Geroldswil Andrang bei der Gemeindeversammlung: 90 Stimmberechtigte befanden über Budget, Zentrumsüberbauung und Videoüberwachung An der Gemeindeversammlung in Geroldswil konnte der Gemeinderat die Abrechnung zur Zentrumsüberbauung Huebegg präsentieren. Aber auch Littering und Vandalismus waren Thema. Carmen Frei

Volles Haus bei der Gemeindeversammlung in Geroldswil: 90 Stimmberechtigte nahmen die Gelegenheit wahr, sich zu den drei Geschäften zu äussern. Carmen Frei

«Wir sind schlicht überwältigt, wie viele Leute heute da sind», sagte Gemeindepräsident Michael Deplazes (parteilos) zur Begrüssung am Montagabend. 90 Stimmberechtigte hatten sich um 20 Uhr im Mehrzwecksaal des Schulhauses Huebwies in Geroldswil zur Gemeindeversammlung eingefunden.

Paco und Gina Gamper erhielten vom Gemeindepräsidenten einen Blumenstrauss. Carmen Frei / «Limmattaler Zeitung»

Bevor der Gemeinderat die drei Geschäfte präsentierte, ehrte Deplazes Gina Gamper als 5000. Einwohnerin von Geroldswil. Sie war bereits im Oktober 2020 in die Gemeinde gezogen. Sie ist in Geroldswil aufgewachsen und zusammen mit ihrem Mann Paco Gamper und ihren Kindern zurückgekehrt. Deplazes überreichte dem Ehepaar eine Urkunde, einen Blumenstrauss und eine Geschenktasche.

Die Gemeinde senkt den Steuerfuss um drei Prozent

Im Anschluss präsentierte Finanzvorstand David Ryser (parteilos) das Budget. Der Aufwand beträgt 25,25 Millionen Franken, der Ertrag 19,35 Millionen Franken. Das ergibt einen Aufwandüberschuss von 5,9 Millionen Franken. Bei einer Senkung des Steuerfusses um drei Prozent auf 43 Prozent, wie ihn der Gemeinderat vorschlug, ergibt sich ein Steuerertrag von 5,95 Millionen Franken und ein Ertragsüberschuss von 54'900 Franken. Die anwesenden Stimmberechtigten nahmen das Budget sowie den gesenkten Steuerfuss einstimmig an.

«Ich beginne nicht gleich mit den Zahlen, ich mache kurz eine Bilderreise»,

sagte Hochbauvorstand Peter Vogel (FDP) zur Bau- und Kreditabrechnung zur Zentrumsüberbauung Huebegg. Er präsentierte bildreich die Entwicklung seit 2013 «vom Kiesplatz zum Bijou», wie Michael Deplazes es nannte.

Mit 73,6 Prozent Ja-Anteil hatte das Stimmvolk am 21. Mai 2017 dem Baukredit von 34,89 Millionen Franken für das Projekt zugestimmt, knapp ein Jahr später folgte der Spatenstich. Inzwischen ist die Überbauung belebt. «Wir haben eine Vollvermietung», sagte Vogel.

Das Projekt kostete weniger als budgetiert

33,65 Millionen Franken hat die Überbauung gekostet, was einem Minderaufwand von rund 1,2 Millionen entspricht. Dieser kam unter anderem wegen einer Anpassung bei der Mehrwertsteuer und Vergabeerfolgen zu Stande. Die Stimmberechtigten nahmen die Bau- und Kreditabrechnung einstimmig an.

Zum Schluss stimmte die Versammlung über die Verordnung zur Videoüberwachung ab, die Teil des Litteringkonzepts der Gemeinde ist. «Wenn wir in Geroldswil irgendwo, irgendwann eine Videoüberwachung vornehmen wollen, dann brauchen wir diese Verordnung», sagte Sicherheitsvorstand Martin Conrad (SVP). Starten will die Gemeinde im Januar 2022 bei der Wertsammelstelle Giessacker, wo sie wiederholt mit illegaler Abfallablagerung zu kämpfen hatte. Weitere Kameras an sogenannten Hotspots seien ebenfalls möglich.

Bei den Wortmeldungen sprach Gina Gamper zuerst ein anderes Sicherheitsthema an. Sie wies auf die heikle Situation für Verkehr und Fussgänger beim Zentrumsplatz hin. Martin Conrad erwiderte, dass der Platz so geplant sei, dass eine Begegnungszone möglich wäre. Der Platz sei zudem sehr übersichtlich.

Von Attrappen und Holzbänken

Ein Teilnehmer bemerkte, dass bereits bei der Eröffnung der Sammelstelle Videokameras installiert gewesen seien. «Waren dies nur Attrappen?», fragte er. Conrad bestätigte dies. Man habe gehofft, damit Vandalen und Abfallsünder abzuhalten, was leider nicht geglückt sei. Sollten sich diese ebenso wenig von den neuen Kameras beeindrucken lassen, könne die Gemeinde schon bald die Überwachung testen, scherzte Conrad. Auch die Verordnung zur Videoüberwachung nahm die Gemeindeversammlung danach einstimmig an.

Im Anschluss beanstandete eine Versammlungsteilnehmerin, dass die bequemen Holzbänke bei der Freizeitanlage im Moos den neuen Plastik-Möbeln weichen mussten. «Bitte: Montieren Sie noch einmal eine Holzbank», sagte sie. Conrad versicherte ihr, dass dies bereits geplant sei. Danach bedankte sich Michael Deplazes bei den Anwesenden und übergab ihnen passend zum Datum ein Chlaussäckli.

