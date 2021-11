Café Reitmen: Russin serviert hausgemachte Speisen in Schlieren

Gastronomie Zuerst studierte sie Medizin – nun eröffnete diese Russin ein eigenes Café in Schlieren Mitten in der zweiten Coronawelle hat Elena Vescovi ihr erstes eigenes Lokal auf die Beine gestellt. Anbieten will die Russin dort hausgemachte und gesunde Speisen. Warum ihr dies so wichtig ist und was das Ganze mit ihrer Grossmutter zu tun hat. Larissa Gassmann Jetzt kommentieren 10.11.2021, 05.00 Uhr

Präsentiert ihr selbst gebackenes Brot: Elena Vescovi führt seit kurzer Zeit das Café Reitmen in Schlieren. Severin Bigler

Genau der hier sei ihr Lieblingstisch, sagt Elena Vescovi und zeigt auf das grosse Möbelstück gegenüber ihrer Küche. Dort, wo direkt im Blickfeld der Köchin gespiesen werden soll. Ganz gemütlich, ohne Stress und ohne Handy. «Das macht mich glücklich», sagt Vescovi. Heute aber sei diese Art der Gastrokultur in Vergessenheit geraten. Ändern soll sich dies in ihrem Café Reitmen in Schlieren, «damit die Menschen auch Menschen bleiben». Nicht verrückt oder einsam, wie es wegen Corona der Fall sei.

Aufgewachsen ist die 41-Jährige in der ehemaligen Sowjetunion. «In Russland hatten wir zu dieser Zeit nichts», sagt Vescovi. Sie holt mit den Händen aus, als würde sie wieder im Lebensmittelladen ihrer Kindheit stehen. «Dort gab es stets nur eine Wurst. Nichts Spezielles», sagt sie. Eine andere Welt tat sich der Erstklässlerin bei ihrem ersten Auslandsaufenthalt auf.

Aussenansicht: das Café Reitmen in Schlieren. Severin Bigler

Ihr Vater arbeitete drei Jahre lang in Ungarn. Entdeckt habe sie dort Läden mit Marzipan, voller köstlichen Torten. Von da an habe sie davon geträumt, Köchin zu werden, eine Schokoladenfabrik zu haben, «ganz dick zu werden und stets nach Vanille zu riechen», wie sie sagt. Ihre Eltern aber hatten Wünsche, die mit all dem nichts zu tun hatten. Und Vescovi, die «grossen» Respekt vor ihnen hatte, auch heute noch, fügte sich in ihr Medizinstudium.

Als alle anderen geschlafen haben, hat sie ein ganzes Jahr lang geweint

In die Schweiz, ein ihr fremdes Land, gelangte sie dank ihrem Ex-Ehemann. Sie sei willensstark, stürmisch in manchen Dingen. Aber auch «megasensibel», sagt Vescovi. Als alle anderen geschlafen haben, hat sie ein ganzes Jahr lang bloss geweint. Bis die Restaurants kamen. Zwei an der Zahl, erst der «Löwen» in Weiningen, dann das Restaurant Harlachen in Regensdorf – erstgenanntes nach zwei Jahren in der Schweiz. Zeit für Integration auf dem klassischen Weg blieb keine. «Ich habe immer gekocht und geputzt», sagt Vescovi. Und doch: Nebenbei lief stets TeleZüri. «Deswegen spreche ich heute Deutsch», sagt sie. Ihrem Vater habe sie weismachen können, dass ihr Medizindiplom hier nicht so einfach akzeptiert wird: «Irgendwann hatte ich ihn überredet.» Das mit der Schokoladenfabrik aber liess sie sein. Das sei zu gefährlich. «Weil ich doch jetzt schon so viele Süssigkeiten esse», sagt sie.

Hier gibt es vieles zu entdecken: Bunt und voller Lieblingsstücke ist das Café. Severin Bigler

Gekocht aber habe sie schon immer gerne. Improvisiert habe sie, Sachen gemischt, «die eigentlich unmöglich zusammenpassen». Einblicke in die gehobene Küche erhielt sie dank Sternekoch Heinz Witschi, der neben ihr ein Restaurant führte. Er sei ihr «Gott». Und streng sei er, alte Schule, aber sie habe viel gelernt. Sagt's und steht auf, um zu demonstrieren, wie Witschi jeweils die Tischtücher richtete. Sie habe ihn und die ganze Familie gern, ergänzt sie, bevor ihr zum ersten Mal fast die Worte fehlen.

