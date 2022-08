50 Erstklässler hatten in Geroldswil ihren ersten Schultag

Geroldswil «Alle sollen eine gute Zeit haben mit der Huebwies-Familie»: 50 Erstklässler hatten ihren ersten Schultag Die Begrüssungsfeier des Geroldswiler Schulhauses Huebwies am Montag konnte endlich wieder ohne Einschränkungen stattfinden. Zurzeit unterrichten an der Schule drei Personen ohne entsprechendes Diplom. Virginia Kamm Jetzt kommentieren 22.08.2022, 18.15 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler sassen klassenweise am Boden auf dem roten Platz. Claudio Thoma Die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler gingen durch ein Spalier aus Sonnenblumen. Claudio Thoma Jede Klassenstufe kann sich im kommenden Schuljahr auf etwas anderes freuen. Claudio Thoma Auch klassenübergreifende Anlässe wie der Schulsporttag und der Sternmarsch sollen wieder stattfinden können. Claudio Thoma

Auf dem roten Platz des Geroldswiler Schulhauses Huebwies herrschte am Montagmorgen reges Treiben: Es war der erste Schultag nach den Sommerferien. Die Freude, nach fünf Wochen wieder unter den Gspänli zu sein, war den Kindern anzusehen. Für 50 Erstklässlerinnen und Erstklässler war es zudem der allererste Schultag. Einige winkten strahlend und stolz ihren Eltern zu, während andere noch etwas unsicher aussahen zwischen den vielen Kindern.

Spätestens als die beiden Schulleiterinnen, Andrea Stadelmann und Efi D'Ulisse, zu ihrer Ansprache ansetzten, schien die Nervosität bei den Primarschülerinnen und -schülern allerdings verflogen zu sein. Die Kinder sassen klassenweise auf dem Boden, alle mit einer grossen Sonnenblume in der Hand. Auf der Steintreppe hatten sich währenddessen die Eltern und Grosseltern eingefunden. Für Geroldswil war es der erste Schulstart seit 2019, der wieder ganz ohne Einschränkungen stattfinden konnte: Noch vor einem Jahr durfte von jedem Kind nur eine Begleitperson an der Begrüssungsfeier teilnehmen.

Alle Klassen können sich auf etwas freuen

«Alle sollen eine gute Zeit haben im Schulhaus Huebwies mit der Huebwies-Familie», sagte Stadelmann, die für die Unterstufe zuständig ist, in ihrer Begrüssung. «Ihr könnt euch auf die kommenden Jahre freuen.» Neben den neuen Erstklässlerinnen und Erstklässlern hiess sie auch die Lehrpersonen willkommen, die am Montag ihren ersten Arbeitstag an der Schule hatten.

Für jede Klassenstufe nannten die Schulleiterinnen in ihrer Rede etwas Neues, das in diesem Schuljahr auf sie zukomme: Die Zweitklässler seien nun nicht mehr die Jüngsten, die Drittklässler werden Englischunterricht haben, die vierten Klassen seien neu gemischt worden und die Fünftklässler erhielten neu Unterricht in den Fächern Französisch sowie Medien und Informatik.

Der Schulsporttag soll wieder stattfinden

Die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler hätten als Schulhausälteste nun eine Vorbildfunktion, sagte zudem D'Ulisse, die seit Dezember als Schulleiterin für die Mittelstufe tätig ist. «Ich hoffe auf ein Jahr ohne Coronamassnahmen», sagte sie weiter. Dabei freue sie sich vor allem auf klassenübergreifende Anlässe wie den Schulsporttag und den Sternmarsch.

An der Begrüssungsfeier wimmelte es von Sonnenblumen. Claudio Thoma

Bevor sie sich wieder auf den Weg in ihre Klassenzimmer machten, sangen alle Kinder gemeinsam das Huebwieslied, von einem Lehrer auf der Gitarre begleitet. Knapp zwei Lektionen lang durften die Eltern der Erstklässlerinnen und Erstklässler darauf in den Schulalltag ihrer Kinder reinschnuppern. Die 50 neuen Schülerinnen und Schüler sind auf zwei Jahrgangsklassen verteilt. Einige sind Teil der Unterstufenmischklasse, die Erst- bis Drittklässler besuchen. Im Huebwies wurden zudem rund 50 neue Kindergärtnerinnen und Kindergärtner begrüsst.

Drei Lehrpersonen haben kein Diplom

«Alles hat geklappt und die Feier war gut vorbereitet», sagte D'Ulisse, als die Schülerinnen und Schüler zurück im Schulhaus waren oder noch mit ihren Sonnenblumen für ein Klassenfoto posierten. Etwas Neues stehe dieses Schuljahr nicht an, sagte Stadelmann. Und:

«Wir wollen nun wieder im Schulalltag ankommen und ein Jahr ohne Einschränkungen geniessen.»

Etwas Spezielles hat der Schulstart in Geroldswil dieses Jahr aber doch an sich: Wie an vielen anderen Schulen unterrichten wegen des Lehrermangels nun auch im Schulhaus Huebwies drei Personen, die über kein Primarlehrdiplom verfügen. Dabei handle es sich hauptsächlich um Fachlehrpersonen, die keine eigene Klasse haben, sagte Stadelmann. «Wir sind erfreut darüber, dass wir dieses Jahr alle Stellen so gut besetzen konnten», sagte D'Ulisse.

Die öffentliche Volksschule des Kantons Zürich startete am Montag mit Rekordzahlen ins neue Schuljahr, wie die Bildungsdirektion kürzlich mitteilte. Über 157'500 Kinder und Jugendliche besuchen nach den Sommerferien die Schule oder den Kindergarten. 15'300 begannen mit dem Kindergarteneintritt ihre schulische Laufbahn. «Wegen der steigenden Schülerzahlen mussten 134 zusätzliche Klassen eröffnet werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

