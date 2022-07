Zürich Gegen «neokolonialen Ärzteimport»: Zürcher Regierung soll mehr Medizin-Studienplätze schaffen Ärzte sind zum Importgut geworden. Damit sich dies ändert, heisst der Kantonsrat eine Motion von Janine Vannaz (Mitte, Aesch) gut. Sie fordert mindestens 72 zusätzliche Studienplätze in Humanmedizin an der Universität Zürich. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.07.2022, 17.35 Uhr

Medizinstudium: Die Ausbildung erfolgt oft in kleinen Gruppen und ist deshalb teuer. Severin Bigler

Wer in ein Spital oder eine Arztpraxis muss, kennt die Situation: Die behandelnden Ärztinnen und Ärzte sind zunehmend ausländischer Herkunft. Kantonsrätin Janine Vannaz (Mitte, Aesch) zitierte am Montag im Kantonsrat eine Deutsche Chirurgin, die in einem Zürcher Spital arbeite: Sie finde es «erbärmlich», dass die Schweiz nicht genug Ärztinnen und Ärzte ausbilde. Dies soll sich künftig ändern. Eine von Vannaz eingereichte Motion verlangt, dass die Regierung an der Universität Zürich mindestens 72 zusätzliche Studienplätze in Humanmedizin schafft. Der Kantonsrat stellte sich mit grosser Mehrheit hinter die Forderung. Lediglich ein paar Grüne votierten dagegen.

Über die Parteigrenzen hinweg war man sich einig: Die Schweiz bilde zu wenig Ärztinnen und Ärzte aus. Stattdessen hole sie diese aus dem Ausland und spare damit die Ausbildungskosten.

«Es mutet fraglich an, wenn wir die Kosten dem Ausland überlassen und dann das Fachpersonal importieren»,

sagte Vannaz. Zumal die Nachfrage nach den per Numerus Clausus begrenzten Medizin-Studienplätzen an der Uni Zürich viel grösser sei als das Angebot. AL-Fraktionschef Markus Bischoff (Zürich) kam zum Schluss: «Was wir hier machen, ist Neokolonialismus.»

Die teuersten Studienplätze ausbauen?

SVP-Fraktionschef Martin Hübscher (Wiesendangen) bekräftigte den Neokolonialismus-Vorwurf und fügte an: «Wir brauchen mehr Fachkräfte.» Er hatte, wie auch Ratsmitglieder aus den Reihen von FDP, SP und GLP, den Vorstoss von Vannaz ebenfalls unterzeichnet.

Allein die Grünen hatten Stimmfreigabe beschlossen. Zwar räumte Karin Fehr (Grüne, Uster) ein, dass der Anteil von Ärzten aus dem Ausland hierzulande von 30 Prozent im Jahr 2014 auf mittlerweile knapp 40 Prozent gestiegen sei. Doch gleichzeitig sei die Ärztedichte in der Schweiz hoch. Und es gebe unter den Gesundheitsdienstleistern noch Koordinationspotenzial, etwa, indem man Pflegenden erlaube, bestimmte Dienstleistungen abzurechnen.

Ausserdem wunderte sich Fehr über die bürgerlichen Parteien: «Sonst wollen sie überall sparen ­– und jetzt die teuersten Studienplätze ausbauen?»

Jährlich Mehrkosten in Millionenhöhe

Die Regierung sprach sich klar gegen die Motion Vannaz aus. Bund und Kantone hätten bereits einen Ausbau der Medizin-Studienplätze veranlasst, betonte Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte). Und an der Universität Zürich sei die Anzahl Humanmedizin-Studienplätze seit dem Jahr 2008 von 200 auf 372 erweitert worden.

Steiner rechnete vor: 72 weitere Medizin-Studienplätze würden brutto 15 Millionen Franken pro Jahr kosten; abzüglich der dann fälligen zusätzlichen Beiträge von Bund und Kantonen blieben Mehrkosten von 9,5 Millionen Franken. Hinzu kämen noch die Kosten für zusätzliche Professuren, die bei einem derartigen Angebotsausbau nötig wären.

Zudem würden in Zürich die Räume dafür nicht reichen; dies gefährde wiederum die Qualität der Ausbildung, die beim Medizinstudium oft in Kleingruppen stattfindet, wie der Regierungsrat in seiner schriftlichen Stellungnahme festhält.

Regierung hat zwei Jahre Zeit

Vannaz liess sich davon nicht beeindrucken: Die Zahl von netto 9,5 Millionen Franken Mehrkosten müsse hinterfragt werden. Da liessen sich wohl auch günstigere Lösungen finden. So oder so seien medizinische Studienplätze zwar teuer, aber nötig. Das habe auch die Coronakrise gezeigt.

Bettina Ballmer (FDP, Zürich), Chirurgin am Kinderspital Zürich, pflichtete ihr bei. Und gab zu bedenken: Auch der Import von Ärzten könne zu Mehrkosten führen, wenn es zu Behandlungsfehlern aufgrund von sprachlichen Missverständnissen komme. Zudem sei auch wegen des Bevölkerungswachstums ein weiterer Ausbau der Studienplätze nötig. Nach dem Ja zur Motion Vannaz muss die Regierung innert zwei Jahren einen Umsetzungsvorschlag machen.

