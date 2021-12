Oetwil: Gemeindeversammlung genehmigt das Budet

Gemeindeversammlung Oetwil verabschiedet das Budget 2022 und den Gemeindeschreiber Die beiden Geschäfte waren unbestritten. Dennoch war es am Dienstagabend eine besondere Gemeindeversammlung. Aus verschiedenen Gründen. Sandro Zimmerli Jetzt kommentieren 01.12.2021, 10.41 Uhr

Die Oetwiler Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) verabschiedete an der Gemeindeversammlung den langjährigen Gemeindeschreiber Pierluigi Chiodini. Sandro Zimmerli / Limmattaler Zeitung

Die beiden traktandierten Geschäfte waren schnell abgehandelt. Dennoch mussten die 35 anwesenden Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung in Oetwil am Dienstagabend vier Mal abstimmen, ehe das Budget verabschiedet werden konnte. Der Grund: Die Abstimmung vom vergangenen Sonntag.

Weil zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlages die Abstimmung über die Zukunft der Kommunikationsnetzanlage noch ausstehend war, musste Finanzvorstand Thomas Bernegger (Die Mitte) sowohl mit deren Verkauf als auch deren Modernisierung budgetieren, wie er erläuterte. Das so erstellte und in der Weisung zur Gemeindeversammlung abgedruckte Budget rechnete bei einem Aufwand von knapp 10,6 Millionen Franken und einem Ertrag von rund 10,8 Millionen Franken bei einem gleichbleibenden Steuerfuss von 41 Prozent mit einem Ertragsüberschuss von rund 216'000 Franken.

Gemeinderat stellt Änderungsantrag zum Budget

Am letzen Sonntag nun sprachen sich die Stimmberechtigten deutlich für den Verkauf des gemeindeeigenen Telekommunikationsnetzes für 1,07 Millionen Franken an die GIB-Solutions AG in Schlieren aus. Die Modernisierung ist damit vom Tisch. Deshalb stellte der Gemeinderat der Gemeindeversammlung einen Änderungsantrag zum Budget. So sollten sämtliche im Voranschlag enthaltenen Beträge zur Modernisierung der Kommunikationsnetzanlage aus dem Voranschlag eliminiert werden.

In einer ersten Abstimmung votierten die Stimmberechtigten einstimmig, dafür, sämtliche betroffenen Beträge auf einmal aus dem Budget zu streichen. In einer zweiten Abstimmung wurde dann über den eigentlichen Änderungsantrag befunden. Auch dieses Votum fiel ohne Gegenstimme aus. Als Nächstes wurde über das neue Budget entschieden. Wieder fiel der Entscheid einstimmig. Zum Schluss wurde dann noch über den Steuerfuss befunden. Er bleibt bei 41 Prozent. Auch hier fiel das Votum eindeutig aus.

Der Ertragsüberschuss fällt leicht tiefer aus

Das neue Budget rechnet nun, nach der Eliminierung aller relevanten Aufwände und Erträge im Zusammenhang mit der Modernisierungsvariante des Telekommunikationsnetzes, mit einem leicht tieferen Ertragsüberschuss von rund 205'000 Franken. Auch die in der Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen enthaltene eine Million Franken für die erste Tranche der Sanierung entfällt. Neu sind dort noch Nettoinvestitionen von etwas mehr als 83'000 Franken geplant. In der Investitionsrechnung im Finanzvermögen sind 350'000 Franken budgetiert. Es handelt sich dabei um einen Projektierungskredit für die Überbauung Nötzlischeune im Oberdorf, über die die Stimmberechtigten am 26. September befunden haben.

Ebenfalls diskussionslos und einstimmig wurde das zweite Geschäft des Abends angenommen. Die Gemeindeversammlung stimmte dem Vertrag für einen Anschluss an die Berufsbeistandschaft rechtes Limmattal in Geroldswil per 1. Januar 2023 zu. Oetwil wird damit vom Mandatszentrum Dietikon nach Geroldswil wechseln. Dies aus verschiedenen Gründen, wie Gemeindepräsidentin Rahel von Planta (FDP) ausführte.

So könnten die Kosten bei einem Wechsel pro Mandat bei gleicher Leistung und unter unveränderter Aufsicht durch die Kesb Dietikon ab dem zweiten Jahr gegenüber heute um 50 Prozent gesenkt werden. Dies weil in Geroldswil der Kostenteiler stärker auf das Verursacherprinzip abstütze. Zudem würde bezüglich der Fallführung ein reger Austausch stattfinden, bei dem Oetwil in gewisses Mitspracherecht habe. Mit dem aktuellen Vertrag sei das nicht möglich.

Ein vergoldeter Schreiber für den Schreiber

Damit war der offizielle Teil des Abends vorbei. Ein besonderer Moment folgte aber noch. Die Verabschiedung des langjährigen Gemeindeschreibers Pierluigi Chiodini, der Oetwil Ende Jahr in Richtung Bad Ragaz verlassen wird. Chiodini ist am 1. Mai 2006 als Sozialsekretär in den Dienst der Gemeinde eingetreten. Am 1. Juli 2008 trat er dann die Stelle des Gemeindeschreibers an. Seine fachliche Kompetenz sei stets sehr wertvoll für den Gemeinderat gewesen, würdigte ihn Gemeindepräsidentin Rahel von Planta und überreichte ihm einen goldenen Schreiber sowie einen Hotelgutschein. Chiodini selber sagte: «Ich bin sprachlos.»

Zum Schluss wurden noch vier Jungbürger auf die Bühne gebeten, die an ihrer ersten Gemeindeversammlung teilnahmen. Auch sie erhielten von der Gemeinde ein Präsent: Ein Buch über das politische System der Schweiz und des Kantons Zürich sowie einen kleinen Goldbarren.