«Ich wollte immer nur kochen, kochen, kochen»,

sagt sie dann. Aber irgendwann, da wurde die Selbstständigkeit zu viel. Sie habe gemerkt, dass sie nur noch im Restaurant stehe. Von da an habe sie als Köchin bei und für Emil Frey gearbeitet, «wie ein ganz normaler Mensch». Bis sie bei Restaurantbesuchen immer kritischer wurde, es sie in den Fingern juckte, anzupacken. Das Feuer brannte wieder – vielleicht war es auch nie ganz weg.

«Man kann Teig nicht mit schlechter Laune kneten»

Wann immer sie schlechte Laune habe, brauche sie Kontakt zu Tieren, dann gehe sie reiten, malen oder basteln, sagt Vescovi. Ihr Reich mitten im neuen Quartier Reitmen hat sie zu Beginn der zweiten Coronawelle mit eigenen Händen erschaffen, auch die Küche hat sie mit Hilfe ihres Partners Sven Bolt installiert. Dazu kommt ein wahres Sammelsurium. Ein Schachspiel, Spieluhren, Accessoires und Farben im Tiffany-Stil. «Ich habe meinen Charakter hierhergebracht. Das alles bin ich», sagt sie. Und so stehen auf den Tischen blaue oder weisse Teller, solche mit Blumenmuster oder geformten Figuren, von Villeroy & Boch oder Langenthal.

Hausgemachte Steinpilzravioli. Severin Bigler

«Das gehört dazu. Wenn du etwas Spezielles isst, dann müssen auch die Teller gut sein», sagt sie. Und als wäre es nicht genug, findet sich auf der Speisekarte ein ähnlicher Mix. Capuns neben Burgern, neben Wurst, Momos, Ravioli und Mittagsmenus – alles selbst gemacht. Dazu Limonaden und Eistees. Hibiskus, der die Nieren schützt. Sanddorn, den ihre Grossmutter ihr gegen Magenschmerzen verabreichte.

Diverse Limonaden. Severin Bigler

Sie wolle nicht bloss kochen, was sich gut verkauft. «Das ist vielleicht ein bisschen egoistisch», sagt Vescovi. Oft sei sie gefragt worden, warum sie nicht herkömmliche Pommes, Kebab oder Pizza anbiete. «Das aber hätte mich umgebracht», sagt sie, den Satz zweimal wiederholend. Lieber serviere sie selbst gemachte Pommes oder einen Veggie-Burger aus Buchweizen, den man sonst nirgends findet.

Veggie-Burger mit Buchweizen an Mango-Käsesauce. Severin Bigler

Ansonsten sei sie ein konservativer, altmodischer Mensch, in Beziehungen und der Freundschaft – und selbstverständlich in der Küche. «Meine Grossmutter hat immer gesagt, man kann Teig nicht mit schlechter Laune kneten. Und das stimmt», sagt sie. Immer laufen Opern nebenbei, Aufwand, das liebe sie. Ganze 40 Minuten dauert allein die Herstellung von Capuns. «Wenn Menschen dieses Gericht bestellen, dann macht mich das stolz», sagt sie. Es brauche Zeit, es sei kompliziert. «Aber das ist gut so.»

Dass es nicht leicht sein wird, habe sie gewusst. Sie berichtet von einem Vorfall aufgrund des Zertifikats. Danach sei sie einfach in die Küche gestanden, habe gebacken. «Dann bin ich wie neu», sagt sie. «Wirklich.» Dazu sei sie wegen Corona von der Pensimo-Gruppe, zu welcher die Besitzer des Areals gehören, und durch die Immobilienvermietung, die Regimo-Gruppe, unterstützt worden. Hoffnung setzt sie auf die Limmattalbahn, die dereinst vor dem Café Halt machen soll. Bald soll ein Weihnachtsbasar dazu kommen, bereits gibt es monatlich einen Brunch oder saisonale Angebote wie ein Trüffelrisotto am Feuer mit Livemusik. «Ich mache immer irgendetwas. Und irgendwann muss es funktionieren», sagt Vescovi.

