bildhafter, amüsanter Sprache geschrieben sind. Die verschiedenen Verwicklungen bereiten ein wunderbares Lesevergnügen.

Worum geht es?

An einem Tag im März 2020, mitten im Lockdown der Coronapandemie, wo (fast) alle zu Hause bleiben müssten, verschwinden zwei junge Frauen in der Provence. Von beiden wird der linke Schuh am Ufer eines Kanals gefunden. Das erinnert an ein altes, nie aufgeklärtes Verbrechen, bei dem vor 23 Jahren vier junge Frauen verschwanden und von allen jeweils der linke Schuh am Ufer dieses geheimnisvollen Kanals abgelegt wurde. Das Städtchen ist in Aufruhr und Capitaine Blanc nimmt die Ermittlungen auf. Schlägt der Mörder von einst wieder zu oder ist es ein Nachahmungstäter? Der Kommandant des Polizeipostens legt Blanc Steine in den Weg, der Fall soll möglichst schnell aufgeklärt werden und der erstbeste Verdächtige wird als der gesuchte Mörder präsentiert. Doch etwas stimmt nicht. Fast niemand darf unterwegs sein, die Strassen sind menschenleer und überall sind Kontrollposten der Polizei eingerichtet. Bald kommt den Ermittlern ein Verdacht: Was, wenn es einer der ihren ist? Doch der junge Kollege, der sich so seltsam verhält und in Widersprüche verstrickt, war zum Zeitpunkt des Verschwindens der vier jungen Frauen noch nicht einmal geboren. Zum Glück hat Roger Blanc gute Kollegen und da ist ja auch noch seine Nachbarin ...

Jeden Monat präsentiert eine Bibliothekarin oder ein Biblio­thekar aus dem Limmattal an dieser Stelle ein Buch, eine DVD oder ein Spiel, die sie selbst kürzlich entdeckt ­haben.

Was ist speziell an diesem Krimi?

Cay Rademacher gelingt es ­immer wieder, einen Mix aus Spannung und Ferien­feeling zu erzeugen, als Leserin und ­Leser kann man sich in die ­Atmosphäre der Provence und in die verschiedenen Charak­tere, die in der Geschichte ­vorkommen, hineinversetzen.

Wem empfiehlst du dieses Buch?

Diesen, wie auch alle anderen Provence-Krimis von Cay ­Rademacher, empfehle ich allen Leserinnen und Lesern, welche die Provence lieben und einen gut erzählten, abwechslungsreichen Krimi geniessen möchten, der zwar spannungsgeladen ist, aber ­keine Albträume verursacht und bei dem man auch immer wieder schmunzeln kann.

*Marianna Portaluri ist die ­Leiterin der Bibliothek Geroldswil.

«Geheimnisvolle Carrigue. Ein Provence-Krimi mit ­Capitaine Roger Blanc» von Cay Rademacher. ­DuMont-Buchverlag, 2022.

