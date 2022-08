Umzug in die neue Bibliothek in Geroldswil

Geroldswil 450 Kisten, 15'000 Etiketten und ein Meer voller Bücher: So zügelt die Bibliothek in ihr neues Zuhause Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri und ihr Team organisieren den Umzug der Schul- und Gemeindebibliothek Geroldswil in die neuen Räume am Dorfplatz. Vorfreude auf die Eröffnung am 22. August herrscht nicht nur bei den Bibliothekarinnen. Sibylle Egloff Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald fertig eingerichtet: Bibliotheksleiterin Marianna Portaluri in den neuen Räumen der Bibliothek Geroldswil. Bild: Severin Bigler

Die Bauabschrankungen sind verschwunden. Die Sicht ist frei auf die neue Bibliothek am Geroldswiler Dorfplatz. Passanten bleiben immer wieder vor der Fensterfront stehen und staunen, was dort im Innern in den vergangenen Monaten entstanden ist.

«Letzte Woche hat sich eine Passantin in die Bibliothek geschlichen und wir mussten sie leider nach draussen bitten, da die Installationsarbeiten noch im vollen Gang waren. Sie dachte, die Bibliothek sei schon offen», erzählt Marianna Portaluri und lacht. Die Bibliotheksleiterin und ihr Team sind gerade dabei, die Bücher und Medien einzuräumen und mit Etiketten für die Selbstausleihe auszurüsten.

Das Bücherschleppen vom alten Standort in den Räumen der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Weiningen auf der anderen Seite des Geroldswiler Dorfplatzes in die ehemalige Coop-Filiale hat bereits vor einer Woche stattgefunden. «Wir haben innerhalb eines Tages mit vier Helferinnen und Helfern 450 Kisten rübergebracht», sagt Portaluri.

Neue Bibliothek bietet mehr als doppelt so viel Platz

Insgesamt mussten fast 15'000 Medien in die neue Bibliothek transportiert werden. Bald sollen dort 17'000 Medien im Angebot stehen. Die neuen Räume bieten mit 480 Quadratmetern nämlich mehr als doppelt so viel Platz wie am alten Ort. Möglich machten den Umzug die Geroldswiler Stimmberechtigten. Sie bewilligten im Juni 2021 den Mietvertrag mit der Baugenossenschaft Hochwacht Zürich sowie den Kredit für den Ausbau der Bibliothek.

Bis zur Eröffnungsfeier am 20. August und der Inbetriebnahme der Bibliothek am 22. August bleiben dem Bibliotheksteam und den Helferinnen und Helfern also noch gut zwei Wochen Zeit, um alles herzurichten und einzuordnen.

Die Kinderabteilung rechts und links des Eingangsbereichs ist fast bereit. Klassiker wie «Pippi Langstrumpf» und «Max und Moritz» thronen schon auf den Regalen. Die Kinder-Ecke ist mit Gesellschaftsspielen und Bilderbüchern ebenfalls bereits eingerichtet. «Der Kronleuchter über der geschwungenen Sitzbank muss noch angebracht werden», sagt Portaluri.

Symbole für Kinder, die noch nicht lesen können

Die 57-jährige Geroldswilerin und ihr Team haben die Bilderbücher extra mit Piktogrammen versehen. «Für Kinder, die noch nicht lesen können, ist das einfacher.» Und so kleben nun je nach Thema kleine Rucksäcke oder Smileys auf den Büchern. Generell werden die Bücher neu nicht nur nach Autor, sondern auch nach Themen geordnet.

Links neben dem Kinderbereich finden sich zahlreiche blaue Kisten und zwölf grosse Tische. «Hier entsteht das Schulzimmer für die Klassen, die in der Bibliothek arbeiten. Es fehlt nur noch die faltbare Wand, um den Bereich abzugrenzen», sagt Portaluri, die seit neuneinhalb Jahren im Dienste der Geroldswiler Bibliothek steht.

