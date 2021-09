Hausen: Nun startet der Gebäudeabriss beim Türlersee

Hausen Nach langen Diskussionen: Nun startet der Gebäude-Abriss beim Türlersee Am Türlersee wird das alte Campinggebäude durch ein neues ersetzt. Die Gemeinde Hausen hat nun doch grünes Licht gegeben. Zuvor sorgten Diskussionen über den Wasserverbrauch und Nachbesserungen in der Haustechnik für Stillstand. Livia Häberling Jetzt kommentieren 28.09.2021, 15.35 Uhr

Am Camping-Neubau beteiligt: Bernhard Roos, Olivier Mangili, Andreas Glättli, Christoph Rohner, Reto Brönnimann, Marcel Graf, Beatrice Sommerauer, Ernst Höhener, Erich Murer und Reto Gilly. Livia Häberling

Geduld und Nerven hat es gebraucht, bis die Zeit reif war für den Spatenstich. Ein Jahr ist es her, seit der Gemeinderat Hausen den Abriss des alten Camping-Gebäudes kurzfristig abgesagt hatte. Grund für den Baustopp waren Planungsfehler im Bereich der Haustechnik gewesen.

So war beispielsweise das Lüftungsaggregat für die Küche zu klein berechnet worden. Mit der Folge, dass es nicht in den Technikraum passte und an einem anderen Ort platziert werden muss. Auch der geplante Pumpschacht für das Abwasser brauchte mehr Platz als zunächst angenommen, genauso wie die Wärmepumpenanlage und die Speicher der Warmwasseraufbereitung.

Nachbesserungen schaden der Bewirtschaftung und dem Budget

Die Anpassungen hatten nicht nur zur Folge, dass das Pächterpaar des Camping-Restaurants eine weitere Saison im mehr als 60-jährigen Gebäude wirten musste: Die planerischen Nachbesserungen sprengten auch das Budget. Zusätzlich zum Baukredit über 2,3 Millionen Franken musste der Gemeinderat beim Volk einen Nachtragskredit über 270000 Franken beantragen. Diesen hat die Gemeindeversammlung vom 2. Juni gesprochen – teils zähneknirschend. Dazu Bausekretär Marcel Graf:

«Das zusätzliche Planungsjahr hat der Baustelle gut getan. Ähnlich einem Wein, der mit zusätzlicher Reife an Qualität gewinnt.»

Nun habe er ein gutes Gefühl. Letzten Donnerstag hat die Baskarad AG mit der Altlastensanierung begonnen. Am Freitag schloss der Camping-Platz für seine Gäste und seit Montag reisst nun die Ernst Höhener AG den Bau ab. Ebenfalls diese Woche soll die Erde für das spätere Streifenfundament ausgehoben werden.

Sofern das Wetter mitmacht, dürften in zirka acht Wochen die Lastwagen mit den Holzelementen anrollen, die von der Hürlimann Holzbau AG vorproduziert wurden. Bis Ende November ist das Gebäude dicht, und die wetterabhängigen Arbeiten sollten grösstenteils abgeschlossen sein. Liege man bis dahin im Zeitplan, so Graf, stehe einer termingerechten Fertigstellung des Gebäudes per Ende März nichts mehr im Weg.

Warmwasserverbrauch sorgte für Diskussionen

An der Gemeindeversammlung im Juni war von verschiedenen Seiten bemängelt worden, dass die Wasser- und Warmwasserverbrauchskapazität im neuen Gebäude sehr hoch angesetzt sei. Der Speicher zur Warmwasser-Aufbereitung hatte im bisherigen Haus 1800 Liter gefasst, nun waren es 13000. Auch der neue maximale Wasserverbrauch von 33000 Litern pro Tag sorgte für Stirnrunzeln.

«Wir haben diese Anregungen aufgenommen und die Konzepte überarbeitet», sagt Marcel Graf. Mit technischen und kommunikativen Massnahmen soll der prognostizierte Warmwasserverbrauch an Spitzentagen um rund ein Drittel gesenkt werden können. So kann die Kapazität der Warmwasseraufbereitungsanlage auf 20000 Liter pro Tag beschränkt werden und der Energiebedarf sinkt.

Weil sich die Wärmerückgewinnungsanlage für das Abwasser mit dem neuen Konzept nicht mehr rechnet, wird diese nicht angeschafft. Der Gemeinderat schätzt, dass mit den An­passungen rund 50000 Franken eingespart werden können, wie es in einem Verhandlungsbericht heisst. Dieser Puffer könnte jedoch an einem ­anderen Ort fällig werden: nämlich bei den Rohstoffen wie Holz, Eisen, Beton oder Isolations­material, wie Marcel Graf sagt. Diese seien seit der ­Kalkulation teilweise deutlich teurer geworden.