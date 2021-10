Polizei AG und ZH ziehen mehrere Autofahrer aus dem Verkehr

Gemeinsame Sache Verhaftung und Ausweisentzüge bei Polizeikontrolle im Limmattal Die Kantonspolizeien Aargau und Zürich haben in der Nacht auf Samstag im Limmattal eine regionale Polizeikontrolle durchgeführt. Dabei sind diverse Verstösse festgestellt worden. ArgoviaToday 17.10.2021, 09.15 Uhr

Die Kantonspolizeien Aargau und Zürich haben gemeinsame Sache gemacht und vereinzelt Personen aus dem Verkehr gezogen. Symbolbild: Severin Bigler

In der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober führten die Kantonspolizeien Aargau und Zürich zusammen mit der Kommunalpolizei Dietikon während rund fünfeinhalb Stunden an verschiedenen Kontrollstellen im Grenzgebiet Aargau/Zürich sowie auf der Autobahn A1 eine regionale Polizeikontrolle durch. Gesamthaft seien 326 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert worden, heisst es in einer Mitteilung.