Am meisten zu tun gibt die Einführung des neuen Selbstausleihsystems. Dafür müssen alle Medien mit einem speziellen Einlesekleber versehen werden. «Der enthält eine kleine Antenne. Sobald jemand die Bibliothek mit einem Buch verlässt, das nicht ausgecheckt ist, geht der Alarm bei den Sicherheitsgates beim Eingang los», erklärt Portaluri. Die Einlesekleber müssen zusätzlich mit dem Katalog-Strichcode des jeweiligen Mediums verbunden werden. «Wir haben bereits 1500 Medien konvertiert, also ein Zehntel unseres Bestands.»

Medieneinwurf hat zwei Klappen

Das Selbstausleihsystem wird durch eine selbstständige Rückgabe ergänzt. Dazu wurde ein Medieneinwurf installiert. Dieser befindet sich am Dorfplatz neben dem Zentrumslift. Zwei Klappen stehen bereit, eine für CDs und DVDs und eine für Bücher. «Wenn die zurückgegebenen Medien im Einwurf ein bestimmtes Gewicht erreichen, lassen sich die Klappen nicht mehr öffnen. So wissen wir, wann wir den Kasten leeren müssen», erklärt Portaluri.

Das wird im Aufbereitungsraum und Büro hinter der Aus- und Rückgabetheke gemacht. «Wir dachten, dass wir nur einen Einwurfschlitz brauchen und dahinter einen normalen Schrank aufstellen können, der die Medien auffängt.» Doch auch dieser müsse aus robustem Material sein wie die Klappen draussen. «So schützen wir den Medieneinwurf und die Bibliothek vor Vandalen», sagt Portaluri.

Anlässe werden wichtiger

Für sie ist die individuelle Rückgabe eine willkommene Neuerung. «So ist unsere Kundschaft nicht auf die Öffnungszeiten angewiesen.» Angst, dass das Selbstausleihsystem sie und ihre Kolleginnen irgendeinmal überflüssig machen könnte, hat Portaluri nicht. «Unser Beruf hat sich verändert. Wir stehen nicht mehr nur hinter der Theke und leihen Bücher aus. Wir organisieren Lesungen und Veranstaltungen, die bei unseren Kundinnen und Kunden sehr gut ankommen, sodass sie oft ausgebucht sind.» Überdies spiele die persönliche Beratung ebenfalls eine wichtige Rolle.

Im Game-Zimmer hängt bereits ein Bildschirm. Die Playstation 5 und ein paar Kopfhörer liegen daneben auf dem Boden. Für die Bibliotheksleiterin gehören dieser Raum und die Oberlichter im Hauptraum der Bibliothek zu den Highlights. Unter einer der sechs Lichtöffnungen wurde die Comic-Abteilung platziert. «Je nach Sonnenstand verändert sich die Stimmung in der Bibliothek.» Die hellen Regale, die geräumige Vorbereitungsküche und der grosse Holztisch vor der Kaffee-Ecke begeistern Portaluri ebenso. Und doch ist sie etwas wehmütig, als sie kurz in der alten Bibliothek vorbeischaut.

«Hier war die Bibliothek fast 45 Jahre lang gut aufgehoben. Es war heimelig und wir hatten eine gute Zeit.»

Doch als sie die Stufen hoch in den ersten Stock geht, sagt sie: «Es ist nun aber gut und zeitgemäss, dass wir alles auf einer Fläche haben. Ältere Kundinnen und Kunden konnten wegen der Treppen fast nicht mehr zu uns kommen.» Zudem sei es schön, dass die Bibliothek nun einen prominenteren Standort am Dorfplatz habe.

Nicht nur das Bibliotheksteam, sondern auch die Geroldswiler Bevölkerung kann die Eröffnung kaum mehr erwarten. «Jeden Tag erkundigen sich die Leute bei uns und machen Komplimente, wie schön alles geworden ist. Immer wieder wird gefragt, wann es denn endlich losgeht», sagt Portaluri. Der Verzicht auf die traditionellen Sommerferien am Strand in Apulien, der Heimat ihres Ehemannes, falle ihr wegen des Umzugs nicht schwer.

«Wenn sich alle so freuen, lohnt sich unser Einsatz umso mehr. Diesen Sommer baden wir halt für einmal in einem Meer von Büchern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen