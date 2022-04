In Geroldswil startet bald der Bau eines Verdichtungsprojekts

Geroldswil Aus sechs Wohnungen werden 14: Altes Wohnhaus an der Limmattalstrasse wird durch Neubau ersetzt An der Limmattalstrasse 67 in Geroldswil müssen die aktuellen Bewohner bald ihren Block räumen. Er soll abgerissen werden. Danach soll ein Ersatzneubau mit total 14 Wohnungen entstehen. Muriel Daasch Jetzt kommentieren 22.04.2022, 05.00 Uhr

Das ältere Wohngebäude an der Limmattalstrasse 67 in Geroldswil soll bald abgerissen und durch einen Mehrfamilienneubau ersetzt werden. Muriel Daasch Direkt oberhalb des Wohngebäudes und des geplanten Neubaus befindet sich die stark befahrene Limmattalstrasse. Muriel Daasch In der anderen Richtung der Limmattalstrasse befindet sich schräg gegenüber des Wohngebäudes eine Shell-Tankstelle. Muriel Daasch Auf der Seite der auf dem Bild zu sehenden Buebenaustrasse wird in Zukunft der Eingang sowie die Zufahrt zum Gebäude sein. Muriel Daasch Heute stehen vor dem Eingang des Wohngebäudes sechs Briefkästen, bald werden es 14 sein. Muriel Daasch Die Stettenstrasse neben dem Wohngebäude führt runter zum Geroldswiler Fussballplatz Werd. Muriel Daasch Blick auf das zurzeit noch stehende Wohngebäude von der Stettenstrasse aus. Muriel Daasch

Im nächsten Herbst oder Winter fahren an der Limmattalstrasse 67 in Geroldswil voraussichtlich die Bagger auf. Das Wohngebäude mit sechs Wohnungen wurde Ende der 1950er-Jahre gebaut und soll jetzt abgerissen werden. In Zukunft sollen am gleichen Ort mehr als doppelt so viele Wohnungen stehen. Denn geplant ist ein Mehrfamilienneubau mit insgesamt 14 Wohnungen. Das Wohngebäude befindet sich an zentraler Lage im Dorf etwas unterhalb der stark befahrenen Limmattalstrasse an der Ecke Stetten-/Buebenaustrasse. Die Stettenstrasse ist vor allem bekannt, weil sie zum Fussballplatz Werd führt.

Geplant sind fünf Wohnetagen

Das Baugesuch für den geplanten Neubau liegt noch bis 4. Mai im Gemeindehaus in Geroldswil auf. Geplant sind fünf 2,5-Zimmer-Wohnungen, vier 3,5-Zimmer-Wohnungen und fünf 4,5-Zimmer-Wohnungen auf fünf Stockwerken. Das Gebäude ist zwar nur vier Stockwerke hoch, aber weil auch im ersten Untergeschoss Wohnungen geplant sind, erstreckt sich der Wohnraum über fünf Etagen. Das Dachgeschoss ist dabei reserviert für zwei 4,5-Zimmer-Wohnungen mit zwei grossen Dachterrassen. Die restlichen Wohnungen verfügen ebenfalls über einen Balkon oder einen Sitzplatz.

Im zweiten Untergeschoss soll eine Einstellhalle mit 14 Parkplätzen entstehen. Davon ist einer als Behindertenparkplatz geplant. Auf dem Flachdach ist eine Fotovoltaikanlage mit 48 Solarpanels vorgesehen. Ausserdem soll auf dem Grundstück ein Spiel- und Freizeitplatz errichtet werden. Dieser soll eine Wippe, eine Schaukel und einen Sandkasten sowie leere Wiesenplätze umfassen. Die Anwohner müssen sich auf eine längere Zeit mit Baulärm einstellen: Gerechnet wird mit einer Bauzeit von etwa 15 Monaten.

Der Ausbaustandard der Wohnungen steht noch nicht fest

Eigentümer und Bauherr ist die Firma Benag Immobilien AG mit Sitz im luzernischen Ort Sempach Station. Seit Mitte April 2019 ist das Wohngebäude im Besitz der Firma. Das Bauprojekt stammt aus der Feder des Architekturbüros Atmoshaus AG, das ebenfalls in Sempach Station zuhause ist. Die genauen Kosten für das Projekt könnten zurzeit noch nicht beziffert werden, sagt der verantwortliche Architekt Ueli Nussbaum. Denn der Ausbaustandard der neuen Wohnungen sei noch nicht definiert und allfällige kostenrelevante Bewilligungsauflagen stünden noch aus.

Der Eingang sowie die Zufahrt zum geplanten Neubaugebäude werden sich auf der Seite der Buebenaustrasse befinden. Momentan befindet sich der Eingang des bestehenden Hauses auf der gegenüberliegenden Seite, direkt unterhalb der Limmattalstrasse. Dort soll mit dem Neubauprojekt der Spiel- und Freizeitplatz entstehen.

